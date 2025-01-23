Part II: Hafızalarımıza Kazınan Türkçe Şarkıların Hikayeleri Mercek Altında!
Part II: Hafızalarımıza Kazınan Türkçe Şarkıların Hikayeleri Mercek Altında!
Müzik, bazen bir şarkı sözünde, bazen bir melodide en derin duygularımıza dokunur. Peki ya hepimizin diline dolanan o unutulmaz Türkçe şarkıların arkasında yatan hikayeleri hiç merak ettiniz mi?
Dilimizden düşmeyen şarkıların perde arkasına bakıyoruz!
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Part II'deki ilk konuğumuz: Gökçe - Hayat
Yalın - Onun Yolu
Emre Aydın - Bu Yağmurlar
Kenan Doğulu - Bal Gibi
Ebru Güneş - Gönlümün Efendisi
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Deniz Seki - Doyamadım
Demet akalın - Unuttum
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