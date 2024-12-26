Orijinal Olmayan Mamalara Dikkat: Can Dostlarınızın Sağlığı Tehlike Altında Olabilir

Tehlike Çanları Çalıyor!

Sahte mamalar son derece tehlikeli. Temel nedeni ise sahte mamalar ile orijinallerinin ayırt edilmelerinin bir hayli zor olması. Nitekim sahte mamaların ambalajları orijinal ürünlerle neredeyse aynı. Hâliyle farkı anlamak keskin bakışlardan daha fazlasını gerektiriyor: Renkler, yazı tipleri ve hatta ambalajın dokusu… Her şey orijinaline benziyor!

İçerik, saklama koşulları ve kalite ise çok farklı. Üstelik, içeriği kalitesiz olan bu sahte mamalar, patili dostlarımızın sağlığını doğrudan etkileyebiliyor.

Sahte Mamalar Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Kediniz ya da köpeğiniz orijinal olmayan bir mama tükettikten sonra kısa ve uzun vadeli çeşitli sorunlar yaşayabilir. Kısa vadede kusma, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları yaygın görülürken uzun vadede deri döküntüleri ve aşırı kilo alımı gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve can dostunuz hastalıklara karşı daha savunmasız hâle gelebilir.

Bu nedenle dostlarımızın kedi maması ve köpek maması gibi temel ihtiyaçları temin edilirken en güvenli adreslerin tercih edilmesi tercihten ziyade gereklilik hâline geliyor.