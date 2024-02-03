Partnerinizle Açık İlişki Yaşamaya Karar Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Partnerinizle bu ilişki tipi hakkında nasıl konuşacağınıza dair plan yapmanız gerekiyor. Bazı insanlar partnerinin açık ilişkide yaşadığı diğer maceralar hakkında bilgi sahibi olmak istemeyebilirler, bazıları ise her detaya hakim olmak ister. Bir şeyleri gizlemenize gerek yok; biraz önce söylediğimiz gibi, dürüstlük en önemli kural. Ancak karşı tarafın hassasiyetlerini gözetmeniz de bir o kadar önemli.