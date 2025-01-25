Ocak Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi
Ocak Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi
Ocak ayının taze ve lezzetli sebzelerini mutfağınıza taşımanın tam zamanı!
Patates, havuç, karnabahar, brokoli, lahana gibi Ocak gözdelerini, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hızlı ve pratik özellikleri sayesinde her zamankinden daha leziz hale getirebilirsiniz. Gelin, bu ayın sunduğu zenginliklerle neler yapabileceğinize yakından bakalım!
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1. Acılı Karnabahar ve Baharatlı Patates Topları
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2. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Kremalı Ispanaklı Makarna
3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü ve Tatlı Patates Brownie
4. Mantarlı Keçi Peynirli Noodle ve Brüksel Lahanası ve Havuç
5. Kabak Dolması Graten ve Çikolatalı Muz Dilimleri
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6. Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Elma Cipsi
7. İstavrit Kızartma ve Patates Cipsi
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