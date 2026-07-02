Online Alışverişte Güvende Kalmanın Kurallarını Ne Kadar Biliyorsun?

İnternetten alışveriş yapmak artık hepimiz için su içmek, nefes almak gibi bir şey oldu. Gece yatakta dönüp dururken, otobüste işe giderken ya da kahvemizi yudumlarken o sepetler şak diye doluyor, kartlar havada uçuşuyor.

Ama durun bir dakika! Dijital dünya maalesef göründüğü kadar masum ve pembe değil. Biz o canımız montu, rüya gibi kahve makinesini ucuza kapattık diye sevinirken; siber korsanlar ve dolandırıcılar da arkada ellerini ovuşturup bizim anlık bir dikkatsizliğimizi bekliyor.

Peki, sen bu dijital kurtlar sofrasında ne kadar güvendesin?