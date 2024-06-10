Nüfusuyla Baş Döndüren Dünyanın En Kalabalık 15 Şehri: İğne Atsan Yere Düşmez!
Nüfusuyla Baş Döndüren Dünyanın En Kalabalık 15 Şehri: İğne Atsan Yere Düşmez!
2024 yılı dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı. Word Population Review tarafından yayımlanan listede toplam 801 şehir yer alıyor. İşin en şaşırtan yanı listede Türkiye'den de bir il de var. İşte dünyanın en kalabalık 15 şehri...
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1. Tokyo (Japonya)
2. Delhi (Hindistan)
3. Shanghai (Çin)
4. Dhaka (Bangladeş)
5. Sao Paulo (Brezilya)
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6. Cairo (Mısır)
7. Mexico City (Meksika)
8. Beijing (Çin)
9. Mumbai (Hindistan)
10. Osaka (Japonya)
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11. Chongqing (Çin)
12. Karachi (Pakistan)
13. Kinshasa
14. Lagos (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)
15. İstanbul (Türkiye)
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