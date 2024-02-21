Özel Okulda İstismar Skandalı! 14 Yaşındaki Öğrencisiyle Birlikte Oldu

Şikâyet üzerine M. A.'nın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Genç adam ifadesinde B.N.Ç.'nin İspanyolca öğretmeni olduğunu kendisine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini, ardından aralarında yakınlaşma meydana geldiğini söyledi.

İlk olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde konuşmaya ve yakınlaşmaya başladıklarını ifade eden M. A., öğretmenin evine gidip film izlediklerini söyledi.