Öğrenci Evinde Anne Yemeği Hasreti Çekenlerin Yapabileceği 10 Pratik Ev Yemeği Tarif

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

150 gr ince bulgur

400 ml sebze bulyon

220 gr patlıcan

1 kırmızı acı biber

1 kırmızı soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kanola yağı

2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

0.5 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı domates salçası

0.5 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve üzerine yağ gezdirin. 14 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar veya 1 dakika yüksek devirde karıştırın.

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve homojen bir karışım haline gelene kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin.

5. İçli köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 18 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!