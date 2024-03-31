Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim Sonuçları! Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Niğde'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Niğde'de hangi aday önde? Niğde Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Niğde Yerel Seçim sonucu 👇