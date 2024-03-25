Pandemiyle Hayatımıza Giren Evden Çalışmayı Bitirmek İçin Şirketlerden Konut Yardımı

T24'ün aktardığına göre, sigorta şirketi JW Surety Bonds'un ABD'de yaptığı 1.020 işveren ve çalışanlı araştırmasında, katılımcıların yüzde 47'si konut yardımı olduğu takdirde ofise dönmeyi isteyebileceği belirtildi.

Katılımcıların yüzde 69'u da işverenlerin vereceği konut yardımlarının iş ya da kariyer değişimi için neden olabileceğini belirtti.