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Online Alışverişte Güvende Kalmanın Kurallarını Ne Kadar Biliyorsun?

etiket Online Alışverişte Güvende Kalmanın Kurallarını Ne Kadar Biliyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 15:01
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İnternetten alışveriş yapmak artık hepimiz için su içmek, nefes almak gibi bir şey oldu. Gece yatakta dönüp dururken, otobüste işe giderken ya da kahvemizi yudumlarken o sepetler şak diye doluyor, kartlar havada uçuşuyor.

Ama durun bir dakika! Dijital dünya maalesef göründüğü kadar masum ve pembe değil. Biz o canımız montu, rüya gibi kahve makinesini ucuza kapattık diye sevinirken; siber korsanlar ve dolandırıcılar da arkada ellerini ovuşturup bizim anlık bir dikkatsizliğimizi bekliyor.

Peki, sen bu dijital kurtlar sofrasında ne kadar güvendesin?

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Bir alışveriş sitesinin güvenli bir bağlantı üzerinden işlem yaptığını gösteren en temel detay aşağıdakilerden hangisi?

2. Adres çubuğunda asma kilit simgesi (HTTPS) olmayan bir siteden alışveriş yapar mısın?

3. Beklemediğin bir kargo şirketinden gelen "Paketiniz için tıklayın" linkine ne yaparsın?

4. Her alışveriş sitesinde aynı şifreyi kullanmak siber güvenlik açısından doğru mu?

5. Ödeme anına geldik! Ödeme yaparken kullanılan '3D Secure' sisteminin temel işlevi ne?

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6. Ödeme yaparken telefona gelen tek kullanımlık şifre sisteminin adı ne?

7. "Kredi kartının arkasındaki 3 haneli CVV kodunu alışveriş sitelerine kaydetmek güvenlidir." Bu cümle doğru mu yanlış mı?

8. Son sorumuz! Alışveriş yaptıktan sonra ekstrenizde bilginiz dışı bir işlem gördünüz. İlk yapmanız gereken en kritik işlem hangisi?

Tam güvenli alışverişçi!

Tebrikler! Dijital dünyada adeta aşılmaz bir kale gibisin. İnternet dolandırıcılarının ve siber korsanların hiç sevmediği alışverişçi profili tam olarak sensin. Çünkü sen, cezbedici indirimlerin veya acil hissi uyandıran sahte kargo mesajlarının arkasındaki o ince tuzakları daha ilk bakışta sezebiliyorsun. Adres çubuğundaki harf oyunlarından şüpheli veri taleplerine kadar her detayı bir dedektif gibi inceliyor; sanal kart kullanmak, şifreleri benzersiz kılmak ve çift aşamalı doğrulamayı (OTP) aktif tutmak gibi en temel savunma mekanizmalarını hayatının bir parçası haline getirmiş durumdasın. 

Bilgilerini siber dünyaya altın tepside sunmayan bu bilinçli duruşun sayesinde, kart bilgilerinin veya kişisel verilerinin çalınma riski ciddi ölçüde azalır. Bu harika farkındalık seviyesini koruyarak, internetin tadını hiçbir endişe duymadan, güvenle çıkarmaya devam edebilirsin!

Küçük riskler var!

Güvenlik kurallarının büyük bir çoğunluğuna hakimsin ve internetten alışveriş yaparken aslında ne yapman gerektiğinin farkındasın. Ancak senin en büyük zayıf noktan, bazen hayatın koşturmacası içinde yakaladığın o 'kaçırılmayacak' indirimlerin heyecanına kapılmak veya anlık bir aceleyle hareket etmek. Örneğin, dışarıda kahveni yudumlarken hücresel verini açmaya üşenip ortak Wi-Fi ağı üzerinden hızlıca kart bilgilerini girebiliyor ya da güvendiğin büyük bir markanın ismini taşıyor diye harf oyunlarıyla süslenmiş sahte bir adrese anlık olarak dalabiliyorsun. 

Adımlarını atarken acele etmemeyi, her ne olursa olsun kendi mobil verini kullanmayı ve gelen SMS linklerine şüpheyle yaklaşmayı alışkanlık haline getirdiğin an, koruma kalkanını %100 seviyesine çıkaracaksın. Biraz daha temkinli olmakta fayda var!

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Büyük risk altındasın!

İnternet güvenliği konusunda kulaktan dolma birkaç bilgiye sahipsin ama iş uygulamaya geldiğinde indirimlerin büyüsüne kapılıp gidiyorsun. 'Aman canım, ne olacak? Koskoca site bana mı göz dikecek?' mantığıyla hareket ettiğin için güvenlik duvarın delik deşik olmuş durumda. Aynı şifreyi üç beş farklı sitede kullanmak mı dersin, her önüne gelen butiğe güvenip IBAN'a para göndermek mi dersin, ne ararsan var.

Kartının kopyalanması veya kimlik bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi an meselesi; bizden uyarması. Acilen o gözü karalığı bırakıp adımlarını daha temkinli atmalısın. İlk iş olarak hemen banka uygulamandan bir sanal kart aç ve alışverişlerinde sadece onu kullan. Yoksa bir sabah ekstreni gördüğünde küçük çaplı bir şok geçirebilirsin.

Siber dünyanın açık hedefi!

Senin durumun tam anlamıyla kırmızı alarm veriyor, resmen dolandırıcılara davetiye çıkarıyorsun. Siber güvenlik kurallarından neredeyse tamamen uzaksın ve online alışveriş dünyasında arkana hiç bakmadan, gözün kapalı yürüyorsun. Sahte siteleri ayırt edemiyor, ortak Wi-Fi ağlarında fütursuzca kredi kartı bilgilerini paylaşıyor ve her gelen şüpheli linke merakla tıklıyorsun.

Bugüne kadar kartının boşaltılmamış veya bilgilerinin çalınmamış olması tamamen mucize ve büyük bir şans, ama bu şans her zaman yaver gitmez tatlım! Hiç panik yapma ama acilen bir eylem planı oluşturmamız lazım. Bugünden tezi yok, kurumsal web sitesi ve faturası olmayan hiçbir yerden tek bir çöp bile alma, şifrelerinin tamamını baştan aşağı yenile ve internet alışverişi mantığını sıfırdan öğren.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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