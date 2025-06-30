Partnerine Anlatmakta Zorlandığın Şey Ne?

Partnerin anı yaşamayı seven biri. Şu ana odaklanmış ve senin şu an hissettiklerin ile ilgileniyor. Fakat senin kafanın bir yerinde gelecek var. İlişkinizin düzgün bir şekilde ilerlemesi ve bir engelle karşılaştığınız zaman kolayca aşılabilmesi için geleceğin de ele alınması gerektiğini düşünüyorsun. Fakat partnerine bunlardan bahsederek onu sıkmaktan korkuyorsun. Ama ciddi bir ilişki içerisindeyseniz sadece şu anda kalamazsınız. Uzun bir ilişki için geleceğin de konuşulması gerekir!