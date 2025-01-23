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Part II: Hafızalarımıza Kazınan Türkçe Şarkıların Hikayeleri Mercek Altında!

etiket Part II: Hafızalarımıza Kazınan Türkçe Şarkıların Hikayeleri Mercek Altında!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:57

Müzik, bazen bir şarkı sözünde, bazen bir melodide en derin duygularımıza dokunur. Peki ya hepimizin diline dolanan o unutulmaz Türkçe şarkıların arkasında yatan hikayeleri hiç merak ettiniz mi?

Dilimizden düşmeyen şarkıların perde arkasına bakıyoruz!

Hafızalarımızda yer edinen şarkıların hikayelerini daha önce yazmıştık. Dileyenler Part I için bu içeriğimize göz atabilir. 👇

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Part II'deki ilk konuğumuz: Gökçe - Hayat

Yalın - Onun Yolu

Emre Aydın - Bu Yağmurlar

Kenan Doğulu - Bal Gibi

Ebru Güneş - Gönlümün Efendisi

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Deniz Seki - Doyamadım

Demet akalın - Unuttum

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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