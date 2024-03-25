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Pandemiyle Hayatımıza Giren Evden Çalışmayı Bitirmek İçin Şirketlerden Konut Yardımı

Pandemiyle Hayatımıza Giren Evden Çalışmayı Bitirmek İçin Şirketlerden Konut Yardımı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 17:43

Covid-19 pandemisiyle başlayana evden ya da uzaktan çalışma modellerini sonlandırmak için şirketler, artan barınma maliyetlerinde yardıma yöneliyor.

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Şirketlerin çalışanları ofise döndürmek için barınma maliyetlerine yardımcı olmayı planlamasına çalışanlar da olumlu bakıyor.

Şirketlerin çalışanları ofise döndürmek için barınma maliyetlerine yardımcı olmayı planlamasına çalışanlar da olumlu bakıyor.

T24'ün aktardığına göre, sigorta şirketi JW Surety Bonds'un ABD'de yaptığı 1.020 işveren ve çalışanlı araştırmasında, katılımcıların yüzde 47'si konut yardımı olduğu takdirde ofise dönmeyi isteyebileceği belirtildi. 

Katılımcıların yüzde 69'u da işverenlerin vereceği konut yardımlarının iş ya da kariyer değişimi için neden olabileceğini belirtti.

Çalışanlar için konut yardımı öne çıkan bir teklif olurken, yüzde 43'ü oranında çalışan barınma yardımı alırsa daha az tatil yapabileceğini belirtirken, yüzde 30'u da konut yardımıyla birlikte daha az maaş almaya hazır olabileceğini söyledi.

Çalışanlar için konut yardımı öne çıkan bir teklif olurken, yüzde 43'ü oranında çalışan barınma yardımı alırsa daha az tatil yapabileceğini belirtirken, yüzde 30'u da konut yardımıyla birlikte daha az maaş almaya hazır olabileceğini söyledi.

Dünyada da artan enflasyonla artan konut ve kira fiyatlarına yönelik, gelecek 10 yılda iş hayatında konut yardımının öne çıkacağı düşünülürken, JW Surety Bonds anketine katılan işverenlerin 4'te 1'i bu yıl çalışan başına ortalama 6 bin 200 dolar konut yardımı yapmayı düşünüyor.

Şirketlerin yüzde 70'i barınma yardımını çalışanları ofise geri çekmek için verirken, mevcutta barınma yardımı veren şirketlerde yüzde 77 oranında "yüksek iş memnuniyeti" bulunuyor.

Şirketlerin yüzde 70'i barınma yardımını çalışanları ofise geri çekmek için verirken, mevcutta barınma yardımı veren şirketlerde yüzde 77 oranında "yüksek iş memnuniyeti" bulunuyor.

Dünyada bazı büyük şirketler konut yardımı vermeye başlarken, Elon Musk'ın altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company, çalışanları için bir bölge inşa etmeye hazırlanıyor.

JBS Foods, ABD genelinde çalışanlarına barınma masrafları için 20 milyon dolardan fazla harcama yaparken, işçilerinin kiralaması için de apartmanları bulunuyor.

JBS Foods, ABD genelinde çalışanlarına barınma masrafları için 20 milyon dolardan fazla harcama yaparken, işçilerinin kiralaması için de apartmanları bulunuyor.
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