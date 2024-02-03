Partnerinizle Açık İlişki Yaşamaya Karar Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Partnerinizle Açık İlişki Yaşamaya Karar Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Partnerinizle açık ilişki yaşamaya karar vermeden önce bilmeniz gereken 10 şeyi listeledik. İyi okumalar!
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1. Partnerinizle açıkça iletişim kurmalısınız!
2. Açık bir ilişki, her zaman saygı gerektirir.
3. Kendinize güvenmelisiniz!
4. Korunmayı ihmal etmemelisiniz!
5. Her zaman saygı!
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6. Sınırları koruyun!
7. Nasıl konuşacağınızı planlayın!
8. Durumu arkadaşlarınızla nasıl paylaşacağınızı düşünün.
9. Uzun süreli kıskançlıktan kaçının!
10. Profesyonel yardımdan çekinmeyin!
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