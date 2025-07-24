Pamuk Sesli Sokak Kızı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Nazan Öncel
Müziğin efsanelerinde bu hafta Nazan Öncel! Pamuk gibi sesi, muhteşem besteleriyle Türk-pop müziğin en sevilen isimlerinden Nazan Öncel. Müzik sektöründeki duruşu kariyer basamaklarını tırmanış şekli onun kalbinin güzelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Gelelim çocukluğuna, gençliğine ve hayatına... Haydi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1956 doğumlu, İzmir Karşıyakalı sokak kızı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk gitarını 12 yaşında aldı
İlk 45'lik ve kariyerinin ilk yılları...
Necdet Koyutürk Orkestrası eşliğinde söylediği Sana Kul Köle Olmuştum'u dinleyelim!
Eşinden boşanıp İstanbul'a geliyor ve 1991 yılında Bir Hadise Var albümüyle Türk müziğinde hadise yaratıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Öncel - Bir Hadise Var
Yalnızca o değil, Gitme Kal Bu Şehirde de bu albümde. Başarısını böylece daha iyi anlıyoruz.
Misafir ol gel bana dedik hala da diyoruz, Aşk Beklemez!
1994 yılında Ben Böyle Aşk görmedim albümü çıktı!
Nazan Erkekler de Yanar dedi ve ülke gündemine oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Öncel - Gidelim Buralardan
1996 yılında 'Sokak Kızı' Nazan Öncel'in en korkusuz en politik albümlerinden biri oldu!
Ben sokak kızıyım bana iyi davranmayın!
Nazan Öncel - Geceler Kara Tren
Bu albümle ilgili Nazan Öncel şöyle söylüyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1999 yılında en tartışmalı albümü Demir Leblebi albümü çıktı!
Nazan Öncel - Demir Leblebi
2003 yılına geldiğimizde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde dev iki ismi gördük!Tarkan ile Hay Hay dediler ve bizi kıpır kıpır ettiler!
2011 yılında aniden Hayvan albümü geldi!
Dileriz uzun yıllar konserlerine gitme ayrıcalığına erişiriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın