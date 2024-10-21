Öğrenci Evinde Anne Yemeği Hasreti Çekenlerin Yapabileceği 10 Pratik Ev Yemeği Tarif

Hazırlanma Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 1 saat 30 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler
Yapılışı:
1.Mutfak robotu kullanarak kabağı ince ince dilimleyin. Tuzla lezzetlendirin ve fazla suyun süzülmesi için 10 dakika bekletin.
2. Kabak dilimlerini kurulayın ve fırın tepsisine aktarın. Lezzetlendirmek için rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu, karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yoğun kremayı dökün ve iyice karıştırın.
3. Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 150 derecede 50 dakika pişirin.
4. Piştikten sonra üstüne mozeralla peynirini serpin. Cihazı 5 dakika daha çalıştırın. Afiyetle yiyin!
Kabaklı, Tavuklu, Bademli Gnocchi
Hazırlanma Süresi: 15 dk
Pişirme Süresi: 15 dk
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler
200 gram tavuk göğsü fileto
300 gram karnabahar
50 gram badem
500 gram gnocchi (patatesten yapılan bir italyan yemeği)
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
0.25 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber
0.5 çay kaşığı kurutulmuş kekik
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
4 şubeler taze kekik
Yapılışı
1. Tavuk göğsü filetosunu yaklaşık 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Karnabahar yapraklarını ayırın ve yıkayarak temizleyin. Çok büyük parçalar varsa bölebilirsiniz. Bademleri de ince ince doğrayın, sarımsak dişlerinin kabuklarını soyup ezin.
2. Bir kaba gnocchi, küp küp doğranmış tavuğu, karnabahar yapraklarıyla çiçeklerini, kıyılmış badem, ezilmiş, sarımsak, tuz, karabiber, kurutulmuş kekik, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.
3. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve cihazı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın.
İpucu: Pişirmenin yarısında bir kere sallayın.
4. Kızartma işlemi bittiğinde üstüne taze kekik serpiştirip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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