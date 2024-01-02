Özgür Demirtaş Yetkilileri ve Takipçilerini Uyardı "Bu Bir İhbardır Sakın Kanmayın"
Özgür Demirtaş Yetkilileri ve Takipçilerini Uyardı "Bu Bir İhbardır Sakın Kanmayın"
Finans profesörü Özgür Demirtaş, takipçilerini uyardı! Geçtiğimiz aylarda yapay zeka teknolojisi kullanarak ünlü ekonomistin videosu üzerine ses eklenmiş ve bir finans uygulamasında reklamı yapılmıştı. Bu kez de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak SMS ve MMS dolandırıcılığı gündeme geldi. Ünlü ekonomist sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yetkilileri ve takipçilerini uyardı: 'SAKIN kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok'
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz dönemlerde bir finans uygulaması Özgür Demirtaş'ın videosu üzerine yapay zeka ile ses eklenerek kendi reklamını yapmıştı.
İşte, o reklamda yer alan "Hemen indirin ve akıllı yatırımın keyfini çıkarın!" tavsiyesi ile yapay zeka destekli uygulamanın açıklaması
Dolandırıcı hesabı herkesin şikayet etmesini isteyen Demirtaş, "Sakın kanmayın!" diyerek takipçilerini uyardı.
Özgür Demirtaş uyardı: "Arkadaşlar unutmayın benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi DOLANDIRICILIK"
İşte, Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak "yapay zeka robotuna" yönlendirme yapılan o mesaj ve Avukat Ozan Ayhan'ın uyarısı:
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Avukat'ın yaptığı paylaşımın ardından Özgür Demirtaş, yetkililerden rica etti: "Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun."
Daha sonra "Bu bir ihbardır" notu ile paylaştığı numaraların yetkililer tarafından kontrol edilmesini istedi.
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın adı kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimine sosyal medya kullanıcılarından yanıt da gecikmedi.
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