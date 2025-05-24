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”Of Bu Konu Çok Sıkıcı!” Diyenler İçin Sıkıcı Konuları Eğlenceli Hale Getirecek 11 Taktik

etiket ”Of Bu Konu Çok Sıkıcı!” Diyenler İçin Sıkıcı Konuları Eğlenceli Hale Getirecek 11 Taktik

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 12:01

Ders çalışmak oldukça zorlu bir süreçken bir de bunun üstüne sıkıcı konular geldi mi, gerçekten hiç çekilmiyor desek yeridir! Ama maalesef dersleri kestirip kenara atamıyoruz. Şimdi 'Of!' çekmeyi bırakın ve sıkıcı konuları daha çekilir hale getirecek tavsiyelerimizi dinlemeye başlayın...

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1. Başlığı her zaman dikkat çekecek şekilde yazın!

Bir içeriğin bizi heyecanlandırıp, heyecanlandırmaması aslında tamamen başlığa bağlı. Sade ve dümdüz bir dil kullanmak yerine, ders çalışırken kendi espri anlayışınızı ortaya koyun, daha çok dikkat çeker. Ayrıca fosforlu, renkli kalemler de iyi bir fikir.

2. Kendi kendinize konuyu tartışabilirsiniz...

İlk başta kendi kendinize konuşurken duvara mı konuşuyorum ben acaba diye ikileme düşebilirsiniz ama telaşlanmayın, ders çalışırken böyle şeyler gayet normal! Sıkıcı konuları kendi kendinize anlatmak ya da soru-cevap yapmak konuyla daha iyi bağlantı kurmanızı sağlar.

3. Konularla ilişkili görseller ekleyin!

Yazılı bir metni, kafanızda en iyi canlandırmanın yöntemi görsellerle desteklemektir. En basit bir görsel bile dikkatinizi epey çeker. Kendiniz de konuyla ilgili bir tablo oluşturabilirsiniz, tablo yaparken zaten çoğu şeyi hemen kapacaksınız! Üstelik  konuyu sıkıcı halinden de kurtarmış olursunuz.

4. Gündelik hayatınızla ilgili ipuçlarıyla ilerleyin.

Konuyu daha iyi anlayabilmek için, ilginizi çekecek şekilde çalışabilirsiniz. Sıradan ve sade cümleler yerine komik kodlamalar da ilginizi artırır. Konuyu zihninizde canlandıracak şekilde hikayeleştirmek çok daha akılda kalıcı olur.

5. Sıkıcı konular için ruh halinizi düzenleyin çünkü kaçış yok!

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Sıkıcı konuların en büyük düşmanı sürekli ertelemektir... Çalışmaktan oldukça sıkıldığınız bir konuyu bir günde bitirmeye çalışırsanız ne konu biter ne de zaman geçer... Günlük olarak, konulara ayırarak çalışmak çok daha akıcı olmasını sağlar!

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6. Konuları uzun uzun yazıya dökmeyin!

Tek parça halinde yazılmış uzun metinler neredeyse hiç ilgi çekici değildir, aynı fikirde miyiz? Üstelik konular gözünüzde büyüdükçe büyür. O yüzden not alırken alt başlıklar ya da paragraf araları konuları sıkıcı olmaktan biraz da olsa uzaklaştırır.

7. Hep aynı tempoda devam etmeyin!

Aynı hızda ve ritimde saatlerce yazmak ya da konuşmak bir süre sonra sonra zihninizin algı mekanizmalarını durdurur desek abartmış olmayız. Üstelik uykunuzun gelmeme ihtimali de yok. İçeriğinizin akmasını istiyorsanız, göz yormayan bir düzen ve değişken ritim önemli.

8. Çalışma ortamınızı renklendirmeye ne dersiniz?

Masa karışıksa sürekli dikkatiniz dağılır ve bu da bir türlü konulara odaklanamamanıza neden olur. Çalışma masanız sade ve ihtiyaç duyduğunuz şeylerden oluşsun! Sıkıldığınızda kalkmak için bahaneniz de kalmamış olur.

9. Sıkıcı konulara saatlerce vaktinizi harcamayın!

Zaten konu sıkıcı bir de konuları ful odaklanmış bir şekilde saatlerce  çalışmak ne kadar etkili olabilir? Her yarım saatte bir balkona nefes almaya çıkabilirsiniz ya da 5 dakikalık size iyi gelecek molalar verin. Ama ders çalıştığınız zamanlarda asla eliniz telefona gitmesin!

10. Konu anlatım videolarından destek alabilirsiniz.

Bazı konuları anlayabilmek için okumak değil izlemek gerekir. Tabii izlerken not defteriniz yanınızda olsun ve kendinize göre notlarınızı da alın. Bu öğrenmeyi pekiştirir. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, videoyu “çalışmış gibi hissetmek” için izlememeniz.

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11. Tabii ki de bir takdiri hak ettiniz!

Sıkıcı bir konuya odaklanıp, istediğiniz bölümleri bitirdiniz. Konuya dair anlatacak çok bilginiz de varsa, işte biz buna başarmak deriz! Küçük başarıları fark edip gurur duymak, büyük motivasyon gerektirir. Enerjinize hayran kaldık...

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