”Of Bu Konu Çok Sıkıcı!” Diyenler İçin Sıkıcı Konuları Eğlenceli Hale Getirecek 11 Taktik
Ders çalışmak oldukça zorlu bir süreçken bir de bunun üstüne sıkıcı konular geldi mi, gerçekten hiç çekilmiyor desek yeridir! Ama maalesef dersleri kestirip kenara atamıyoruz. Şimdi 'Of!' çekmeyi bırakın ve sıkıcı konuları daha çekilir hale getirecek tavsiyelerimizi dinlemeye başlayın...
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1. Başlığı her zaman dikkat çekecek şekilde yazın!
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2. Kendi kendinize konuyu tartışabilirsiniz...
3. Konularla ilişkili görseller ekleyin!
4. Gündelik hayatınızla ilgili ipuçlarıyla ilerleyin.
5. Sıkıcı konular için ruh halinizi düzenleyin çünkü kaçış yok!
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6. Konuları uzun uzun yazıya dökmeyin!
7. Hep aynı tempoda devam etmeyin!
8. Çalışma ortamınızı renklendirmeye ne dersiniz?
9. Sıkıcı konulara saatlerce vaktinizi harcamayın!
10. Konu anlatım videolarından destek alabilirsiniz.
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11. Tabii ki de bir takdiri hak ettiniz!
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