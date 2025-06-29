Partnerinden Bir An Ayrılamayanlar İçin: İlişkilerde Kaybetme Korkusu Nedir?

Her ilişki güven üzerine kurulmalı. Bu tek taraflı değil elbette, partnerinin sana güvendiği gibi senin de ona güvenmen gerek. Bu güveni karşılıklı sağlayabilirseniz o zaman kaybetme korkusu azalabilir. Bunun yanında sağlıklı iletişim kurmak ve partnerine nelerin seni rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu anlatman kaybetme korkunu yenmene yardımcı olacaktır.