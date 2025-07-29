Organikten Yana Olanlara: Bebek Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bebeklerin hassas ciltlerine uygun güneş kremini seçmek başlı başına bir mücadele olmak zorunda değil! Çünkü dikkat etmeniz gerekenleri öğrenerek bu savunmasız ve narin ciltleri, güneşin zararlı etkilerinden koruyacak en doğru ürünleri de bulabilirsiniz.Genel olarak katkısız, doğal, organik içerikli güneş kremleri bebek cilt sağlığını korumaya yardımcı olsa da göz önünde bulundurmanız gereken başka kriterler de var. Bunların neler olduğunu merak ediyorsanız, işte herhangi bir ürünü bebek cildinde kullanmadan önce mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!
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1. Kimyasal ve katkı maddesi içermemeli.
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2. Mineral bazlı ve suya dayanıklı olmalı.
3. İdeal SPF seviyesinde ve geniş spektrumlu olmalı.
4. Kolay uygulanabilir ve emilir yapıda olmalı.
5. Güneş kremi günlük hayatta da kullanılmalı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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