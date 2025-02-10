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Ninelerimizden Kalan Doğal ve Retro Temizlik Yöntemleri

etiket Ninelerimizden Kalan Doğal ve Retro Temizlik Yöntemleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 13:46

Günümüzde temizlik yapmak için kullanabileceğimiz pek çok kimyasal ürün var, ancak büyükannelerimiz bu kadar fazla seçeneğe sahip değildi. Onlar, evlerini tertemiz tutmak için doğadan gelen basit ama etkili yöntemleri tercih ederdi. Hem sağlıklı hem de çevre dostu olan bu yöntemler, aslında hala geçerliliğini koruyor. Kullandıkları doğal malzemelerle, evlerini temiz tutarken hem cebimizi rahatlatıyor hem de doğayı koruyorlar. 

Hadi gelin, nostaljik bir temizlik yolculuğuna çıkalım ve büyükannelerimizin kullandığı o eski ama etkili temizlik sırlarını keşfedelim!

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Ev temizliğinde sirke olmazsa olmazlardan biri.

Ev temizliğinde sirke olmazsa olmazlardan biri.

Eskiler, özellikle beyaz sirkeyi camlardan mutfak tezgâhına kadar her yerde kullanırdı. Kireç lekelerini sökmek, kötü kokuları yok etmek için birebir. Mutfakta kullandığınız tahta kesme tahtalarını bile sirke ile silerek hijyen sağlayabilirsiniz.

Ama sirke sadece yüzey temizliğinde değil, çamaşırlarda da harikalar yaratıyor.

Ama sirke sadece yüzey temizliğinde değil, çamaşırlarda da harikalar yaratıyor.

Özellikle beyaz çamaşırları parlak tutmak için çamaşır makinesinin durulama suyuna biraz sirke eklemek eskilerden kalma bir püf noktasıdır. Sirke, deterjan kalıntılarını yok ederek hem çamaşırların rengini korur hem de yumuşatıcı etkisi yaratır.

Tabii sirkeyi tek başına bırakmayalım, yanına biraz limon ekleyelim.

Tabii sirkeyi tek başına bırakmayalım, yanına biraz limon ekleyelim.

Limonun içindeki asit, yağ lekelerini çözerken aynı zamanda mis gibi bir koku bırakır. Ocak üstündeki inatçı yağları çıkarmak için limon suyuna biraz karbonat ekleyerek doğal bir macun yapabilirsiniz. Hem kimyasallarla uğraşmadan hem de kolayca temizliği halletmiş olursunuz.

Karbonat demişken, onun da temizlikte yeri apayrı.

Karbonat demişken, onun da temizlikte yeri apayrı.

Özellikle kötü kokuları gidermekte birebir. Halılarınıza serpip birkaç saat beklettikten sonra süpürdüğünüzde farkı hemen anlayacaksınız. Ama bu kadarla bitmiyor! Hafif nemli bir süngerin üzerine biraz döküp ovaladığınızda fayans aralarındaki kirlerin nasıl yok olduğunu göreceksiniz.

E tabii bir de Arap sabunu var.

E tabii bir de Arap sabunu var.

O eski usul mis gibi kokan temizliğin sırrı işte burada saklı! Özellikle ahşap yüzeyler için mükemmel bir seçim. Parkeleri temizlerken kimyasal dolu temizleyiciler yerine Arap sabunu kullandığınızda hem yüzeylerin ömrünü uzatıyor hem de doğaya zarar vermiyorsunuz.

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Evin içinde güzel bir koku olsun istiyorsanız, büyükannelerimizin favorisi lavantayı kullanabilirsiniz.

Evin içinde güzel bir koku olsun istiyorsanız, büyükannelerimizin favorisi lavantayı kullanabilirsiniz.

Küçük keselerin içine koyup dolaplarınıza astığınızda kıyafetleriniz bile lavanta kokacak. Kimyasal oda spreylerine hiç gerek yok! Hatta lavanta yağını biraz suyla karıştırıp bir sprey şişesine koyarak doğal bir oda kokusu da yapabilirsiniz.

Ahşap mobilyalarınızın da biraz canlanmaya ihtiyacı varsa, demlenmiş çaydan faydalanabilirsiniz.

Ahşap mobilyalarınızın da biraz canlanmaya ihtiyacı varsa, demlenmiş çaydan faydalanabilirsiniz.

Büyüklerimiz koyu renkli ahşapları temizlerken çayın içindeki tanen maddesini kullanırdı. Bir bezle mobilyalarınıza uyguladığınızda hem tozu alır hem de doğal bir parlaklık kazandırırsınız.

Mutfakta kullanılan bir diğer pratik yöntem de tuz!

Mutfakta kullanılan bir diğer pratik yöntem de tuz!

Özellikle yanmış tavalar ve fırın içleri için harika bir çözüm. Kalın tuzu limon suyuyla karıştırıp ovaladığınızda en inatçı lekeler bile çıkıyor. Üstelik beyaz çamaşırlarınızı daha parlak hale getirmek için de bir avuç tuz ekleyebilirsiniz.

Cam temizliği de eskiden çok daha doğal yöntemlerle yapılırdı.

Cam temizliği de eskiden çok daha doğal yöntemlerle yapılırdı.

Gazete kağıdıyla cam silmeyi duymuş muydunuz? Eskiler camları sirkeyle temizledikten sonra kurulamak için gazete kağıdı kullanırdı. Bu yöntem hem camların pırıl pırıl olmasını sağlar hem de iz bırakmaz.

Son olarak, büyükannelerimizin bir başka temizlik sırrı da küllü su.

Son olarak, büyükannelerimizin bir başka temizlik sırrı da küllü su.

Eskiden odun külü, suyla karıştırılıp dinlendirildikten sonra doğal bir temizleyici olarak kullanılırdı. En çok da gümüşleri parlatmak için! Küllü su ile gümüş takılarınızı ya da eşyalarınızı temizlediğinizde eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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