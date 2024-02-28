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Neler Oluyor Neler! Dünyanın En İlginç Festivalleri

etiket Neler Oluyor Neler! Dünyanın En İlginç Festivalleri

Naz Asya Koç
Naz Asya Koç - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:02

Bu sefer dünyanın dört bir yanından topladığımız, gözlerinizi kamaştıracak, kalbinizi coşturacak ve belki de 'Burası gerçek mi yoksa başka bir boyutta mıyım?' diye düşündürecek 10 ilginç festivali sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız, festival ruhunu yakalamak için pasaportunuzu değil, sadece hayal gücünüzü yanınıza almanız yeterli!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. İspanya: La Tomatina

1. İspanya: La Tomatina

Düşünün ki bir gün boyunca herkes birbirine domates fırlatıyor. Bu, İspanya'nın Valencia bölgesinde her yıl Ağustos ayının son Çarşambası düzenlenen dünyanın en büyük gıda savaşı. Kırmızıya boyanmak isteyenler, doğru adrestesiniz!

2. Hindistan: Holi

2. Hindistan: Holi

Renklerin ve sevincin festivali olan Holi, Mart ayında, ilkbaharın başlangıcını kutlamak için düzenlenir. Gökyüzüne uçuşan renkli tozlar ve sular, hayatınıza renk katmaya yetecek!

3. Tayland: Songkran

3. Tayland: Songkran

Yeni yılın gelişini kutlamak için Nisan ayında düzenlenen bu festival, dünyanın en büyük su savaşı olarak bilinir. Tayland sokaklarında su tabancaları, kovalar dolusu su ve sırılsıklam mutluluk sizi bekliyor.

4. ABD: Burning Man

4. ABD: Burning Man

Nevada Çölü'nde her yıl Ağustos sonunda düzenlenen bu etkinlik, sanat, özgürlük ve topluluk ruhunun birleştiği bir deneyim sunar. Bir hafta süren festival, katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatır.

5. İskoçya: Up Helly Aa

5. İskoçya: Up Helly Aa

Viking kültürünü canlandıran bu festival, her yıl Ocak ayının son Salı günü Shetland Adaları'nda kutlanır. Ateş, kostümler ve Viking gemisinin yakılmasıyla geçmişe yolculuk edin.

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6. İtalya: Carnevale di Venezia

6. İtalya: Carnevale di Venezia

Venedik Karnavalı, Şubat ayında düzenlenir ve maske ve kostümlerle dolu büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gizem ve tarih, bu festivalin her köşesinde sizi bekliyor.

7. Almanya: Oktoberfest

7. Almanya: Oktoberfest

Dünyanın en büyük bira festivali, her yıl Eylül sonunda Münih'te başlar. İki hafta süren bu festival, lezzetli biralar, geleneksel kıyafetler ve eğlenceli müziklerle doludur.

8. Hollanda: Keukenhof Lale Festivali

8. Hollanda: Keukenhof Lale Festivali

Mart ve Mayıs ayları arasında düzenlenen bu festival, dünyanın en büyük lale bahçesinde gerçekleşir. Milyonlarca lale, nergis ve diğer çiçekler, göz alıcı bir renk cümbüşü sunar.

9. Fransa: Feria de Nimes

9. Fransa: Feria de Nimes

Roma dönemine ait arenalarda boğa güreşleri, konserler ve sokak partileri ile dolu bu festival, Mayıs ve Eylül aylarında Nimes şehrinde düzenlenir. Güney Fransa'nın bu tarihi şehri, festival süresince adeta bir halk bayramına dönüşür.

10. Güney Kore: Boryeong Çamur Festivali

10. Güney Kore: Boryeong Çamur Festivali

Temmuz ayında düzenlenen bu festival, katılımcılarına çamur banyoları, çamur kaydırakları ve çamur güreşleri gibi eğlenceli aktiviteler sunar. Çamurun cildiniz için faydalı olduğunu düşünenlerdenseniz, bu festival tam size göre.

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