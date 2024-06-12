Paralel Evrende Avrupa Yakası Karakterlerinden Yunanların Her Şeyimizi Çalmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Paralel Evrende Avrupa Yakası Karakterlerinden Yunanların Her Şeyimizi Çalmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü timeline'da hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bu kadarı da fazla!
İkna edici bir yanıt...
Erken olmamış mı?
Harika fikir!
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Tanrıverdi demek istemiş.
Biraz ofansif olmamış mı?
Demek ki talep var.
İşe yarıyormuş en azından.
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Bu da ders olsun!
Moda bu demek.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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