Orhan Osmanoğlu Bir Mekanda Kendisine Gelen Adisyona Şaşırdı
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Orhan Osmanoğlu Bir Mekanda Kendisine Gelen Adisyona Şaşırdı
Osmanlı hanedanının günümüzde en çok tanınan üyelerinden biri de Orhan Osmanoğlu. Kendisine şehzadem diye hitap eden ve saygı duyan azımsanmayacak bir kesim var. Ancak Orhan Osmanoğlu daha çok internet üzerinden yaptığı satışlarla, yaptığı turizm faaliyetleriyle ve tabii ki Twitter paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son paylaşımı ise Üsküdar'da oturduğu bir mekanda kendisine gelen adisyon üzerineydi. Bunu tarihe saygı olarak görenler de oldu viral çalışması olarak gören de...
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II. Abdülhamid'in torunlarından Orhan Osmanoğlu'nun paylaşımları illa önünüze düşmüştür.
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Son paylaşımı da Üsküdar'da bir mekanda gördüğü muamele üzerine.
Adisyonda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethi referansı yapılmış ve ücret alınmamış.
Bu hareketi alkışlayanlar da oldu.
Gömenler de...
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Reklam kokusu alanlar...
Başka referanslarda bulunanlar...
Çok da önemsemeyenler...
İlgili restoranın imara aykırı olduğu, İBB tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen Çevre Bakanlığı'nın müdahalesiyle yıkımının engellendiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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