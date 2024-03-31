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Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim Sonuçları! Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim Sonuçları! Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:02 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 22:51

Milyonlarca seçmen bugün belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise hâlâ devam ediyor. Peki Niğde'de son durum nasıl? Niğde'de Hangi aday önde? Niğde Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Niğde 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Niğde 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Niğde 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Niğde'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Niğde'de hangi aday önde? Niğde Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Niğde Yerel Seçim sonucu 👇

Niğde'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Niğde'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 22.51 itibarıyla Niğde genelinde sandıkların yüzde 95,37'si açıldı.

Niğde'de Hangi Aday Önde?

Niğde'de Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Niğde genelinde sandıkların yüzde 95,37'si açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 36,28 oy oranıyla AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan adayı  Emrah Özdemir önde. İşte, Niğde'de son durum: 

  • AK Parti Emrah Özdemir: %36,28

  • CHP Hulus Özen: %25,31

  • MHP Hamdi Doğan: %19,20

  • İYİ Parti Naim Osman Erem: %11,61

Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Kocaeli, Niğde Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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