Oyun Alışkanlıklarına Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
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Oyun oynamak hepimiz için aynı şeyi ifade etmeyebilir. Kimimiz oyun oynamayı hiç sevmezken kimimiz için adeta devlet meselesi kadar önemli olabilir. Görevler, maçlar derken uçsuz bucaksız bir dünyaya dönüşür. Peki oyun oynarken senin için olmazsa olmaz nedir? Hadi bize oyun alışkanlıklarını söyle karakter analizini yapalım!
1. Seni biraz tanıyalım bakalım...
2. Yaşın lütfen...
3.
4. Yeni bir oyuna başladığında ilk yaptığın şey genelde ne olur?
5. Oyun keyfini artıracak tek bir ürün seçme hakkın olsa hangisini seçerdin?
6. Bir oyunda görev listesi kabarmışsa senin tavrın ne olur?
7. Hangisiyle oynarken daha rahat hissedersin?
8. Oyun oynarken bunlardan hangisi senin için olmazsa olmaz?
9. Oyun ekipmanlarını sık sık yeniler misin?
10. Hadi bakalım son soru! Oyun dediğin...
Sen tam bir planlı ve kontrolcü bir lidersin!
Sen anın tadını çıkaran, keyfi planın önüne koyan birisin!
Sen olayların duygusunu yakalayan, anlam arayan birisin!
Sen tarzını her şeye yansıtan, kendine has birisin!
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