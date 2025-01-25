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Ocak Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Ocak Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 19:01

Ocak ayının taze ve lezzetli sebzelerini mutfağınıza taşımanın tam zamanı!

Patates, havuç, karnabahar, brokoli, lahana gibi Ocak gözdelerini, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hızlı ve pratik özellikleri sayesinde her zamankinden daha leziz hale getirebilirsiniz. Gelin, bu ayın sunduğu zenginliklerle neler yapabileceğinize yakından bakalım!

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1. Acılı Karnabahar ve Baharatlı Patates Topları

1. Acılı Karnabahar ve Baharatlı Patates Topları

Ocak ayının en sağlıklı ve sevilen sebzelerinden karnabaharı, hızlı ve leziz çıtırlara dönüştürmek isterseniz bu ikili tam sizlik!

Acılı Çıtır Karnabahar

Malzemeler

  • 1 orta boy karnabahar 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı acı sos

  • 1/2 çay bardağı yoğurt (isteğe bağlı, sos için)

Hazırlık

  • Karnabaharı yıkayıp çiçeklerine ayırın ve suyu süzülene kadar bir süzgeçte bekletin.

  • Bir kabın içinde zeytinyağını, tuzu, sarımsak tozunu ve diğer baharatları karıştırın. Karnabaharları bu karışıma alıp iyice harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine baharatlı karnabahar çiçeklerini yerleştirin. Bu esnada karnabaharların üst üste gelmemesine dikkat edin, böylece hepsi eşit pişer.

  • Hazne için 200 derece ayarı yapın ve 15-18 dakika karnabaharla çıtır çıtır olana kadar pişirin.

  • Pişen sebzeleri dışarı alın ve sıcak sıcak servis edin. Yanına yoğurt sos veya ev yapımı acı sos eklemeyi de ihmal etmeyin.

Baharatlı Patates Topları

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayıp püre haline getirin.

  • Yuvarlayıp toplar yapın ve galeta ununa bulayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş haznesine koyup 200 derece 10 dakika ayarıyla pişirin.

Cihazın iki haznesi için de tek tuşla aynı ayarı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kopyalama özelliğinden faydalanarak zahmetsizce iki hazneye de aynı ayarı girebilirsiniz. Büyük kolaylık!

2. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Kremalı Ispanaklı Makarna

2. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Kremalı Ispanaklı Makarna

Kışın en besleyici sebzelerinden kereviz kökünü bir de halka halka dilimlenmiş hale deneyin. Yanına da enfes krema dokusuyla birkaç kaşık makarna eklediniz mi harika menünüz hazır olacak.

Kereviz Kökü

Malzemeler:

  • 1 elma

  • 0,5 kereviz kökü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gr ceviz

  • 50 gr marul yaprağı

  • 2 taze soğan

  • 1 kereviz sapı

  • 20 gr maydanoz

  • 10 gr tarhun otu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı gebre otu

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

  • Elmaları küp küp doğrayın, kereviz kökünü halka halka dilin ve dilimlenen malzemelerin hepsini zeytinyağına bulayın.

  • Elma ve cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alıp 4 dakika, 180 derece ayarıyla kızarana kadar pişirin.

  • Kereviz kökü disklerini diğer hazneye koyup 14 dakika 180 derece ayarını yapın.

  • Sebzeler pişerken marul, yeşil soğan ve kereviz saplarını doğrayıp bir kaba alın. Salsa verde sos için kalan malzemeleri karıştırıp harmanlayın.

  • Bu sırada pişen sebzeleri dışarı alın, üzerine hazırladığınız sostan dökün. Yanına da marul yaprakları ekleyip servis edin.

Kremalı Ispanaklı Makarna

Malzemeler

  • 200 gr feta peyniri

  • 200 gr mini ıspanak

  • 3 tutam dereotu

  • 1 litre su

  • 400 ml krema

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 gr makarna

  • 100 gr pecorino

Yapılışı:

  • Feta peynirini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş haznesine koyun. ve 10 dakika, 180 derece olacak şekilde çalıştırın. 

