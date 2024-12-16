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Partnerinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak 10 ilişki Terapisi Yöntemi

etiket Partnerinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak 10 ilişki Terapisi Yöntemi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:01

İlişkilerde sorun yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri de gerekli yöntemlerin bilinmemesidir. Bu içerikte bahsedeceğimiz ilişki terapisi yöntemleri bu açıdan size çok yardımcı olacak!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. “Ben” dilini benimseyin.

İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri de kavga anında saldırganlaşmaktır. Bir şeyden rahatsızsanız bunu suçlayıcı veya saldırgan bir tavırla dile getirmemelisiniz. “Beni hiçbir zaman dinlemiyorsun” cümlesi yerine “Dinlendiğimi hissetmiyorum” cümlesini tercih edebilirsiniz.

2. Yoğunluğu bir şeylere bahane etmeyin.

Günlük hayat çok yoğun ve yorucu, evet bu gerçekten öyle. Ama ilişkiniz bu yoğunluktan olabildiğince az etkilenmeli. Yoğunluk sizi esir aldığında birbirinizden uzaklaşmaya başlarsınız. Bu nedenle haftalık veya aylık planlar yaparak birbirinize vakit ayırmaya çalışın.

3. Birbirinizi dinlemeyi öğrenin.

Çoğu zaman insanlarla konuşuyoruz ancak dinlemeyi bilmediğimiz için sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. İlişkinizde bunu sağlamak için empati göstermeyi, duyguları anlamaya çalışmayı ihmal etmemelisiniz.

4. Kırgınlıkları uzatma odaklı olmayın.

Özellikle de duygusal ilişkilerde insan çok daha kırılgan bir hale bürünüyor. Ancak bu kırgınlıklar devamlı sürmemeli, zamanı geldiğinde son bulmalı. Affetmeyi öğrenmek aslında aranızdaki bağı da güçlendirecektir.

5. Medyumluk yapmayı beklemeyin.

“Bunu neden böyle yaptı ki?” düşünceleri oldukça yorucu ve açıkçası çoğu zaman da doğru sonuçlanmıyor. Eğer bir şey istiyorsanız veya merak ediyorsanız bunu açıkça dile getirmelisiniz. Alttan alta verdiğiniz mesajları partneriniz anlamıyor olabilir.

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6. Sevgi dillerinizi birlikte keşfedin.

Kimisi hediyeler almayı veya sevgisini sözlerle dile getirmeyi seçerken kimisi ise daha çok dokunarak veya küçük düşünceli hareketler yaparak gösterir. Herkesin sevgi dili farklıdır. Bunun farkında olun ve karşınızdaki kişi sizinle aynı sevgi diline sahip değil diye onun sevgisini sorgulamayı bırakın.

7. İlişkinizden fiziksel teması ihmal etmeyin.

Bir ilişkinin temelinde çoğu zaman tutku yatar. Eğer birbirinizi arzularsanız aranızdaki bağ giderek kuvvetlenir. Birbirinize dokunun, el ele tutuşun, birbirinize sarılın, öpün… Bunlar ilişkiyi daha güzel hale getirir.

8. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın.

İlişkiye vakit ayırmak çok önemli ancak bir ilişkiye girdik diye kendimizi de unutmamamız gerekiyor. Çünkü iyi bir ilişki için insanın ilk önce kendisini iyi hissetmesi gerekir. Siz kendi değerinizi ne kadar bilir ve kendinizi ne kadar iyi hissederseniz ilişki de o kadar iyi ilerler.

9. Birbirinizi yargılama odaklı olmayın.

Partneriniz size bir şey anlatırken “Acaba bunu söylediğim için beni yargılar mı?” gibi bir endişeye sahip olmamalı. Bunun yaşanmaması için birbirinizi yargılamaktan olabildiğince kaçınmalısınız. Eleştirmek yerine anlamayı tercih edin.

10. Küçük jestleri ilişkiye dahil edin.

İlişkiniz ne kadar uzun süredir devam ediyor olursa olsun küçük jestler hiçbir zaman bitmemeli. Böylece ilişkideki tatlı havayı her zaman koruyabilir, her zaman birbirinize karşı heyecanlı olabilirsiniz.

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Radlands
Radlands
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