Oyuncuların Popüler Dizilerinde Kaç Yaşında Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?
Oyuncuların Popüler Dizilerinde Kaç Yaşında Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?
Oyuncuların popüler dizilerinde kaç yaşında oynadıklarını bulabilecek misin?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kıvanç Tatlıtuğ Gümüş dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Fahriye Evcen Yaprak Dökümü dizisinde kaç yaşındaydı?
3. Cansu Dere, Ezel dizisinde kaç yaşındaydı?
4. Çağatay Ulusoy, Medcezir dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?
5. Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?
7. Pınar Deniz, Vatanım Sensin dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?
8. Alperen Duymaz, Bodrum Masalı dizisinde kaç yaşındaydı?
9. Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisinde kaç yaşındaydı?
10. Serenay Sarıkaya Fi dizisinde kaç yaşındaydı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde kaç yaşındaydı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın