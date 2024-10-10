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Orta Çağ'da Yaşasan Hangi Enterasan Yemeği Yemezdin Tahmin Ediyoruz!

etiket Orta Çağ'da Yaşasan Hangi Enterasan Yemeği Yemezdin Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:01

Bu testle Orta Çağ döneminde yaşasaydın hangi enteresan yemeği reddedeceğini tahmin ediyoruz! Hadi bakalım, Orta Çağ'ın sıra dışı yemekleri karşısında nasıl bir tercih yapacaksın?

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1. Orta Çağ'da bir şölen veriliyor! İlk neye yönelirdin?

2. Orta Çağ’da en sevilen baharatlardan biriyle karşı karşıyasın. Hangisini yemeğine katmazdın?

3. Bir tabak deniz ürünü önüne geldi. İlk tepkini söyle!

4. Orta Çağ mutfağında yaygın bir koku: Lahana! Nasıl tepki verirdin?

5. Bir yemek tuhaf görünüyor: Kızartılmış kuzu beyni. Ne yaparsın?

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6. Orta Çağ'da süt ve süt ürünleri uzun süre dayanmazdı. Sen ne yapardın?

7. Bir Orta Çağ pazarındasın. Yemek almak için en son neye yaklaşırdın?

8. İçecek tercihin ne olurdu?

9. Son olarak, bir şölenin sonunda sana sunulan çiğ bıldırcın yumurtasını nasıl karşılarsın?

Cesur bir gurmesin!

Sen Orta Çağ’da yaşasaydın, farklı tatları keşfetmekten çok çekinmezdin! Mesela o dönemde sıkça yapılan 'blancmange', tavuk eti, badem sütü ve pirinç ile yapılan tatlı bir yemeği yemesen de tadına bakabilirdin. Yeni şeyler denemek ve sıradışı lezzetleri tatmak seni heyecanlandırdığından Orta Çağ'ın mutfağına bir şans verebilirdin!

Yeni lezzetlerden korkmuyorsun!

Sen hem geleneksel hem de farklı tatlara açıksın ama her şeyin bir sınırı var! Mesela, kuzu gözleriyle yapılan bir çorba senin için fazla sıra dışı olurdu. Orta Çağ’da yaşasaydın, bazı lezzetleri denerdin ama belirli yemeklere de mesafeli yaklaşırdın. Yemekte dengeyi seviyorsun bu nedenle hem yeni tatları dener hem de bazı klasik lezzetlere sadık kalırdın.

Damak zevkin maceracı değil!

Orta Çağ'ın enteresan yemekleri sana göre değil! Mesela, o dönemde oldukça popüler olan 'salmagundi' isimli, tuzlu balık, sirke, soğan, haşlanmış yumurta ve çeşitli sebzelerle yapılan salata senin için pek iştah açıcı olmayabilir. Eğer Orta Çağ'da yaşasaydın, büyük ihtimalle sofranın başrolünde ekmek, peynir ve et gibi klasik lezzetler yer alırdı.

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Damak zevkin maceracı değil!