Partnerini Anlamak İçin Buraya: İlişkilerde En Etkili 11 Empati Kurma Yöntemi
Sağlıklı bir ilişkinin altın kuralı iletişimdir. İletişimin sağlıklı olması ise karşı tarafı ne kadar iyi anladığına, bir diğer deyişle ne kadar iyi bir empati ustası olduğuna bağlıdır. Eğer partnerini anlamak istiyor, fakat işe nereden başlaman gerektiğini bilemiyorsan müjdemizi isteriz. Çünkü aradığın yanıtların hepsi burada! 👇😍
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1. Öncelikle iyi bir dinleyici ol.
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2. Olayla değil, duygusuyla bağ kur.
3. Duygularını paylaşmaktan çekinme.
4. Suçlamadan dinle.
5. Bakış açısını anlamaya çalış.
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6. Zorlama cümleler kurma ve basite odaklan.
7. Sabırlı ol.
8. Onun sevgi dilini öğren.
9. Duygusal zekanı geliştir.
10. Kendini onun yerine koymayı dene.
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11. Empati kurmaya alışmak için kendine zaman tanı.
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