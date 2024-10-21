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Öğrenci Evinde Anne Yemeği Hasreti Çekenlerin Yapabileceği 10 Pratik Ev Yemeği Tarif

etiket Öğrenci Evinde Anne Yemeği Hasreti Çekenlerin Yapabileceği 10 Pratik Ev Yemeği Tarif

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 19:01

Dışarıdan yemek yemekten sıkıldıysan ve hem sağlıklı hem de mis gibi lezzetli ev yemeklerine hasret çekiyorsan sana çok pratik ev yemeği tadında tarifler bıraktık. Bu tarifleri denemeyi kesinlikle unutmayın!

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1. Karnıyarık

1. Karnıyarık

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 55 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yeşil sivri biber

  • 1 ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 orta boy fomates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gr sığır kıyması

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

Yapılışı:

1.Patlıcanları yıkayın, saplarını çıkarın, kabuklarını çizgili olacak şekilde kısmen soyun. Patlıcanların her birine uzunlamasına kesik atın ama en altına kadar kesmeyin. Yaklaşık 30 dakika tuzla ovup dinlendirin.

2. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin. 10 dakika sonra ters çevirin ve bir 15 dakika daha pişirin. 

3. İç harcı için yeşil biberleri yıkayın. Küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup rendeleyin. Soğanı küp küp doğrayın. Domatesi de yıkayıp rendeleyin. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın.

4. Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Doğranmış soğanı ekleyip yarı saydam olana kadar yaklaşık 3 dakika soteleyin. Küp küp doğranmış yeşil biber, kıyma ve tuzu ilave edin. Her tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin. Domates salçası, küp doğranmış domates, rendelenmiş sarımsak, arnavut biberini ekleyip 15 dakika daha pişirin. 

5. İç dolgusunu patlıcanların içine güvenli bir şekilde yerleştirin. İçini doldurduktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'e 20 dakika, 160 derecede yollayın.

Afiyet olsun!

2. Domates Dolması

2. Domates Dolması

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 biftek domatesi

  • 80 gr kırmızı barbunya, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 4 büyük boy yumurta

Yapılışı:

1. Domatesleri yıkayın. Her bir domatesin tepesinden ince bir dilim kesin ve bir çorba kaşığı kullanarak iç kısmını çıkarın. 

2. Fasulyeleri iyice süzün ve tuz, karabiber ve kırmızı biber ile lezzetlendirin. Fasulyeleri dört domates arasında paylaştırın ve domateslerin içine yerleştirin. Her bir domatesin içine bir de yumurta kırın.

3. Domates dolmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a dikkatlice aktarın ve belirtilen sıcaklıkla önerilen süre boyunca pişirin. Afiyet olsun!

3. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

3. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 150 gr ince bulgur 

  • 400 ml sebze bulyon

  • 220 gr patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve üzerine yağ gezdirin.  14 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar veya 1 dakika yüksek devirde karıştırın. 

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve homojen bir karışım haline gelene kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin. 

5. İçli köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 18 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

4. Domates Soslu Köfte

4. Domates Soslu Köfte

Hazırlanma Süresi: 7 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 300 gr sığır kıyması

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 0.5 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 yunurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

  • 200 ml domates sosu

Yapılışı:

1.Soğanları incecik doğrayın. Domates sosu hariç tüm malzemeleri bir kaseye alın ve iyice karıştırın. Karışımdan 10 ila 12 adet arası köfteler hazırlayın.

2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine koyun. 9 dakika, 200 derece olacak şekilde pişirin. 

3. Köftelerin üstüne domates sosu da ekleyip, 5 dakika 180 derece olarak ayarlayıp pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!

Tavuklu Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Tencere Yemekleri 

Malzemeler

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin. 

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

Ya da siz işlerinizi yaparken Otomatik pişirme programı sayesinde en iyi sonuçları almanız için sizi kusursuz bir şekilde yönelterek tüm lezzeti üstenir! 

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün.  Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. Şimdiden afiyet olsun!

5. Sebze Yemeği

5. Sebze Yemeği

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 orta boy domates

  • 400 gr domates sosu

  • 100 ml su

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayın. Hepsini 0,3 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Kenara alın.

Sarımsak dişlerini soyup ince dilimler halinde doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak dilimleri, kuru keklikotu ve kekikle karıştırın.

2. Domates karışımını fırın tepsisine dökün. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü olarak 4 sıra halinde dizin. Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirlenen derecede pişirin. 

Pişirme işlemi bittiğinde afiyetle yiyin!

