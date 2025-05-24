”Of Bu Konu Çok Sıkıcı!” Diyenler İçin Sıkıcı Konuları Eğlenceli Hale Getirecek 11 Taktik

İlk başta kendi kendinize konuşurken duvara mı konuşuyorum ben acaba diye ikileme düşebilirsiniz ama telaşlanmayın, ders çalışırken böyle şeyler gayet normal! Sıkıcı konuları kendi kendinize anlatmak ya da soru-cevap yapmak konuyla daha iyi bağlantı kurmanızı sağlar.