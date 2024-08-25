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Özgün Tariflere Meraklı Olanlara: Yemek Yaparken İham Alabileceğiniz 12 Sosyal Medya Hesabı

etiket Özgün Tariflere Meraklı Olanlara: Yemek Yaparken İham Alabileceğiniz 12 Sosyal Medya Hesabı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 19:01

Instagram'da birçok ilham verici yemek hesabı var. İçinde birçok tarifin yer aldığı lezzet dolu hesapları sizin için derledik. Gelin bu hesaplara birlikte bakalım...

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1. Refika'nın Mutfağı (@refikabirgul)

1. Refika'nın Mutfağı (@refikabirgul)

Refika, çok sevilen aşçılardan. Değişik tarifler yapan Refika'nın Instagram hesabı oldukça renkli. Hesabında herkese uygun birçok tarif var. Pratik tariflerini yemek yapmayı hiç bilmeyenler bile kolaylıkla yapabiliyor. Mottosu 'memleket mutfağını sürdürmek' olan Refika'nın hesabı mutlaka takibe alınması gerekenlerden!

Hesaba ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Danilo Zanna (@danilozanna)

2. Danilo Zanna (@danilozanna)

Masterchef yarışmasından bildiğimiz Danilo Zanna, Instagram hesabını oldukça aktif kullananlardan. Danilo şefin hesabında her şey var. Kendi restoranında yemek yaparken videoların olduğu hesabında birçok yemek tarifi de var. Kendi eğlenceli hayatını görebileceğiniz hesapta birçok pratik tarif de bulunuyor.

Bu hesap için tıklayabilirsiniz.

3. Portakal Ağacı (@portakalagaci)

3. Portakal Ağacı (@portakalagaci)

Portakal Ağacı, geleneksel lezzetleri bulabileceğiniz bir hesap. Ama bunun yanında birçok farklı tarifte bu hesapta var. Ev yapımı tarifleri bulabileceğiniz Portakal Ağacı hesabında birçok püf nokta da var. Ana yemekler, tatlılar, mezeler gibi birçok kategoride tarifin yer aldığı hesaba bir bakın deriz!

Hesabı incelemek için tıklayabilirsiniz.

4. Ege Üzrek (@egeuzrek)

4. Ege Üzrek (@egeuzrek)

Aşçı Ege Üzrek'in yaptığı yemeklerin yer aldığı hesapta sadece tarif yok, yemeklerle ilgili ipuçları da var. Bunun yanında hepimizin izlediği meşhur dizi ve filmlerdeki yemekleri de yapıyor. İzlediğiniz bir dizi ve filmdeki yemeğin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız başvurmanız gereken hesap Ege Üzrek'in hesabı.

Bu hesap için sizi buraya alalım...

5. Sercan Çam (@sercancam_)

5. Sercan Çam (@sercancam_)

İşi gücü yemek olan şef Sercan Çam'ın hesabı yaratıcı tarifler arayanların bakması gereken bir hesap. Haftalık yemek tarifleri sayesinde 'ne pişircem' derdi son buluyor. Tek tek sebzelerin olduğu tariflerden çeşitli tatlılara, klasik tariflerden mutfak tüyolarına her şey bu hesapta!

Hesabı hemen takip etmek için tıklayabilirsiniz.

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6. Maya (@fitgreenmind)

6. Maya (@fitgreenmind)

Vegan tarifler arayanların ilk başvurması gereken hesap olan fitgreenmind, sadece vegan tarifler yapıyor. Her şeyin veganını yapan bu sayfayı takip etmenizi öneririz. Bu sayfayı takip etmek için illa vegan olmaya gerek yok tabii ki. 

Siz de sebzeli tariflere meraklıysanız buraya tıklayarak bu hesabı takip edebilirsiniz.

7. Emir Elidemir (@emirelidemir)

7. Emir Elidemir (@emirelidemir)

Masterchef yarışmasından tanıdığımız Emir Elidemir'in Instagram hesabı çok sevilen hesaplardan. Değişik tariflerini denemek için herkes merakla bekliyor. Hele bir de annesiyle yaptığı tarifler var ki bunları izlerken eğlenmeyen yoktur. Yemek yapmayı çok bilmeyenler için basit tarifleri de olan Emir Elidemir'in hesabında farklı konseptlerde yaptığı birçok tarif bulunuyor. 

Emir'in hesabını merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

8. Zeynep Özbayrak (@zynpzeze)

8. Zeynep Özbayrak (@zynpzeze)

Hayatından birçok kesiti Instagram hesabında paylaşan Zeynep Özbayrak'ın özellikle kızıyla çektiği videolar çok seviliyor. Yaptığı tariflere zaten kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama bunların yanında gezdiği yerleri de sıklıkla paylaşıyor. Lezzetli yemekler denemek için sayfasına bir göz atabilirsiniz.

Bu hesabı merak ettiyseniz tıklayın.

9. Nurgül Yeşilçay (@nurgulyesilcayy)

9. Nurgül Yeşilçay (@nurgulyesilcayy)

Oyunculuğuna zaten hayran olduğumuz Nurgül Yeşilçay, artık yemek tarifleriyle de gündemde. Lezzetli tariflerini Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay'ın eğlenceli anlatımıyla bu tarifleri yapmak çok daha kolaylaşıyor. 

Takip etmiyorsanız hemen takip etmek için tıklayabilirsiniz.

10. Şükran Kaymak (@sukrankaymak)

10. Şükran Kaymak (@sukrankaymak)

Tarif hesabı arayanların ilk başvurdukları arasında olan Şükran Kaymak'ın Instagram hesabında bol bol tatlı tarifi var. Tatlılar yanında başka birçok tarife de yer verdiği hesabı takip edilmeye değer!

Bu hesabı hâlâ takip etmiyorsanız hemen tıklayın.

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11. Betul Tunc (@turkuazkitchen)

11. Betul Tunc (@turkuazkitchen)

Yeni kitabı yayınlanan Betül Tunç, turkuaz kitchen hesabının sahibi. Estetik videoları ile beğenilen hesaplardan biri olan turkuaz kitchen'da kullanılan mutfak aletlerine hayran olmayan yoktur diye düşünüyoruz. Bu hesapta çiçekli makarnadan bal kabaklı tiramisuya çok farklı tarifler yer alıyor.

İzlerken mest olacağınız hesabı takip etmek için tıklayın.

12. Hatice Öncel (@hatice0ncel)

12. Hatice Öncel (@hatice0ncel)

Sayfasının estetiğine hayran kalacağınız Hatice Öncel'in Instagram hesabında her şey var. Özellikle hamur işi sevenlerin bayılacağı hesapta hem tatlı hem tuzlu çok fazla tarif var. Hem lezzetli hem görseli farklı tarifler arıyorsanız bu hesabı takip edebilirsiniz.

Bu hesabı merak ettiyseniz tıklayın.

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