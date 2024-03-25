Pandemiyle Hayatımıza Giren Evden Çalışmayı Bitirmek İçin Şirketlerden Konut Yardımı
Pandemiyle Hayatımıza Giren Evden Çalışmayı Bitirmek İçin Şirketlerden Konut Yardımı
Covid-19 pandemisiyle başlayana evden ya da uzaktan çalışma modellerini sonlandırmak için şirketler, artan barınma maliyetlerinde yardıma yöneliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şirketlerin çalışanları ofise döndürmek için barınma maliyetlerine yardımcı olmayı planlamasına çalışanlar da olumlu bakıyor.
Çalışanlar için konut yardımı öne çıkan bir teklif olurken, yüzde 43'ü oranında çalışan barınma yardımı alırsa daha az tatil yapabileceğini belirtirken, yüzde 30'u da konut yardımıyla birlikte daha az maaş almaya hazır olabileceğini söyledi.
Şirketlerin yüzde 70'i barınma yardımını çalışanları ofise geri çekmek için verirken, mevcutta barınma yardımı veren şirketlerde yüzde 77 oranında "yüksek iş memnuniyeti" bulunuyor.
JBS Foods, ABD genelinde çalışanlarına barınma masrafları için 20 milyon dolardan fazla harcama yaparken, işçilerinin kiralaması için de apartmanları bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda