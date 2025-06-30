Partnerine Anlatmakta Zorlandığın Şey Ne?
Bazen kafamızda çok fazla düşünce olur ve o düşünceler arasında kaybolabiliriz. Tamamen açık olmamız gereken kişi partnerimiz iken ona da aklımızdan geçen her şeyi anlatamayabilir, tıkanabiliriz. Partnerimize neyi anlatmakta zorlandığımızı bulabilirsek bu sorun ortadan kalkar! Gelin hep beraber partnerimize anlatmakta zorlandığınız şeyi bulalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Partnerine gün içerisinde neler yaşadığından ve yaşadıklarının sana nasıl hissettirdiğinden bahseder misin?
3. Peki, senin özgüvenini düşürecek bir özelliği var mı?
4. Partnerinin başkası ile olan iletişiminin nasıl olduğunu gözlemleyebildin mi?
5. Partnerinin seni sevdiğini anlamakta zorlandığın zamanlar oldu mu?
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6. Partnerinle güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında konuşmayı sever misin?
7. Partnerinle açık iletişim kurmak için hangi yolu denersin?
8. Son olarak, partnerinle her şeyi paylaşmanın bir yararı olabileceğini düşünüyor musun?
Partnerine kendi hislerinden bahsedemiyorsun!
Partnerine geleceğe yönelik hayallerinden bahsedemiyorsun!
Partnerine seni kıran davranışlarından bahsedemiyorsun!
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