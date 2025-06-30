onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerine Anlatmakta Zorlandığın Şey Ne?

etiket Partnerine Anlatmakta Zorlandığın Şey Ne?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 23:23

Bazen kafamızda çok fazla düşünce olur ve o düşünceler arasında kaybolabiliriz. Tamamen açık olmamız gereken kişi partnerimiz iken ona da aklımızdan geçen her şeyi anlatamayabilir, tıkanabiliriz. Partnerimize neyi anlatmakta zorlandığımızı bulabilirsek bu sorun ortadan kalkar! Gelin hep beraber partnerimize anlatmakta zorlandığınız şeyi bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerine gün içerisinde neler yaşadığından ve yaşadıklarının sana nasıl hissettirdiğinden bahseder misin?

3. Peki, senin özgüvenini düşürecek bir özelliği var mı?

4. Partnerinin başkası ile olan iletişiminin nasıl olduğunu gözlemleyebildin mi?

5. Partnerinin seni sevdiğini anlamakta zorlandığın zamanlar oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerinle güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında konuşmayı sever misin?

7. Partnerinle açık iletişim kurmak için hangi yolu denersin?

8. Son olarak, partnerinle her şeyi paylaşmanın bir yararı olabileceğini düşünüyor musun?

Partnerine kendi hislerinden bahsedemiyorsun!

Partnerine anlatmakta zorladığın şey kendi duygu ve düşüncelerin. İçinde yaşadıklarının bir kısmını saklıyorsun. İyi hissetmediğin zamanlar dile getiremiyorsun. Bunun nedeni partnerini sıkacağını düşünmen. Onun gün içinde neler yaptığını ve ne hissettiğini dinlersin. Ama kendine gelince duygulara çok fazla girmezsin. İyi hissetmediğini bilmesi zayıf olarak görülmene neden olacak diye düşünüyorsun. Ama hayır! Partnerinle bir şeyleri paylaşarak daha güçlü bir hale gelebilirsin.

Partnerine geleceğe yönelik hayallerinden bahsedemiyorsun!

Partnerin anı yaşamayı seven biri. Şu ana odaklanmış ve senin şu an hissettiklerin ile ilgileniyor. Fakat senin kafanın bir yerinde gelecek var. İlişkinizin düzgün bir şekilde ilerlemesi ve bir engelle karşılaştığınız zaman kolayca aşılabilmesi için geleceğin de ele alınması gerektiğini düşünüyorsun. Fakat partnerine bunlardan bahsederek onu sıkmaktan korkuyorsun. Ama ciddi bir ilişki içerisindeyseniz sadece şu anda kalamazsınız. Uzun bir ilişki için geleceğin de konuşulması gerekir!

Partnerine seni kıran davranışlarından bahsedemiyorsun!

Kimse kusursuz değildir. İlişki içerisinde anlaşmazlıklar ve tartışmalar olabilir. Önemli olan sorunu büyütmeden konuşmak ve çözmektir. Fakat sen kırıldığın zaman partnerine bunu söyleyemiyorsun. Senden uzaklaşabileceği duygusuna kapıldığın için kırgınlıkları biriktiriyorsun. Partnerin haksız bile olsa sen alttan alarak sorunu halı altına atıyorsun. Ama ilişkinin merkezi tek bir kişi değildir. İlişkiyi iki kişi yaşıyorsunuz ve sen de partnerin kadar önemlisin. Bu yüzden açık iletişimden kaçılmaması gerekir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın