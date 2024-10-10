Orta Çağ'da Yaşasan Hangi Enterasan Yemeği Yemezdin Tahmin Ediyoruz!

Sen hem geleneksel hem de farklı tatlara açıksın ama her şeyin bir sınırı var! Mesela, kuzu gözleriyle yapılan bir çorba senin için fazla sıra dışı olurdu. Orta Çağ’da yaşasaydın, bazı lezzetleri denerdin ama belirli yemeklere de mesafeli yaklaşırdın. Yemekte dengeyi seviyorsun bu nedenle hem yeni tatları dener hem de bazı klasik lezzetlere sadık kalırdın.