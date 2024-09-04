Partneriniz Geçmişinizi Gereğinden Fazla Kurcalıyorsa Yapabileceğiniz 10 Şey
Partneriniz Geçmişinizi Gereğinden Fazla Kurcalıyorsa Yapabileceğiniz 10 Şey
Hayatta yaptığımız her şeyin az ya da çok altında yatan bir nedeni vardır. Bu nedenle mevcut bir tartışmada geçmişi gündeme getirmek yapılacak en verimli şey olmayabilir. Geçmişi sürekli gündeme getirmek sorunun çözümüne yardımcı olmaz.
Peki böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?
Buyurun içeriğimize. 👇😉🎈
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1. Partnerinizin geçmişi bir cephane olarak görmemesi için ona telkinlerde bulunun.
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2. Tamamen çözüldüğünden emin olmadan konuların üstünü örtmeyin.
3. Sınırları iyi belirleyin.
4. Güven ve empati kavramlarını asla unutmayın.
5. Ortak hedefleri ve ilgi alanlarınızı iyi belirleyin.
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