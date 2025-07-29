Organikten Yana Olanlara: Bebek Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bebek teni, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı yetişkin teni kadar dayanıklı değildir. Bu nedenle bebekler için güneş kremi seçerken öncelikle yetişkin cildine uygun ürünleri kullanamayacağınızı bilmelisiniz. Çünkü yeni ve taze cilde sahip olan bebekler, kimyasal içerikli ürünlere fazlasıyla olumsuz tepki verebilir.

Dolayısıyla bebek güneş kremlerinin her türlü paraben, alkol, oksibenzon, parfüm gibi kimyasallardan arınmış olması gerekir. Bu tür bileşenler yerine tamamen doğal, organik ve katkısız olanlara yönelmek genel anlamda doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Dermatolojik olarak test edilmiş, hipoalerjenik ürünler bunlara en güzel örneklerdendir.