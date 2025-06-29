onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinden Bir An Ayrılamayanlar İçin: İlişkilerde Kaybetme Korkusu Nedir?

etiket Partnerinden Bir An Ayrılamayanlar İçin: İlişkilerde Kaybetme Korkusu Nedir?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 23:23

Kaybetme korkusu, her ilişkide görülebiliyor. Peki nedir bu kaybetme korkusu ve ilişkileri nasıl etkiler? İşte biz de senin için tam bunu anlattık! Kaybetme korkusu neymiş gel birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaybetme korkusu, genelde ilişkilerde herkesin yaşadığı korkulardan biri.

Herkes farklı seviyelerde yaşasa da bu korkuyu yaşamayan yoktur herhalde. Kişinin partnerini kaybedeceğini düşünmesi ve bunu yoğun bir şekilde hissetmesi bu kaybetme korkusunun temeli.

Bu korku tabii öyle basit, gelip geçici bir korku değil, bir kaygı hali.

Partnerini kaybedeceğine dair derin bir korku varsa bu kaybetme korkusu oluyor. Hatta bu yoğun korku durumu kişinin davranışlarını bile etkiliyor. Birçok nedenden kaynaklanan kaybetme korkusu, daha çok geçmiş travmalardan dolayı oluyor.

Kaybetme korkusunun pek çok nedeni var.

Bu korkuda geçmiş travmaların etkili olduğu söyledik. Daha önceki ilişkilerinde aldatılan veya terk edilen kişiler, bir sonraki ilişkilerinde bu olumsuz geçmiş travması nedeniyle kaybetme korkusu yaşayabiliyor. Travmatik bir ilişki deneyimin varsa o zaman kaybetme korkusuna sahip olabiliyorsun.

Kendini sevmeyen ya da güvenmeyen kişiler kaybetme korkusu yaşayabiliyorlar.

Böyle kişiler kendilerini sevilmeye layık görmüyor, bu yüzden partnerinin onu sevdiğine inanmıyor. Kendini değerli görmedikleri için partnerinin onu her an terk edebileceğini düşünüyor. Yani kaybetme korkusunu en üst seviyede yaşıyor.

Çocukluk döneminde ihmal edilen çocuklar da kaybetme korkusu yaşayabiliyorlar.

Çocuklukta ebeveynleriyle arasında güvensiz bağ olan kişiler yetişkin olduklarında ilişkilerinde kaybetme korkusu yaşayabiliyorlar. Partnerine aşırı bağımlı olma ve onu bir an bile gözünün önünden ayırmak istememe davranışı bu kişilerde görülebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkide güvensizlik varsa bu da kaybetme korkusunu tetikleyebilir.

Partnerinin sadakatine ya da ilişkisine tam güvenmeyen kişiler kaybetme korkusunu yaşayabiliyor. Genel olarak hayatında kaygılı olan kişilerde de kaybetme korkusu görülebiliyor.

Peki sende var mı nasıl anlayabilirsin?

Kaybetme korkusunun birkaç belirtisi var elbette. Aşırı kıskançlık mesela bunun bir belirtisi. Çünkü partnerini kaybetmekten korkan kişi onu herkesten kıskanıyor. Hem kendine hem partnerine güvenmediği için başkalarıyla en küçük bir iletişimini görünce bunu ilişkinin biteceğine yoruyor.

Her an partnerinin onu terk edeceğini düşünmesi de kaybetme korkusunun bir belirtisi.

İlişkideki her hareketi yorumlayarak bunu terk edilme işareti görmesi, kaybetme korkusunun bir belirtisi diyebiliriz. Yani kafanda sürekli partnerinin seni bıracakacağı senaryolar kuruyorsan bu korkuyla yaşıyor olabilirsin.

Kaybetme korkusu elbette ilişkiyi çok etkiliyor.

Sağlıklı bir ilişkide kaybetme korkusu olmaz zaten, bunu baştan söyleyelim. Partnerlerden birinin hissettiği kaybetme korkusu aradaki güven duygusunu zedeleyebiliyor. Ayrıca kıskançlık duygusunu beraberinde getirdiğini söyledik. Bu duyguyla partneri sürekli kontrol etme ve ona hiç alan bırakmama davranışları gelişiyor.

Kaybetme korkusu, ilişkiyi derinden sarsıyor.

Sürekli partneri kontrol etme ve yaptığı hareketlerden şüphe duyma doğal olarak ilişkiyi etkiliyor. Bu da ilişkide tartışmalara neden oluyor. Partnerin kıskançlık ve aşırı bağımlı davranışlardan rahatsız olması ilişkininin gitgide zayıflamasına hatta sona ermesine neden olabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eee bunu nasıl aşacağız diye soruyorsun herhalde!

Kaybetme korkusunun üstesinden gelmek elbette mümkün. Bunun için yapılması gerekenlerin başında kişinin kendini sevmeyi öğrenmesi geliyor. Kendini önemli görüp sevilmeye layık olduğuna inanınca kaybetme korkusu azalıyor ve hatta son buluyor.

İlişkide sağlıklı iletişim ve güven şart!

Her ilişki güven üzerine kurulmalı. Bu tek taraflı değil elbette, partnerinin sana güvendiği gibi senin de ona güvenmen gerek. Bu güveni karşılıklı sağlayabilirseniz o zaman kaybetme korkusu azalabilir. Bunun yanında sağlıklı iletişim kurmak ve partnerine nelerin seni rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu anlatman kaybetme korkunu yenmene yardımcı olacaktır.

Eğer korkun tek başına aşamayacağın bir seviyedeyse o zaman uzmandan yardım almalısın.

Bazı durumlar bizi aşar ve tek başımıza baş edemeyiz. Eğer kaybetme korkunu tek başına aşmayı başaramıyorsan o zaman bir uzmanla görüşüp bu konuda yardım alabilirsin. Bu sayede ilişkin daha çok zarar görmeden çözüm bulabilme imkanın olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın