Online Alışverişte Güvende Kalmanın Kurallarını Ne Kadar Biliyorsun?
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İnternetten alışveriş yapmak artık hepimiz için su içmek, nefes almak gibi bir şey oldu. Gece yatakta dönüp dururken, otobüste işe giderken ya da kahvemizi yudumlarken o sepetler şak diye doluyor, kartlar havada uçuşuyor.
Ama durun bir dakika! Dijital dünya maalesef göründüğü kadar masum ve pembe değil. Biz o canımız montu, rüya gibi kahve makinesini ucuza kapattık diye sevinirken; siber korsanlar ve dolandırıcılar da arkada ellerini ovuşturup bizim anlık bir dikkatsizliğimizi bekliyor.
Peki, sen bu dijital kurtlar sofrasında ne kadar güvendesin?
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Bir alışveriş sitesinin güvenli bir bağlantı üzerinden işlem yaptığını gösteren en temel detay aşağıdakilerden hangisi?
2. Adres çubuğunda asma kilit simgesi (HTTPS) olmayan bir siteden alışveriş yapar mısın?
3. Beklemediğin bir kargo şirketinden gelen "Paketiniz için tıklayın" linkine ne yaparsın?
4. Her alışveriş sitesinde aynı şifreyi kullanmak siber güvenlik açısından doğru mu?
5. Ödeme anına geldik! Ödeme yaparken kullanılan '3D Secure' sisteminin temel işlevi ne?
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6. Ödeme yaparken telefona gelen tek kullanımlık şifre sisteminin adı ne?
7. "Kredi kartının arkasındaki 3 haneli CVV kodunu alışveriş sitelerine kaydetmek güvenlidir." Bu cümle doğru mu yanlış mı?
8. Son sorumuz! Alışveriş yaptıktan sonra ekstrenizde bilginiz dışı bir işlem gördünüz. İlk yapmanız gereken en kritik işlem hangisi?
Tam güvenli alışverişçi!
Küçük riskler var!
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Büyük risk altındasın!
Siber dünyanın açık hedefi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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