Bir önceki tarifte cevizlerden sonra boş kalan hazneyi kullanabilirsiniz. 

  • Peynir pişerken ıspanaklarla dereotunu yıkayın. Bir kapta su, kremşanti, doğranmış sarımsak, limon kabuğu rendesi ve tuzu kaynatın, bu esnada karıştırmayı unutmayın. Kaynamanın ardından ateşten alıp içine minik ıspanakları karıştırın.

  • Pişen feta peynirini makarnalı karışımın içine dökün. Güzelce karıştırın ve Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak pişirme kabına alıp 20 dakika, 140 derece şeklinde pişirin. 

  • Piştikten sonra 5 dakika dinlendirip servis edin.

3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü ve Tatlı Patates Brownie

3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü ve Tatlı Patates Brownie

Enfes, doyurucu ve rengarenk olan bu tarif en şık yemek sofralarının baş kahramanı olacak. Yanına bir de mevsime özel tatlı patateslerle hazırlanmış bir brownie ekleyerek remsen ziyafet sofrası kurabilirsiniz.

Kajulu Hindi Göğsü

Malzemeler

  • 250 gr hindi göğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

  • Hindi göğsünü küp küp kesin. Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kapta karıştırın. İçine rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve son olarak biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarın.

  • 10 dakika 180 derecede pişirin. Bu pratik tarif yeni favoriniz olacak.

Patates Brownie

Malzemeler

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri yıkayın, küçük parçalara bölün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine koyun. 18 dakika 180 derecede pişirin. 

  • Bu sırada hurmaları uzunlamasına kesin, çekirdekleri çıkarın ve tatlı patateslerle birlikte mutfak robotuna alın. Üzerine biraz tuz ekleyip çekin. Hazırlanan püreye limon kabuğu rendeleyin ve karıştırın.

  • Antep fıstıklarını ve çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, içine patates püresini ekleyin. Ardından bir yumurta kırın, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Son olarak fıstıkları ve çikolatayı ekleyin. 

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek kek kalıbına alın ve 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.

Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan teknolojisi sayesinde, iki tarafta da birbirinden farklı tarifler deneyebilirsiniz. Böylece hem ana yemeği hem tatlıyı tek seferde yapma lüksünüz olacak!

4. Mantarlı Keçi Peynirli Noodle ve Brüksel Lahanası ve Havuç

4. Mantarlı Keçi Peynirli Noodle ve Brüksel Lahanası ve Havuç

Brüksel lahanası, yanında da doyurucu bir noodle'dan oluşan menü her gün yemek isteyeceğiniz bir seçenek olacak.

Mantarlı Noodle

Malzemeler

  • 300 gr pişmiş makarna

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gr çubuk mantarı

  • 75 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

  • Noodle'ı paket önerilerine uygun şekilde pişirin. Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ilave edip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun ve 180 derecede 8 dakika pişirin. 

Brüksel Lahanası ve Havuç

Malzemeler

  • 200 gram Brüksel lahanası (yıkayıp, ikiye bölünmüş)

  • 2 havuç 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Hazırlık

  • Brüksel lahanalarını dış yapraklarını temizleyerek ortadan ikiye kesin. Havuçları jülyen doğrayın.

  • Bir kaba zeytinyağını, tuzu, karabiberi, sarımsak tozunu ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyip sebzeleri bu karışımla kaplayın. 

  • Brüksel lahanası ve havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. Malzemelerin üst üste gelmemesine dikkat edin.

  • Cihazı 180 dereceye ayarlayın ve 10-12 dakika pişirin. Eğer daha fazla çıtırlık isterseniz, pişirme süresini biraz daha uzatabilirsiniz.

5. Kabak Dolması Graten ve Çikolatalı Muz Dilimleri

5. Kabak Dolması Graten ve Çikolatalı Muz Dilimleri

Mevsimin tatlı bal kabaklarıyla enfes ve doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. Üzerindeki erimiş peyniri ve yanındaki muz dilimleri ile bu menü, sağlıklı sofraların favorisi olacak.

