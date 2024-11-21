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Odaklanma Problemi Yaşıyorsanız, 10/90 Kuralını Deneyin

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etiket Odaklanma Problemi Yaşıyorsanız, 10/90 Kuralını Deneyin

Pınar Özkent
Pınar Özkent - yazio
21.11.2024 - 21:07

Bana 21. yüzyılın en değerli becerisi nedir, diye sorsanız “İnsanın zamanını ve dikkatini kendi yararına kullanabilmesi.” derim size.

Bunca bilgi yığını ve dikkat dağıtıcı içinde, önümüzdeki işe odaklanmak zor iş vesselam. Ancak bu zorluğu aşmamız gerektiği de aşikâr. 

Çünkü bir insan ne kadar zeki ya da yetenekli olursa olsun, verimli ve odaklı çalışmıyorsa; başarıyı yakalaması da, mutlu ve kaliteli bir hayat sürmesi de çok zor. 

Ve ortalama bir insan, eğer verimli olmanın formülünü bulup, bunu hayatına entegre edebilmişse; ona ne mutlu! Çünkü başarılarla dolu bir hayatın kapılarını açabilmiş durumda.

Bir insanın “dikkatinin dağıtılamaz olması” gerçekten muhteşem bir yetkinlik. Ve iyi haber şu ki, bu yetkinliği geliştirmek mümkün. 

Bugün odaklanma kasınızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz bir araçtan bahsetmek istedim size.

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10/90 Kuralı

10/90 Kuralı

10/90 kuralı, başlamadan önce işlerimizi planlamak için harcadığımız zamanın %10'nun, başladığımızda işi bitirmek için bize %90 zaman kazandıracağını söylüyor. 

Yani bir işe başlamadan önce zamanın %10'unda adam akıllı bir plan yaparsak, yapmamız gerekenler için zamanımızı %90 daha verimli kullanabiliyoruz. 

Bu arada psikoloji alanındaki araştırmalar da bu fikri destekliyor. Yapılan çalışmalar, hedeflerimiz hakkında net olmamızın, bu hedeflere ulaşma yolunda motivasyonumuzu korumak için çok önemli olduğunu kanıtlamış durumda. 

“Ne yaptığımız konusunda net değilsek, motive olmamız çok zor.”

Bu nedenle, işe başlarken daha fazla motivasyona ihtiyaç duymak yerine, daha fazla plan yapmaya ihtiyaç duyuyoruz aslında. 

'Hedefi̇nı̇ze ulaşmak ı̇çı̇n etkı̇lı̇ bi̇r yolunuz olduğuna i̇nanmıyorsanız, motı̇ve olamayacaksınız.'  

Dr. Benjamin P. Hardy 

10/90 kuralı ne yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağı konusunda netlik sağlayarak çalışır. Netlik, odak yaratan şeydir. Odaklanma verimliliği getirir. Verimlilik sayesinde de daha kısa sürede daha çok iş halledebiliyoruz. 

Peki 10/90 kuralını nasıl kullanırız? 

1.Yatmadan önce gününüzü planlayın. 

Benjamin Franklin, “Planlamayı başaramazsan, başarısız olmayı planlarsın.” der. 

Jim Rohn ise onu destekler şekilde 'Kağıt üzerinde günü bitirmeden, bir sonraki güne başlamayın.' ifadelerini kullanır. 

Günü planlamayı başaramazsak, aslında bir nevi “Günümün nasıl geçtiği çok da umurumda değil.” demiş oluyoruz. Yani rotamızdan sapmamız an meselesi!

Bir planı sağlamlaştırdığımızdaysa, zamanımızın nasıl harcanacağına dair kendimize bir taahhütte bulunuyoruz. Sadece günün olaylarına tepki vermek yerine, onları önceliklerimize göre şekillendiriyoruz. 

Yatmadan önce ertesi günü planlamak, 10 dakikadan fazla zamanımızı almaz; sadece aklınızda bir öncelikler listesi belirlemeniz bile size iyi gelecek. (Tabii yazabilirseniz, daha da iyi) Ve böylece halledeceğiniz işlerin %90’ı için zaman kazanmış olursunuz.

