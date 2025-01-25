Ocak Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Enfes, doyurucu ve rengarenk olan bu tarif en şık yemek sofralarının baş kahramanı olacak. Yanına bir de mevsime özel tatlı patateslerle hazırlanmış bir brownie ekleyerek remsen ziyafet sofrası kurabilirsiniz.

Kajulu Hindi Göğsü

Malzemeler

250 gr hindi göğsü

250 gr brokoli

100 gr kaju fıstığı

4 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı susam yağı

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

Hindi göğsünü küp küp kesin. Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kapta karıştırın. İçine rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve son olarak biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarın.

10 dakika 180 derecede pişirin. Bu pratik tarif yeni favoriniz olacak.

Patates Brownie

Malzemeler

500 gr tatlı patates

1 tutam tuz

1 limon

80 gr hurma

100 gr buğday unu, tam tahıllı

4 yemek kaşığı kako tozları

16 gr kabartma tozu

1 yumurta

50 gr antep fıstığı

75 gr bitter çikolata

5 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

Tatlı patatesleri yıkayın, küçük parçalara bölün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine koyun. 18 dakika 180 derecede pişirin.

Bu sırada hurmaları uzunlamasına kesin, çekirdekleri çıkarın ve tatlı patateslerle birlikte mutfak robotuna alın. Üzerine biraz tuz ekleyip çekin. Hazırlanan püreye limon kabuğu rendeleyin ve karıştırın.

Antep fıstıklarını ve çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, içine patates püresini ekleyin. Ardından bir yumurta kırın, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Son olarak fıstıkları ve çikolatayı ekleyin.

Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek kek kalıbına alın ve 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.

Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan teknolojisi sayesinde, iki tarafta da birbirinden farklı tarifler deneyebilirsiniz. Böylece hem ana yemeği hem tatlıyı tek seferde yapma lüksünüz olacak!