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Partneriniz Geçmişinizi Gereğinden Fazla Kurcalıyorsa Yapabileceğiniz 10 Şey

etiket Partneriniz Geçmişinizi Gereğinden Fazla Kurcalıyorsa Yapabileceğiniz 10 Şey

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 23:01

Hayatta yaptığımız her şeyin az ya da çok altında yatan bir nedeni vardır. Bu nedenle mevcut bir tartışmada geçmişi gündeme getirmek yapılacak en verimli şey olmayabilir. Geçmişi sürekli gündeme getirmek sorunun çözümüne yardımcı olmaz. 

Peki böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız? 

Buyurun içeriğimize.  👇😉🎈

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1. Partnerinizin geçmişi bir cephane olarak görmemesi için ona telkinlerde bulunun.

Partnerinizin geçmişteki hatalarınızı kasıtlı olarak gündeme getirmesi bir savunma taktiği olabilir. Birinin geçmiş hataları, bir başkasının doğruluk konumunu güçlendirmek için kullanılabilir. Bu sebeple konu ne ise onu tartışmanız için anlaşma yapın.

2. Tamamen çözüldüğünden emin olmadan konuların üstünü örtmeyin.

Sebep ne olursa olsun, tamamen üstesinden gelinene ve acı iyileşene kadar geçmiş bugüne sızacaktır. Bu yüzden tam ve açık olarak konuşun.

3. Sınırları iyi belirleyin.

3. Sınırları iyi belirleyin.

Geçmişinize dair konuşma sınırları koyun. Belirli konuların konuşulması size rahatsızlık veriyorsa, bunu partnerinize açıkça ifade edin.

4. Güven ve empati kavramlarını asla unutmayın.

Ona güvendiğinizi ve geçmişinizi paylaşmanın duygusal bir süreç olduğunu anlatın. Bu konuşma empati kurmalarına yardımcı olabilir.

5. Ortak hedefleri ve ilgi alanlarınızı iyi belirleyin.

Geçmişinizi konuşmak yerine, ortak hedefler, ilgi alanları veya gelecek planları hakkında konuşmaya odaklanın. Bu, ilişkinizi güçlendirebilir.

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6. Başkalarının deneyimlerini paylaşın.

Özellikle sağlıklı ve mutlu ilişkiler hakkında başkalarının deneyimlerini paylaşarak, partnerinize farklı bakış açıları sunabilirsiniz.

7. Terapiye gitmeyi deneyin.

Bazı durumlarda, dışarıdan bir uzmanın yardımı gerekebilir. Bir ilişki danışmanına gitmek, iletişim ve sınırlar konusunda yardımcı olabilir.

8. Geçmişteki deneyimlerinizden öğrendiğiniz şeyleri vurgulayabilirsiniz.

Onların sizi şu anki ilişkinizde daha iyi biri yapmak için bir fırsat olduğunu anlatın.

9. Karşılıklı saygı ve anlayışı hiç ihmal etmeyin.

Birbirinizi olduğunuz gibi kabul etmek önemlidir. Herkesin bir geçmişi vardır ve bu geçmiş kişinin şu anki kimliğini şekillendirir. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul etmek, ilişkinizin temelini güçlendirebilir.

10. Dikkat dağıtıcı faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Geçmişi konuşma ihtiyacı doğduğunda, dikkat dağıtıcı faaliyetler yaparak konuyu değiştirebilirsiniz. Örneğin, beraber spor yapmak, bir film izlemek ya birlikte kitap okumak gibi aktiviteler bu konuda yardımcı olabilir.

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