Kabak Dolması Graten

Malzemeler:

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr mini ıspanak

  • 100 gr süzme yoğurt

  • 200 gr Gouda peyniri, rende

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

  • Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri çıkarın. İki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla iyice ovun.

  • Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun ve 35 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

  • Kabaklar fırınlandıktan sonra biraz ılıtın, ardından dışarı alıp ters çevirin ve içini çıkarıp ezin. Ezdiğiniz kısma koymak için yoğurt, peynir, ıspanak, karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya da pay edin.

  • Bu şekilde içini doldurduktan sonra 10 dakika daha üzeri kızarana kadar cihaza alıp pişirin. Ardından çıkarıp servis tabağına alın.

Çikolatalı Muz Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyin, çikolata ve hindistan cevizi yağını bir kapta eritip karıştırın. Bu esnada benmari usül eritme yapabilirsiniz.

  • Muz dilimlerini eriyen çikolataya batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 180 derecede 6-8 dakika pişirin.

Cihazın verimli teknolojisi sayesinde tüm yemekleriniz normalden daha kısa sürede hazırlanacak ve size gün içinde epey vakit kazandıracak. Üstelik bu durum faturanıza da olumlu yansıyacak.

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6. Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Elma Cipsi

6. Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Elma Cipsi

Tıpkı bal kabaklarında olduğu gibi mevsim güzellerinden tatlı patatesi de içi dolgulu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem de aynı anda yanında tatlınızı pişirerek.

Tatlı Patates Kumpir

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılışı:

  • Patatesleri fırça yardımıyla temizleyip ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına da bir miktar zeytinyağı sürün, üzerine ise tuz serpiştirin. Ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve 45 dakika 180 derece ayarı yapın.

  • Patatesler piştikten sonra iç kısımlarını çıkarıp bir kaseye koyun.

  • Tavuk göğüslerini alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde boş olan hazneye koyup 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin.

  • Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın.

  • Biraz ılıyan tavukları tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla birlikte harmanlayın. Kabuklu patateslerin içini bu karışımla eşit şekilde doldurun ve tekrar hazneye alıp 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Elmayı ince halkalar halinde dilimleyin.

  • Tarçın ve şekeri serpip 180 derecede 15 dakika pişirin.

7. İstavrit Kızartma ve Patates Cipsi

7. İstavrit Kızartma ve Patates Cipsi

Ocak ayı demişken bu aya özel balık önerileri vermemek olmaz. Mevsim balıklarından istavritle pratik ve leziz bir menü hazırlayabilirsiniz.

İstavrit Kızartma

Malzemeler:

  • 10 adet istavrit

  • 1 su bardağı mısır unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İstavritleri temizleyin, yıkayın ve tuzlayın.

  • Ardından mısır ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın. İstavritleri hazneye yan yana dizin, üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin. 10 dakika pişirdikten sonra ters çevirip 5 dakika daha pişirin.

  • Yanında roka ve limon dilimleri ile servis edin.

Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik 

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.

  • Dilimlenmiş patatesleri su dolu bir kaba koyun ve nişastalarını bırakmaları için 10-15 dakika bekletin.

  • Sudan çıkarıp kurulayın. 

Patateslerin tamamen kuru olması, cipslerin çıtır olması için önemli.

  • Kuruyan patatesleri zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine tek kat halinde dizin. 160 derecede 10-15 dakika pişirin. 

Cipslerin çıtır çıtır olması için pişirme süresinin ortasında patatesleri karıştırabilirsiniz.

Cihazın RapidCombo Air teknolojisi ve yağsız pişirme özelliği sayesinde kızarttığınız her şey az yağlı ve sağlıklı olacak. Üstelik her tarafı eşit şekilde pişecek ve etrafa yağ sıçrama ya da temizleme derdi de olmayacak. Çünkü kolay temizlenir yüzeyler temiz bir bez yardımıyla temizlenme imkanı sunacak. E daha ne olsun?

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Merlot Vinho
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