Bu alışkanlığı edinmeye başladığınızda erteleme hastalığını da hayatınızdan çıkarmak için bir adım atmış olacaksınız. 

2. Bilinçaltınıza görev verin. 

Bir şeyleri önceden planladığımızda bu, hem bilinçli hem de bilinçaltı zihnimizi meşgul eder. 

Bilinçaltımız iş başındayken, artık aktif olarak düşünmek zorunda bile kalmayız. 

Örneğin, iki ay sonra yapılması gereken bir sunumun çalışmasını takvimimize koyduğumuzu varsayalım. Olan şu ki, bilinçaltımız bunu bir görev olarak kabul ederek; işi nasıl halledeceğimize dair bize rastgele fikirler pompalamaya başlar. 

Tabii ki, fikirler o sırada mutlaka bilinçli zihninizde olmak zorunda değil. Ancak yine de perde arkasında çözülmesi gereken bir sorun olacak. 

Sinirbilimci David Eagleman'ın Incognito adlı kitabında yazdığı gibi: 

'Perde arkasından bir fikir sunulduğunda, sinirsel devreniz saatlerce, günlerce veya yıllarca bu fikir üzerinde çalışıyor, bilgiyi pekiştiriyor ve yeni kombinasyonlar deniyor. 

Beyin, entrikalarını gizlice işler, muazzam bir sihir gibi pek çok fikir yaratır.” 

3. Başlamadan önce görevin ana hatlarını çıkarın

3. Başlamadan önce görevin ana hatlarını çıkarın

Yaptığınız herhangi bir iş için, öncesinde ayırdığınız o 10 dakikada oluşturacağınız ana hatlar size saatler kazandırabilir. 

Bir makale yazacaksanız, başlamadan önce ana fikirleri belirleyin. Süpermarkete gidiyorsanız, bir liste yapın. 

Bir web sitesi oluşturuyorsanız, önce her sayfada ne olacağının taslağını hazırlayın. 

“Planlar hı̇çbi̇r şey, planlama her şeydı̇r.” 

Dwight D. Eisenhower 

Ek olarak, başlamadan önce görevden ne elde etmeye veya başarmaya çalıştığımızı da planlasak iyi olur. Bir görevin ardındaki sebepler konusunda ne kadar net olursak, görevi doğru şekilde tamamlamamız o kadar kolay olur. 

''Neden' ne kadar büyükse, 'nasıl' o kadar kolay olur.' 

Jim Rohn 

Yalnız burada unutulmaması gereken bir nokta var: Çok fazla planlama çok hızlı bir şekilde ertelemeye dönüşebilir. 

Bu nedenle, başlamadan önce her şeyi çözmeniz gerektiğini düşünmeyin lütfen. Bunun yerine, ilk birkaç adımla başlamalı ve onları inşa etmeliyiz. 

Kısacası, 10/90 kuralı, çalışmalarımızı planlamak için harcadığımız zamanın ilk yüzde 10'unun, uygulamada tasarruf ettiğimiz zamanın yüzde 90'ına dönüşebileceğini söylüyor. 

Bir plana sahip olmanın gücü, artık ne yapacağımızı sorgulamamıza gerek kalmamasıdır. En büyük etkiyi neyin yaratacağını merak etmek yerine, planladıklarımızı adım adım gerçekleştirmeye başlarız. 

Bilinçaltınızın çalışmasına izin verirseniz, işi başlangıçta düşündüğünüzden daha hızlı ve daha iyi yapabileceğinizi göreceksiniz. 

Şimdi sizden, en yakınınızdaki defteri alıp, günün geri kalanını planlamak için kendinize 10 dakika ayırmanızı istiyorum. 

Önünüzde girilecek birçok toplantı, masada bekleyen bir sürü iş olabilir. 

Hangilerini yarın, hangilerini huzurlu hissetmek için bugün yapabilirsiniz? Bir de tabii sormazsam olmaz: Bu gece uyumadan önce, 10 dakikanızı ayırıp; yarınınızı planlamaya başlayacak mısınız?

Küçük Bir Ekleme: Odaklanma ile ilgili yazılmış harika eserlerden biri olan Pürdikkat kitabının özetini dinlemek isterseniz, hemen buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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