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6. Kabak Graten

6. Kabak Graten

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 900 gr kabak

  • 80 gr rendelenmiş parmesan

  • 80 gr galeta unu

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 ml yoğun krema

  • 125 gr mozzarella

Yapılışı:

1.Mutfak robotu kullanarak kabağı ince ince dilimleyin. Tuzla lezzetlendirin ve fazla suyun süzülmesi için 10 dakika bekletin.

2. Kabak dilimlerini kurulayın ve fırın tepsisine aktarın. Lezzetlendirmek için rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu, karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yoğun kremayı dökün ve iyice karıştırın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 150 derecede 50 dakika pişirin. 

4. Piştikten sonra üstüne mozeralla peynirini serpin. Cihazı 5 dakika daha çalıştırın.  Afiyetle yiyin!

Kabaklı, Tavuklu, Bademli Gnocchi

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 200 gram tavuk göğsü fileto 

  • 300 gram karnabahar

  • 50 gram badem

  • 500 gram gnocchi (patatesten yapılan bir italyan yemeği)

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.25 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 0.5 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 4 şubeler taze kekik

Yapılışı

1. Tavuk göğsü filetosunu yaklaşık 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Karnabahar yapraklarını ayırın ve yıkayarak temizleyin. Çok büyük parçalar varsa bölebilirsiniz. Bademleri de ince ince doğrayın, sarımsak dişlerinin kabuklarını soyup ezin.

2. Bir kaba gnocchi, küp küp doğranmış tavuğu, karnabahar yapraklarıyla çiçeklerini, kıyılmış badem, ezilmiş, sarımsak, tuz, karabiber, kurutulmuş kekik, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

3. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve cihazı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın.

İpucu: Pişirmenin yarısında bir kere sallayın. 

4. Kızartma işlemi bittiğinde üstüne taze kekik serpiştirip servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

7. Körili Tavuk Şiş

7. Körili Tavuk Şiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 59 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 4 tavuk göğsü fileto

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 100 gr yoğurt

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı

1.Tavuğu şeritler dahlinde kesin ve bir kaseye koyun. Üzerine köri tozu, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika marine olmasını bekleyin.

2. Marine edilmiş tavuk şeritlerini şişlere geçirin.

3. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 14 dakika, 190 derece olacak şekilde pişirin. 

4. Cihazdan çıkarıp servin edin!

8. Yeşil Mercimek Köftesi

8. Yeşil Mercimek Köftesi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 çay kaşığı Tavuk çeşnisi

  • 1 tutam zerdeçal

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 1 bardak yeşil mercimek

  • 1 yumurta sarısı

  • 3 dilim bayat ekmek

  • 1 tutam karabiber

  • Az miktarda galeta unu

Yapılışı: 

1. Mercimeği güzelce haşlayın. Daha sonra blendere ekmeği ve soğanı ekleyin. Blenderden geçirdiğiniz malzemeleri bir kaba dökün ve üstüne baharatları ekleyin. Daha sonra bütün malzemeleri kabın içine bekleyin.

2.Mercimek köftesini güzelce yoğurduktan sonra 12 dakika kadar Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. 

Görüntüsü kadar tadı da lezzetli olacak... Afiyet olsun!

9. Sebze Güveç

9. Sebze Güveç

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 125 gr tavuk göğsü

  • 50 gr kabak

  • 30 gr taze soğan

  • 50 gr havuç

  • 50 gr bezelye

  • 70 gr Gouda peyniri

  • 1 yumurta

  • 50 gr ekşi krema

  • 1 çay kaşığı frenk soğanı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü kaynar suda 15 dakika pişirin. Pişirdikten sonra tavuğu soğutun ve 2 cm küp büyüklükte parçalara ayırın. Kabakları ve taze soğanı yıkayın, tavuk parçaları ile aynı büyüklükte doğrayın. Üç malzemeyi bir kasede birleştirin.

2. Havucu soyun ve küp küp doğrayarak küçük parçalara ayırın. Tavukların bulunduğu kaba bezelye, havuç, rendelenmiş Gouda peyniri ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.

3. Daha küçük bir kasede yumurta, ekşi krema, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Tüm malzemeleri çatalla çırparak karıştırın. Tavuk ve sebze karışımını Philips Çift Hazneli Airfryer'a dökün üstüne ekşi kremayı da dökün ve 20 dakika pişirin. 

Güveci serbest etmeden birkaç dakika bekletin. Afiyet olsun!

10. Kremalı Havuç Çorbası

10. Kremalı Havuç Çorbası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı: 

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin. 

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

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