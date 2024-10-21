Onedio’nun Sevgili Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!

Haksızlıklar ile sınandıysanız sıra sizde. Yeniden başlayabilmek yarım olanı tamamlayabilmek için haftanın gökyüzü enerjilerinden faydalanmaya olsun gayretiniz. Hafta boyunca her sözünüze dikkat edin olabildiğince pozitife odaklanın. Her sözünüz gerçeğiniz olabilir.

Kaçınılması gerekenler

Fedakarlıklarınızda ısrar ederek kendi hakkınıza girmemeye, özü başka sözü bambaşka olana iyiyi de kötüyü de anlatmamaya dikkat edin. Finansal konularda 5 verip 100 kazanacağım düşüncesi ile aldanıp da kendinizi aldatmayın.

“Sabah, uyandığında

Günün ışığı için şükret,

Yaşadığın ve gücün yerinde olduğu için şükret,

Karnını doyurduğun için şükret;

Eğer şükretmek için ortada bir sebep göremiyorsan

Hata kendinde demektir.”

Sorgula kendini!

Sen bu dünyaya niçin gelmiş olabilirsin?

Mutlu olmak için mi?

Eğlenmek için mi?

Gönlünü hoş tutmak için mi?

Keyfine göre hayat sürmek için mi?

Zevklerini tatmin etmek için mi?

Sadece vakit geçirmek için mi?

Çocuklar gibi oyun oynamak için mi?

Ruh eşini bulmak için mi?

Filanca mesleki alanlarda uzmanlaşmak için mi?

Ya hu hâlâ anlayamadın mı?

Bu dünyada niçin doğduğunu,

Bu dünyaya niçin geldiğini,

Onca bilgiden sonra...

“Anladım” diyorsan eğer,

Bedeninin toprak altına girmeden önceki

Şu kısacık ömründe

YAP GEREĞİNİ!... AS

(Bir Kızılderili sabah duası)

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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