Pamuk Sesli Sokak Kızı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Nazan Öncel

Bunalım, Geceler Kara Tren gibi inanılmaz şarkılar bu albümdeydi! Düşünsenize bu kadar hit şarkıyı bir arada barındıran 2 albüm arka arkaya gelmiş. Biz bu zamanlara yetiştiğimiz için o kadar mutluyuz ki. İyi ki Nazan ile tanışmışız.