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Oldukça Pratik Bir Tarif: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kapuska ve Soslu Kızarmış Ekmek Nasıl Yapılır?

etiket Oldukça Pratik Bir Tarif: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kapuska ve Soslu Kızarmış Ekmek Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 19:31

Lahaneseverler toplansın, inanılmaz pratik bir kapuska tarifi veriyoruz! 🤤

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kapuska ve Soslu Kızarmış Ekmek Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kapuska ve Soslu Kızarmış Ekmek Nasıl Yapılır?

Kapuska

Malzemeler

  • 1/2 lahana

  • 1-2 adet karışık soğan

  • 3-4 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • Kırmızı biber

  • 1 SB su

  • 1/2 SB pirinç

  • 1 YK domates salçası

Hazırlanışı

1. Lahanayı ince ince doğrayın. Bütün malzemeleri güveç içinde karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sebze ayarında kontrollü pişirin.

Soslu Kızarmış Ekmek

Malzemeler

  • 6 YK sıvı yağ

  • 1 TK domates salçası

  • 1/4 TK karabiber

  • 1/2 TK kırmızı toz biber

  • 1/2 TK pul biber

  • 3-4 dilim ekmek

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Ekmeklerin her tarafını sos ile kaplayın ve 160 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
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