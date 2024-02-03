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Partnerinizle Açık İlişki Yaşamaya Karar Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Partnerinizle Açık İlişki Yaşamaya Karar Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

franju - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 22:01

Partnerinizle açık ilişki yaşamaya karar vermeden önce bilmeniz gereken 10 şeyi listeledik. İyi okumalar!

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1. Partnerinizle açıkça iletişim kurmalısınız!

1. Partnerinizle açıkça iletişim kurmalısınız!

Açık ilişki yaşamaya karar vermeden önce kendi durumunuzu ve partnerinizin durumunu, duygu ve düşünceleri de hesaba katarak değerlendirmeli ve açıkça iletişim kurmalısınız. Partnerinizin sizin beklentilerinizden haberdar olması oldukça önemli.

2. Açık bir ilişki, her zaman saygı gerektirir.

2. Açık bir ilişki, her zaman saygı gerektirir.

Bu yüzden açık ilişkiye girmeden önce kendinizi ve partnerinizi göz önüne almalı ve birbirinizin duygularını incitmemenizi sağlayacak formülü bulmalısınız.

3. Kendinize güvenmelisiniz!

3. Kendinize güvenmelisiniz!

Açık ilişkinin size ve partnerinize uygun bir ilişki türü olup olmadığını bir tek siz bilebilirsiniz. Bu yüzden kendinize güvenmeli ve doğru kararı vermek için kendinize ve partnerinize alan ve vakit yaratmalısınız.

4. Korunmayı ihmal etmemelisiniz!

4. Korunmayı ihmal etmemelisiniz!

Açık ilişki yaşarken cinsel ilişki esnasında kendinizi ve partnerinizi korumaya yönelik önlemler almanız oldukça önemli. Bu kararı almadan önce üstüne düşünüp konuşmanız ve kurallar koymanız gereken başlıca konulardan biri de bu olmalı.

5. Her zaman saygı!

5. Her zaman saygı!

Açık ilişki esnasında diğer taraflara her zaman saygı duymalı ve karşı tarafın duygularını incitmemeye özen göstermelisiniz. Bu yüzden partnerinizin hislerinden ve ihtiyaçlarından emin olmanız gerekiyor.

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6. Sınırları koruyun!

6. Sınırları koruyun!

Açık ilişkide kendinizin ve karşı tarafın sınırlarını karşılıklı olarak, saygıyla korumaya özen göstermelisiniz. Bu sınırları baştan inşa ederseniz bu yeni ilişki modelini sürdürmede güçlük yaşamazsınız.

7. Nasıl konuşacağınızı planlayın!

7. Nasıl konuşacağınızı planlayın!

Partnerinizle bu ilişki tipi hakkında nasıl konuşacağınıza dair plan yapmanız gerekiyor. Bazı insanlar partnerinin açık ilişkide yaşadığı diğer maceralar hakkında bilgi sahibi olmak istemeyebilirler, bazıları ise her detaya hakim olmak ister. Bir şeyleri gizlemenize gerek yok; biraz önce söylediğimiz gibi, dürüstlük en önemli kural. Ancak karşı tarafın hassasiyetlerini gözetmeniz de bir o kadar önemli.

8. Durumu arkadaşlarınızla nasıl paylaşacağınızı düşünün.

8. Durumu arkadaşlarınızla nasıl paylaşacağınızı düşünün.

Açık bir ilişki modeline geçme kararınızı çevrenizle nasıl paylaşacağınızı da önceden belirlemelisiniz. Bunu partnerinize danışarak, ortaklaşa vereceğiniz bir karar ile netleştirebilirsiniz. Birçok çift, açık ilişkide olduklarını çevrelerinden gizlemeyi tercih ediyor. Bu konuda partnerinizle aynı fikirde olduğunuzdan emin olun.

9. Uzun süreli kıskançlıktan kaçının!

9. Uzun süreli kıskançlıktan kaçının!

Açık ilişki modeline geçerken, bariz nedenlerden dolayı kıskançlık duygunuzu törpülemeniz gerekiyor. Başlarda bu durum sizi zorlayabilir, ancak zamanla bu duyguyu yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Bu kıskançlık hissi ile baş edemediğinizde ise önce kendinize, sonra partnerinize rahatsızlık verebilirsiniz.

10. Profesyonel yardımdan çekinmeyin!

10. Profesyonel yardımdan çekinmeyin!

Açık ilişki yaşarken ortaya çıkan sorunlardan kaynaklı profesyonel yardım almaktan çekinebilirsiniz. Oysa her zaman, ne olursa olsun ihtiyaç duyduğunuz desteğe ulaşabilmek için gereken adımları atmalısınız.

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