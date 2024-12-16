Partnerinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak 10 ilişki Terapisi Yöntemi
Partnerinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak 10 ilişki Terapisi Yöntemi
İlişkilerde sorun yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri de gerekli yöntemlerin bilinmemesidir. Bu içerikte bahsedeceğimiz ilişki terapisi yöntemleri bu açıdan size çok yardımcı olacak!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. “Ben” dilini benimseyin.
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2. Yoğunluğu bir şeylere bahane etmeyin.
3. Birbirinizi dinlemeyi öğrenin.
4. Kırgınlıkları uzatma odaklı olmayın.
5. Medyumluk yapmayı beklemeyin.
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6. Sevgi dillerinizi birlikte keşfedin.
7. İlişkinizden fiziksel teması ihmal etmeyin.
8. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın.
9. Birbirinizi yargılama odaklı olmayın.
10. Küçük jestleri ilişkiye dahil edin.
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