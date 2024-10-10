Orta Çağ'da Yaşasan Hangi Enterasan Yemeği Yemezdin Tahmin Ediyoruz!
Orta Çağ'da Yaşasan Hangi Enterasan Yemeği Yemezdin Tahmin Ediyoruz!
Bu testle Orta Çağ döneminde yaşasaydın hangi enteresan yemeği reddedeceğini tahmin ediyoruz! Hadi bakalım, Orta Çağ'ın sıra dışı yemekleri karşısında nasıl bir tercih yapacaksın?
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1. Orta Çağ'da bir şölen veriliyor! İlk neye yönelirdin?
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2. Orta Çağ’da en sevilen baharatlardan biriyle karşı karşıyasın. Hangisini yemeğine katmazdın?
3. Bir tabak deniz ürünü önüne geldi. İlk tepkini söyle!
4. Orta Çağ mutfağında yaygın bir koku: Lahana! Nasıl tepki verirdin?
5. Bir yemek tuhaf görünüyor: Kızartılmış kuzu beyni. Ne yaparsın?
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