Part II: Hafızalarımıza Kazınan Türkçe Şarkıların Hikayeleri Mercek Altında!

Müzik, bazen bir şarkı sözünde, bazen bir melodide en derin duygularımıza dokunur. Peki ya hepimizin diline dolanan o unutulmaz Türkçe şarkıların arkasında yatan hikayeleri hiç merak ettiniz mi?

Dilimizden düşmeyen şarkıların perde arkasına bakıyoruz!