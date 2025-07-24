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Pamuk Sesli Sokak Kızı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Nazan Öncel

etiket Pamuk Sesli Sokak Kızı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Nazan Öncel

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 23:55

Müziğin efsanelerinde bu hafta Nazan Öncel! Pamuk gibi sesi, muhteşem besteleriyle Türk-pop müziğin en sevilen isimlerinden Nazan Öncel. Müzik sektöründeki duruşu kariyer basamaklarını tırmanış şekli onun kalbinin güzelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Gelelim çocukluğuna, gençliğine ve hayatına... Haydi başlayalım!

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1956 doğumlu, İzmir Karşıyakalı sokak kızı!

1956 doğumlu, İzmir Karşıyakalı sokak kızı!

Öğretmen bir anne ve memur bir babanın biricik kızı Nazan. sokak Kızı lakabıyla anılan Öncel, kameralarla tanıştığında çok küçük yaştaydı ve 'Acı Tesadüf' filmiyle çocuk yıldız oldu.

İlk gitarını 12 yaşında aldı

İlk gitarını 12 yaşında aldı

Müziğe olan ilgisi erken yaşlarda başladı. Gitar ve mandolin çalıyordu Nazan. Kariyerini farklı tarzlarda şekillendirecek olan müzik kulağını da bu dönemde geliştirdi. Görücü usulü evlendiğinde henüz küçük yaşlardaydı, 18 yaşında ilk çocuğunu kucağına aldı.

İlk 45'lik ve kariyerinin ilk yılları...

İlk 45'lik ve kariyerinin ilk yılları...

Evliliğinin kariyerine gölge düşürmesini istemedi sokak Kızı. 1975 yılında İzmir'de düzenlenen bir yarışmada kendi bestesiyle birincilik elde etti. 1978 yılında ilk 45'liğini yayınladı. Sana Kul köle Olmuştum şarkısıyla ilgileri üzerine toplarken 1982'de Yağmur Duası yayınlandı.

Necdet Koyutürk Orkestrası eşliğinde söylediği Sana Kul Köle Olmuştum'u dinleyelim!

Eşinden boşanıp İstanbul'a geliyor ve 1991 yılında Bir Hadise Var albümüyle Türk müziğinde hadise yaratıyor!

Eşinden boşanıp İstanbul'a geliyor ve 1991 yılında Bir Hadise Var albümüyle Türk müziğinde hadise yaratıyor!

Sözler müzikler hepsi kendisine ait. Bambaşka bir tarz görüyor o dönemki müzikseverler. Mabel Matiz'den de biliyoruz biz bu şarkıyı, hangimiz dinlemedik hangimiz bayılmadık!

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Nazan Öncel - Bir Hadise Var

Yalnızca o değil, Gitme Kal Bu Şehirde de bu albümde. Başarısını böylece daha iyi anlıyoruz.

Misafir ol gel bana dedik hala da diyoruz, Aşk Beklemez!

1994 yılında Ben Böyle Aşk görmedim albümü çıktı!

1994 yılında Ben Böyle Aşk görmedim albümü çıktı!

Bu öyle bir albümdü ki Nazan Öncel severler bilirler: Gidelim Buralardan, Erkekler de Yanar, Ben Böyle Aşk görmedim gibi o döneme damga vuran hit şarkılarla doluydu!

Nazan Erkekler de Yanar dedi ve ülke gündemine oturdu!

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Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

1996 yılında 'Sokak Kızı' Nazan Öncel'in en korkusuz en politik albümlerinden biri oldu!

1996 yılında 'Sokak Kızı' Nazan Öncel'in en korkusuz en politik albümlerinden biri oldu!

Bunalım, Geceler Kara Tren gibi inanılmaz şarkılar bu albümdeydi! Düşünsenize bu kadar hit şarkıyı bir arada barındıran 2 albüm arka arkaya gelmiş. Biz bu zamanlara yetiştiğimiz için o kadar mutluyuz ki. İyi ki Nazan ile tanışmışız.

Ben sokak kızıyım bana iyi davranmayın!

Nazan Öncel - Geceler Kara Tren

Bu albümle ilgili Nazan Öncel şöyle söylüyor:

Bu albümle ilgili Nazan Öncel şöyle söylüyor:

“90’larda kadına şiddet, taciz gibi konuları işlediğimde bir kısım tutucu medya dünyayı başıma yıkmıştı. TIR’ların altında kalmış gibiydim. Özgecan Aslan aklıma geldikçe burnumun direği sızlıyor, toplum olarak sırtımızda onu koruyamamış olmanın halâ ağırlığı var. Bugün, çocuğa yapılan taciz bile meşrulaştırılmaya çalıştırılırken nasıl rahat uyuyabilir insan? Ne zaman kadına, çocuğa kimse yan gözle bile bakmayacak, ancak o gün içimiz rahatlayabilir.”

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1999 yılında en tartışmalı albümü Demir Leblebi albümü çıktı!

1999 yılında en tartışmalı albümü Demir Leblebi albümü çıktı!

Tabuları yıkan bir albüm oldu bu! Çocukluk travmalarını, tacizi ve toplumun karanlık yönlerini anlatan bir çok şarkı bu albümdeydi.

Nazan Öncel - Demir Leblebi

2003 yılına geldiğimizde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde dev iki ismi gördük!Tarkan ile Hay Hay dediler ve bizi kıpır kıpır ettiler!

2011 yılında aniden Hayvan albümü geldi!

2011 yılında aniden Hayvan albümü geldi!

Nazan bu albümünde de daha önce olduğu gibi toplumsal meselelere, ikiyüzlülüğe, cinsiyet eşitsizliğine açıkça dokundu. Müzik hayatını bu konulardaki gelişime adadı ve kadınlar hakkında farkındalık oluşturmak ve gerektiği yerde destek olmak onun kaderi oldu.

Dileriz uzun yıllar konserlerine gitme ayrıcalığına erişiriz!

Dileriz uzun yıllar konserlerine gitme ayrıcalığına erişiriz!

Nazan Öncel evin asi kızı, o kendisine dahi tepki olarak gelmiş bu dünyaya! Onu bu denli güzelleştiren de işte bu. Uzun yıllar o muhteşem konserlerinde buluşup onu canlı dinlemek üzere manifest yapalım! Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzereee!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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