Paris İklim Anlaşması’ndan Çıkmalıyız!
Filmi ile şöhret bulan Jurassic Park romanının yazarı Michael Crichton’un anlamlı bir sözü var: “Gerçek, fikir birliğiyle belirlenmez.” Paris İklim Anlaşması gündeme gelince bu söz aklıma geliyor.
2015 yılında Paris’te atılan imzalar, yalnızca bir iklim anlaşmasının başlangıcını değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine dair umut dolu bir adımı temsil ediyordu. Dünya liderleri tarihe tanıklık ettiklerini düşünürken, manşetler iyimserlikle doldu; çevre örgütleri meydanlara indi, finans dünyası “yeşil” bir devrimin eşiğinde olduğunu sandı. Ancak bugün, aradan geçen yılların ardından atmosfer hâlâ ısınıyor, karbon salımları artmaya devam ediyor, enerji sistemleri fosil yakıtlara sıkı sıkıya bağlı kalıyor.
Paris Antlaşması’nın gerçek ve kalıcı bir dönüşüm yaratma iddiası, artık sorgulanan bir hayalden öteye geçemiyor.
O gün atılan imzalar, sadece bir protokolün kabulü değil, aynı zamanda bir dönemin umutlarıydı. Ne var ki, yıllar geçtikçe bu umutlar beton duvarlara çarparak geri döndü. Hedefler, iyi niyetli ama sembolik kaldı. Rakamlar ise, görmezden gelinemeyecek şekilde ters yöne hareket etti. Artık mesele Paris Anlaşması’nın yaşayıp yaşamadığı değil; hangi mezarlığa gömüleceği.
Trump’ın geri çekilişi: Paris’in tabutuna ilk çivi mi?
Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye açısından dezavantajları
Umut veren gelişmeler
Uygulama reformuna ihtiyacımız var
Paris Anlaşması, belki de tarih kitaplarında “iyi niyetli ama etkisiz” olarak anılacak. Ancak onu toptan gömmek yerine, dersler çıkararak yeni bir iklim yönetişimi kurgulamak gerekiyor.
Türkiye için, illa anlaşmadan çıkmak değil, akıllı ve seçici bir entegrasyon modeline geçmek de çözüm olabilir.
Sanayi, tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde karbon yönetimi odaklı dönüşüm planlanmalı.
Karbon ayak izi “ceza” değil, “rekabet” unsuru olarak değerlendirilmelidir.
Kanaryalarımızı kurtarmak istiyorsak, sadece kafesin kapısını açmak yetmez. Onlara uçacak bir gökyüzü de sunmak gerekir. Bu gökyüzü, artık boş sözlerle değil; bilimle, teknolojiyle ve samimi eylemlerle şekillendirilmelidir.
Çağdaş bir yazarın sözüyle konuya girdim, klasik bir felsefeci ile konuyu kapatayım: Toplum sözleşmesi teorisini anlattığı eseri Leviathan 1651) ile ünlü İngiliz siyaset felsefecisi Thomas Hobbes’un şu sözünü unutmayalım: “Kılıçsız antlaşmalar kelimelerden başka bir şey değildir.”
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