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Nüfusuyla Baş Döndüren Dünyanın En Kalabalık 15 Şehri: İğne Atsan Yere Düşmez!

Nüfusuyla Baş Döndüren Dünyanın En Kalabalık 15 Şehri: İğne Atsan Yere Düşmez!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 01:44

2024 yılı dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı. Word Population Review tarafından yayımlanan listede toplam 801 şehir yer alıyor. İşin en şaşırtan yanı listede Türkiye'den de bir il de var. İşte dünyanın en kalabalık 15 şehri...

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1. Tokyo (Japonya)

1. Tokyo (Japonya)

Nüfus: 37,115,035

2. Delhi (Hindistan)

2. Delhi (Hindistan)

Nüfus: 33,807,403

3. Shanghai (Çin)

3. Shanghai (Çin)

Nüfus: 29,867,918

4. Dhaka (Bangladeş)

4. Dhaka (Bangladeş)

Nüfus: 23,935,652

5. Sao Paulo (Brezilya)

5. Sao Paulo (Brezilya)

Nüfus: 22,806,704

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6. Cairo (Mısır)

6. Cairo (Mısır)

Nüfus: 22,623,874

7. Mexico City (Meksika)

7. Mexico City (Meksika)

Nüfus: 22,505,315

8. Beijing (Çin)

8. Beijing (Çin)

Nüfus: 22,189,082

9. Mumbai (Hindistan)

9. Mumbai (Hindistan)

Nüfus: 21,673,149

10. Osaka (Japonya)

10. Osaka (Japonya)

Nüfus: 18,967,459

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11. Chongqing (Çin)

11. Chongqing (Çin)

Nüfus: 17,773,923

12. Karachi (Pakistan)

12. Karachi (Pakistan)

Nüfus: 17,648,555

13. Kinshasa

13. Kinshasa

Nüfus: 17,032,322

14. Lagos (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

14. Lagos (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Nüfus: 16,536,018

15. İstanbul (Türkiye)

15. İstanbul (Türkiye)

Nüfus: 16,047,350

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