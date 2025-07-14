Oksijene İhtiyaç Duyan Köpek Balıkları Marmara Denizi'nde Kıyaya Geliyor!
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Türkiye sularındaki kıkırdaklı balık türlerinin büyük çoğunluğu Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden geliyor.
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Kıkırdaklı balıkların metabolizmalarının çok hızlı çalıştığı ve bu nedenle oksijen ihtiyaçlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Kabasakal, şöyle devam etti:
"Saldırgan sayılabilecek köpek balığı türleri 40 yıl önce Marmara'yı terk etti"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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