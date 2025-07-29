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Organikten Yana Olanlara: Bebek Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

etiket Organikten Yana Olanlara: Bebek Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 15:01

Bebeklerin hassas ciltlerine uygun güneş kremini seçmek başlı başına bir mücadele olmak zorunda değil! Çünkü dikkat etmeniz gerekenleri öğrenerek bu savunmasız ve narin ciltleri, güneşin zararlı etkilerinden koruyacak en doğru ürünleri de bulabilirsiniz.Genel olarak katkısız, doğal, organik içerikli güneş kremleri bebek cilt sağlığını korumaya yardımcı olsa da göz önünde bulundurmanız gereken başka kriterler de var. Bunların neler olduğunu merak ediyorsanız, işte herhangi bir ürünü bebek cildinde kullanmadan önce mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!

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1. Kimyasal ve katkı maddesi içermemeli.

Bebek teni, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı yetişkin teni kadar dayanıklı değildir. Bu nedenle bebekler için güneş kremi seçerken öncelikle yetişkin cildine uygun ürünleri kullanamayacağınızı bilmelisiniz. Çünkü yeni ve taze cilde sahip olan bebekler, kimyasal içerikli ürünlere fazlasıyla olumsuz tepki verebilir. 

Dolayısıyla bebek güneş kremlerinin her türlü paraben, alkol, oksibenzon, parfüm gibi kimyasallardan arınmış olması gerekir. Bu tür bileşenler yerine tamamen doğal, organik ve katkısız olanlara yönelmek genel anlamda doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Dermatolojik olarak test edilmiş, hipoalerjenik ürünler bunlara en güzel örneklerdendir.

2. Mineral bazlı ve suya dayanıklı olmalı.

Bebek cildine uygulanacak güneş kremlerinin içeriğinde çinko oksit ve titanyum dioksit gibi mineral bazlı bileşenlerin yer alması gerekir. Bu bileşenler, güneşin ten üzerinde çeşitli olumsuz tepkiler yaratmasını önleyerek güçlü bir savunma sistemi sunar. Fiziksel filtre olarak çalışarak hem cildin doğal yapısını destekler hem de güvenli bir katman oluşturur. 

Bunun yanı sıra, özellikle yaz aylarında suyla temas faktörünü göz önünde bulundurarak suya dayanıklı ürünlerin seçilmesi de önemlidir. Aksi halde kremi sürekli olarak yenilemek gerekebilir.

3. İdeal SPF seviyesinde ve geniş spektrumlu olmalı.

Güneş kremlerindeki SPF seviyesi güneş karşısında edinilicek güvenlik katmanını belirler. Bu ciltler henüz yeni olduklarından geniş spektrumlu ürünlere gereksinim duyarlar. Bebekler ve çocuklar için önerilen ideal aralık 30 ila 50 SPF seviyesidir. 

Geniş spektrumlu yapı ise bu seviyeyi çok daha güvenli ve etkili hale getirerek bebek cildinin hassaslaşmasını önler. Bu sayede cildi yaşlandıran UVA ışınlarının yanı sıra güneş yanıklarına neden olan UVB ışınlarının da etkisini azaltır ve çok daha keyifli bir plaj günü planlamanızı sağlar.

4. Kolay uygulanabilir ve emilir yapıda olmalı.

Söz konusu bebekler olduğunda, kullanılan güneş kreminin uygulama kolaylığı ve emilme hızı da dikkate alınması gereken kriterler arasındadır. Bebekler fazla hareket etme eğiliminde olduklarından bu ürünleri kolayca dağıtarak fark etmeden etkisinin azalmasına yol açabilirler. Bu nedenle uygulandıktan kısa süre sonra cilt tarafından emilen ve hemen gerekli tepkiyi gösteren ürünler ideal seçimlerdir. 

Ek olarak satın aldığınız ürün üzerinde 'bebekler için özel olarak üretilmiştir' ibaresi aramanız, güneş kreminin yanı sıra güneş gözlüğü, şapka ve doğru giysiler tercih etmeniz de bu aşamada size katkı sağlayabilir.

5. Güneş kremi günlük hayatta da kullanılmalı.

6 aydan büyük bebeklere sadece sahilde ve havuz başında değil, günlük hayatta da güneş kremi uygulanabilir. Çünkü güneşin zararlı ışınları kent içinde ve gölgeli alanlarda da oldukça etkilidir. Bu nedenle yaz aylarında bebek vücudunun açıkta kalan her yerine eşit oranda güneş kremi sürmekte ve belirli aralıklarla bu işlemi tekrarlamakta fayda vardır. Ayrıca yüz, kulaklar, boyun, eller ve ayaklar gibi alanların ihmal edilmemesi onların açık havada daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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