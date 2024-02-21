Özel Okulda İstismar Skandalı! 14 Yaşındaki Öğrencisiyle Birlikte Oldu
Özel Okulda İstismar Skandalı! 14 Yaşındaki Öğrencisiyle Birlikte Oldu
İstanbul'da özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki B.N.Ç., 7'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki M. A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Olay, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah-Atakan Irmak
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Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. B.N.Ç., isimli öğretmen özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.
Aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden kendi ürettiği takıları sattığı öğrenilen öğretmene, M.A mesaj atarak kendisini eklemesini istedi.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen B.N.Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.
B.N.Ç., ise iddiaya göre kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında bu şekilde yaşanan konuşmanın ardından yakınlaşma başladı.
Bir süre sonra B.N.Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izlediği iddia edilen ikili arasındaki yakınlaşma sevgililiğe evrildi. Bu sırada ikilinin cinsel birliktelik yaşadığı belirtilirken, M.A.'nın ailesi ise çocuklarının durgun tavırlarından ve sürekli telefonla vakit geçirmesinden bir sorun olduğunu anladı.
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Çocuğun telefonunu karıştıran babası, olayı gördükten sonra savcılığa ihbarda bulundu.
Şikâyet üzerine M. A.'nın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Genç adam ifadesinde B.N.Ç.'nin İspanyolca öğretmeni olduğunu kendisine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini, ardından aralarında yakınlaşma meydana geldiğini söyledi.
İlk olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde konuşmaya ve yakınlaşmaya başladıklarını ifade eden M. A., öğretmenin evine gidip film izlediklerini söyledi.
İlerleyen günlerde de evine gittiğini ve toplamda 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen M.A., birlikteliğin isteğe dayalı yaşandığını kendisini kimsenin zorlamadığını ancak durumu ailesinin öğrenmesinden dolayı utandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.
Gözaltına alındıktan sonra ifade veren B.N.Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında tanıttığını bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu ancak herhangi cinsel birliktelik yaşanmadığını iddia etti. Kendisine sürekli, 'Ben B. hocayı istiyorum' şeklinde mesajlar atarak taciz ettiğini sonunda birlikte olduğunu yaşının küçük olduğunu bilseydi sevgili olmayacağını söyledi.
İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda B.N. Ç., hakkında, 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.
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