Partneriniz Geçmişinizi Gereğinden Fazla Kurcalıyorsa Yapabileceğiniz 10 Şey

Hayatta yaptığımız her şeyin az ya da çok altında yatan bir nedeni vardır. Bu nedenle mevcut bir tartışmada geçmişi gündeme getirmek yapılacak en verimli şey olmayabilir. Geçmişi sürekli gündeme getirmek sorunun çözümüne yardımcı olmaz.

Peki böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?

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