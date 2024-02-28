Neler Oluyor Neler! Dünyanın En İlginç Festivalleri
Neler Oluyor Neler! Dünyanın En İlginç Festivalleri
Bu sefer dünyanın dört bir yanından topladığımız, gözlerinizi kamaştıracak, kalbinizi coşturacak ve belki de 'Burası gerçek mi yoksa başka bir boyutta mıyım?' diye düşündürecek 10 ilginç festivali sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız, festival ruhunu yakalamak için pasaportunuzu değil, sadece hayal gücünüzü yanınıza almanız yeterli!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İspanya: La Tomatina
2. Hindistan: Holi
3. Tayland: Songkran
4. ABD: Burning Man
5. İskoçya: Up Helly Aa
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. İtalya: Carnevale di Venezia
7. Almanya: Oktoberfest
8. Hollanda: Keukenhof Lale Festivali
9. Fransa: Feria de Nimes
10. Güney Kore: Boryeong Çamur Festivali
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda