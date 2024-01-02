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Özgür Demirtaş Yetkilileri ve Takipçilerini Uyardı "Bu Bir İhbardır Sakın Kanmayın"

Özgür Demirtaş Yetkilileri ve Takipçilerini Uyardı "Bu Bir İhbardır Sakın Kanmayın"

özgür demirtaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:06

Finans profesörü Özgür Demirtaş, takipçilerini uyardı! Geçtiğimiz aylarda yapay zeka teknolojisi kullanarak ünlü ekonomistin videosu üzerine ses eklenmiş ve bir finans uygulamasında reklamı yapılmıştı. Bu kez de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak SMS ve MMS dolandırıcılığı gündeme geldi. Ünlü ekonomist sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yetkilileri ve takipçilerini uyardı: 'SAKIN kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok' 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz dönemlerde bir finans uygulaması Özgür Demirtaş'ın videosu üzerine yapay zeka ile ses eklenerek kendi reklamını yapmıştı.

Geçtiğimiz dönemlerde bir finans uygulaması Özgür Demirtaş'ın videosu üzerine yapay zeka ile ses eklenerek kendi reklamını yapmıştı.

Reklamın açıklama bölümünde de Demirtaş'ın ismi kullanılarak uygulamayı indirmeye yönlendiren 'Hemen indirin ve akıllı yatırımın keyfini çıkarın!' tavsiyesine yer verilmişti.

İşte, o reklamda yer alan "Hemen indirin ve akıllı yatırımın keyfini çıkarın!" tavsiyesi ile yapay zeka destekli uygulamanın açıklaması

İşte, o reklamda yer alan "Hemen indirin ve akıllı yatırımın keyfini çıkarın!" tavsiyesi ile yapay zeka destekli uygulamanın açıklaması

Bunun üzerine Özgür Demirtaş, yine sosyal medya hesabı üzerinden dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyarmıştı.

Dolandırıcı hesabı herkesin şikayet etmesini isteyen Demirtaş, "Sakın kanmayın!" diyerek takipçilerini uyardı.

Dolandırıcı hesabı herkesin şikayet etmesini isteyen Demirtaş, "Sakın kanmayın!" diyerek takipçilerini uyardı.

Ünlü ekonomist bir kez daha dolandırıcıların hedefinde!

Özgür Demirtaş uyardı: "Arkadaşlar unutmayın benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi DOLANDIRICILIK"

Özgür Demirtaş uyardı: "Arkadaşlar unutmayın benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi DOLANDIRICILIK"

Avukat Ozan Ayhan'ın Özgür Demirtaş'ın adı kullanılarak hazırlanmış SMS dolandırıcılığını paylaşmasının ardından, ünlü ekonomist de takipçilerini uyardı. 

Avukat Ozan Ayhan, 'Özgür Demirtaş'ın bilgisi ve popülaritesinden faydalanmaya çalışan uyanıklara dikkat!' notu ile vatandaşları bir yapay zeka robotunu kullanmaya yönlendiren SMS'i paylaştı.

İşte, Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak "yapay zeka robotuna" yönlendirme yapılan o mesaj ve Avukat Ozan Ayhan'ın uyarısı:

İşte, Özgür Demirtaş'ın ismi kullanılarak "yapay zeka robotuna" yönlendirme yapılan o mesaj ve Avukat Ozan Ayhan'ın uyarısı:
twitter.com
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Avukat'ın yaptığı paylaşımın ardından Özgür Demirtaş, yetkililerden rica etti: "Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun."

Avukat'ın yaptığı paylaşımın ardından Özgür Demirtaş, yetkililerden rica etti: "Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun."
twitter.com

Daha sonra "Bu bir ihbardır" notu ile paylaştığı numaraların yetkililer tarafından kontrol edilmesini istedi.

Daha sonra "Bu bir ihbardır" notu ile paylaştığı numaraların yetkililer tarafından kontrol edilmesini istedi.
twitter.com

Özgür Demirtaş, yetkililerden destek istediği ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımına İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketledi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın adı kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimine sosyal medya kullanıcılarından yanıt da gecikmedi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın adı kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimine sosyal medya kullanıcılarından yanıt da gecikmedi.

İşte, takipçilerden gelen yorumlar... 👇

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