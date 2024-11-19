Orhan Osmanoğlu Bir Mekanda Kendisine Gelen Adisyona Şaşırdı

Osmanlı hanedanının günümüzde en çok tanınan üyelerinden biri de Orhan Osmanoğlu. Kendisine şehzadem diye hitap eden ve saygı duyan azımsanmayacak bir kesim var. Ancak Orhan Osmanoğlu daha çok internet üzerinden yaptığı satışlarla, yaptığı turizm faaliyetleriyle ve tabii ki Twitter paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son paylaşımı ise Üsküdar'da oturduğu bir mekanda kendisine gelen adisyon üzerineydi. Bunu tarihe saygı olarak görenler de oldu viral çalışması olarak gören de...