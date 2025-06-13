Partnerini Anlamak İçin Buraya: İlişkilerde En Etkili 11 Empati Kurma Yöntemi

Birinin sana içini açtığı an, en savunmasız olduğu andır. Bir ilişkideyken bu durumu silaha çevirip onun savunmasızlığından faydalanmasan iyi olur. Çünkü böyle yaparsan onun güvenini zedeler ve aslında dediklerini dinlememiş olursun. Bunun yerine yapman gereken şey, kendi deneyimlerini bir kenara bırakarak onu tarafsız bir sahadan dinlemendir. Emin ol, bu davranış ilişkinizi hiç olmadığı bir boyuta taşıman için yeterli olacaktır.