Paris İklim Anlaşması’ndan Çıkmalıyız!

2017’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini anlaşmadan çekmesi, küresel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Medya bunu Paris Anlaşması’nın uğradığı en ciddi darbe olarak gördü. Ancak gerçek şu ki; Paris Anlaşması en başından itibaren kırılgan temeller üzerine kurulmuştu ve başarısızlığa meyilliydi. Bugün hâlâ birçok ülke ve ana akım medya bu gerçeği açıkça kabullenmekte zorlanıyor.

Trump’ın geri çekilme kararı, anlaşmayı sembolik düzeyde zedelemiş olabilir; ancak aslında Paris Anlaşması’nın fiilen etkisizliği, son imzalar daha kurumadan ortaya çıktı. Anlaşmanın iç yapısı, küresel fiziki, ekonomik ve sosyal dinamiklerle birleştiğinde, sera gazı emisyonlarını azaltmak bir yana, artış eğilimini bile durduracak güce sahip değildi.

Zaten 2015’te anlaşmayı hazırlayanlar bile, ülkelerin verdiği taahhütlerin 2°C’lik sınırın altında kalmak için yetersiz olduğunu sessizce kabul etti. Yapılan analizler, tarafların belirlediği hedeflere eksiksiz uyması halinde bile, emisyon kesintilerinin 2°C eşiğini tutturmak için gerekli düzeyin yarısına dahi ulaşamayacağını gösteriyordu.

2017 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir rapor, tüm ülkeler taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirse bile, yüzyıl sonunda sıcaklık artışının 3°C’ye kadar çıkabileceğini öngörüyordu. Bu, anlaşmanın kendi hedefleriyle çeliştiğinin en açık kanıtıydı.

Taahhütlerin arkasında durmayan ülkeler

Paris Anlaşması’nın altını oyan en önemli gerçeklerden biri, bazı ülkelerin taahhütlerini yerine getirme niyetlerinin olmaması değil, artık bunu açıkça ifade etmeleridir. Medyaya yansıdığı gibi, Arjantin, Endonezya, Güney Afrika ve Güney Kore gibi büyük yayıcı ülkeler; daha düne kadar fosil yakıt kullanımını sınırlama ve emisyonları azaltma taahhütleriyle sahnedeyken, bugün açıkça kömür, doğal gaz ve petrol üretimini artıracaklarını beyan ediyorlar. Üstelik bu kaynakların bir kısmını ABD’den ithal etmeyi de planlıyorlar.

Suçlu olarak Trump’ı göstermek kolay, fakat veriler başka bir şey söylüyor. Bugün daha fazla fosil yakıt isteyen bu ülkeler, fosil tüketimlerini Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesinden çok önce artırmaya başlamıştı bile. Hatta ilk taahhüt dönemi içinde, emisyonlarını azaltmak için belirli hedefler koymuş ülkelerin hiçbiri, bu hedeflere ulaşmada kayda değer bir başarı gösteremedi.

İklim riskinin boyutları gerçek mi?

Diğer taraftan, Paris Anlaşması’nın çöküşünün ardındaki siyasi, bilimsel ve ekonomik yapılarına, Princeton Üniversitesi’nden saygın fizikçi Prof. Dr. William Happer’ın bilimsel eleştirileri eşliğinde de bakabiliriz.

Dr. William Happer, bu tür anlaşmaların, “kılıçsız antlaşmalar” olduğunu vurguluyor: “İklim politikalarının çoğu, temelsiz bilgisayar modellerine ve siyasi korkulara dayanıyor. CO₂’nin atmosferdeki artışı, yaşamın temelidir; tehlike değil.”

CO₂ zehir mi, gıda mı?

Paris Anlaşması ve onu izleyen yeşil dönüşüm politikaları, karbon dioksiti adeta bir “atmosferik şeytan” ilan etti. Oysa Dr. Happer’ın fiziksel ve biyokimyasal analizleri, bunun aksini gösteriyor:

“Bitkiler, CO₂’yi fotosentezle şekere dönüştürür. CO₂ seviyesi tarihsel olarak çok daha yüksekti ve hayat gelişti. Bugünkü seviyeler biyosfer için düşüktür.”

Dr. Happer’a göre, CO₂’nin sıcaklıkla ilişkisi neden-sonuç değil, korelasyon temellidir. Isınma önce gelir, CO₂ artışı onu takip eder. Bu, Grönland ve Antarktika buz çekirdeklerinde açıkça görülüyor.

“Bugünkü küresel ısınma, 1800’lerde sona eren Küçük Buz Çağı’ndan doğal bir toparlanmadır. Fosil yakıtların etkisi varsa bile, bu en fazla 0,75°C düzeyindedir.”

Paris Anlaşması gerçekten öldü mü?

1. Bilimsel Temelsizlik: Happer, “iklim modellemeleri”nin halkı yanıltmak için kullanıldığını söylüyor. “Bu modeller geri bildirimleri çarpıtıyor. Doğadaki sistemler çoğunlukla negatif geri beslemeye dayanır. İklim modelleri bunu tersine çeviriyor.”

2. Siyasi Yozlaşma: “Araştırma fonları, ancak iklim felaketi söylemini destekleyen projelere gidiyor. Genç akademisyenler, ailelerini geçindirmek için susmak zorunda kalıyor.”

3. Medya Manipülasyonu: “Bugün Corpus Christi’de kar yağarsa, medya bunu küresel ısınmaya bağlar. Oysa bu, her 20 yılda bir olan doğal bir döngüdür.”