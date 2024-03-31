Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim Sonuçları! Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim Sonuçları! Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Milyonlarca seçmen bugün belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise hâlâ devam ediyor. Peki Niğde'de son durum nasıl? Niğde'de Hangi aday önde? Niğde Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Niğde 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Niğde 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Niğde'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Niğde'de Hangi Aday Önde?
Niğde'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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