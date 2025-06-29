Partnerinden Bir An Ayrılamayanlar İçin: İlişkilerde Kaybetme Korkusu Nedir?
Kaybetme korkusu, her ilişkide görülebiliyor. Peki nedir bu kaybetme korkusu ve ilişkileri nasıl etkiler? İşte biz de senin için tam bunu anlattık! Kaybetme korkusu neymiş gel birlikte bakalım...
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Kaybetme korkusu, genelde ilişkilerde herkesin yaşadığı korkulardan biri.
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Bu korku tabii öyle basit, gelip geçici bir korku değil, bir kaygı hali.
Kaybetme korkusunun pek çok nedeni var.
Kendini sevmeyen ya da güvenmeyen kişiler kaybetme korkusu yaşayabiliyorlar.
Çocukluk döneminde ihmal edilen çocuklar da kaybetme korkusu yaşayabiliyorlar.
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İlişkide güvensizlik varsa bu da kaybetme korkusunu tetikleyebilir.
Peki sende var mı nasıl anlayabilirsin?
Her an partnerinin onu terk edeceğini düşünmesi de kaybetme korkusunun bir belirtisi.
Kaybetme korkusu elbette ilişkiyi çok etkiliyor.
Kaybetme korkusu, ilişkiyi derinden sarsıyor.
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Eee bunu nasıl aşacağız diye soruyorsun herhalde!
İlişkide sağlıklı iletişim ve güven şart!
Eğer korkun tek başına aşamayacağın bir seviyedeyse o zaman uzmandan yardım almalısın.
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