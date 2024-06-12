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Paralel Evrende Avrupa Yakası Karakterlerinden Yunanların Her Şeyimizi Çalmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Paralel Evrende Avrupa Yakası Karakterlerinden Yunanların Her Şeyimizi Çalmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.06.2024 - 19:32

Bakalım Çarşamba günü timeline'da hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu kadarı da fazla!

Bu kadarı da fazla!
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İkna edici bir yanıt...

İkna edici bir yanıt...
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Erken olmamış mı?

Erken olmamış mı?
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Harika fikir!

Harika fikir!
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👇

👇
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Tanrıverdi demek istemiş.

Tanrıverdi demek istemiş.
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Biraz ofansif olmamış mı?

Biraz ofansif olmamış mı?
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Demek ki talep var.

Demek ki talep var.
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İşe yarıyormuş en azından.

İşe yarıyormuş en azından.
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Bu da ders olsun!

Bu da ders olsun!
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Moda bu demek.

Moda bu demek.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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