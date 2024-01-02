Özgür Demirtaş Yetkilileri ve Takipçilerini Uyardı "Bu Bir İhbardır Sakın Kanmayın"

Finans profesörü Özgür Demirtaş, takipçilerini uyardı! Geçtiğimiz aylarda yapay zeka teknolojisi kullanarak ünlü ekonomistin videosu üzerine ses eklenmiş ve bir finans uygulamasında reklamı yapılmıştı. Bu kez de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak SMS ve MMS dolandırıcılığı gündeme geldi. Ünlü ekonomist sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yetkilileri ve takipçilerini uyardı: 'SAKIN kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok'

İşte, detaylar...