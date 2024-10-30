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Oyuncuların Popüler Dizilerinde Kaç Yaşında Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?

Oyuncuların Popüler Dizilerinde Kaç Yaşında Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.10.2024 - 17:01

Oyuncuların popüler dizilerinde kaç yaşında oynadıklarını bulabilecek misin?

Haydiiii!

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1. Kıvanç Tatlıtuğ Gümüş dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?

1. Kıvanç Tatlıtuğ Gümüş dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?

2. Fahriye Evcen Yaprak Dökümü dizisinde kaç yaşındaydı?

2. Fahriye Evcen Yaprak Dökümü dizisinde kaç yaşındaydı?

3. Cansu Dere, Ezel dizisinde kaç yaşındaydı?

3. Cansu Dere, Ezel dizisinde kaç yaşındaydı?

4. Çağatay Ulusoy, Medcezir dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?

4. Çağatay Ulusoy, Medcezir dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?

5. Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?

5. Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?
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6. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?

6. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yer alırken kaç yaşındaydı?

7. Pınar Deniz, Vatanım Sensin dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?

7. Pınar Deniz, Vatanım Sensin dizisinde oynarken kaç yaşındaydı?

8. Alperen Duymaz, Bodrum Masalı dizisinde kaç yaşındaydı?

8. Alperen Duymaz, Bodrum Masalı dizisinde kaç yaşındaydı?

9. Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisinde kaç yaşındaydı?

9. Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisinde kaç yaşındaydı?

10. Serenay Sarıkaya Fi dizisinde kaç yaşındaydı?

10. Serenay Sarıkaya Fi dizisinde kaç yaşındaydı?
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11. Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde kaç yaşındaydı?

11. Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde kaç yaşındaydı?

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