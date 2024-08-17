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Neden Yemek Seçiyoruz? Bazı Yemekleri Yemememizin Altında Yatan Sebeplerin Ne Olduğunu Açıklıyoruz!

etiket Neden Yemek Seçiyoruz? Bazı Yemekleri Yemememizin Altında Yatan Sebeplerin Ne Olduğunu Açıklıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Bazı yemekleri görünce ağzımız sulanır, bazılarının kokusuna bile dayanamayız. Biyolojik, psikolojik ve çevresel bir sürü nedeni olabilir. Basit nedenlerin yanı sıra karmaşık nedenlerden dolayı da yemek seçmekteyiz. Gelin hep beraber neden yemek seçtiğimize bakalım!

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1. Genetik nedenler

Genetik yapılardan dolayı bazı tatlara ve kokulara karşı duyarlılığımız olabilir. Bazı tatları hoş bulur iken bazılarını bulmayız. Dolayısıyla tat ve koku algılarımız hangi yemekleri yemek istediğimizi veya istemediğimizi belirler.

2. Çocukluk tecrübeleri

Çocukken yenilen bir yemeğin üzerimizde bıraktığı etkiler nedeniyle ön yargılar oluşabilir. Zamanında hoş bulunmayan bir yemeğin zorla yedirilmesi ya da bir yemek yendikten sonra mideye zarar vermesi yetişkinlikte de o yemekten uzak durulmasına neden olur.

3. Duyuların fazla hassas olması

Bazı insanların bazı dokulara, tatlara ve kokulara karşı hassasiyeti olur. Yemeğin ağızda bıraktığı hissiyat nedeni ile yemekten uzak durulabilir. Hatta bazı yiyecekler ele bile alınamayabilir. Mesela kivinin kabuğunun tutulamaması gibi...

4. Kültürel kurallar nedeniyle uzak durulması

Yemek seçimine neden olan bir diğer faktör toplumsal normlardır. Toplumun belirlediği bazı yiyeceklerin yenilemez olması nedeniyle insan onlardan uzak durur. İnanış, kültür neyi yiyip yiyemeyeceğimizi belirleyebilir.

5. Beslenme rutini

Belirlediğiniz beslenme planına uygun bir şekilde ilerlemek adına bazı yemeklerden uzak durabilirsiniz. Mesela vejetaryenlik, veganlık ve glütensiz beslenme gibi... Belirli besinlerin tüketimini size yasaklayan bir beslenme planına sahip iseniz yemek seçimi yapmak zorundasınız.

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6. Yiyeceklere karşı korku beslenmesi

Yiyecek fobisi bazı yiyeceklere karşı korkunun ve endişenin duyulmasıdır. Geçmişte yaşanılan olumsuz bir deneyim sonucunda insan bir daha o yemeğe yanaşmayabilir. Olumsuz duyguların tetiklenmemesi adına yemek konusunda seçici davranabilir.

7. Psikolojik nedenler

Stresin ve kaygının yoğun olarak hissedildiği dönemlerde tercih edilen yiyecekler de değişmektedir. Yemeklerin sadece tadına ve kokusuna değil, aynı zamanda zihinsel olarak nasıl etkilediğine de bakılır. Genellikle dopamin seviyesini arttıracak yiyeceklere yönelme yaşanır.

8. Bağırsak mikrobiyomu

Bağırsaktaki mikrobiyomun dengesi hangi yiyeceği tercih edeceğimizi etkiler. Bakteriler belirli yiyeceklere çekilmemizi sağlar iken bazılarından tiksinme duymamıza neden olur. Bu yüzden yemek seçmede önemli bir yerdedir.

9. Öğrenilmiş davranışlar

Yakın çevredeki insanların yiyeceklere nasıl tepki verdiğini izleyerek ön yargı geliştirilebilir. Annenin yemeği yerken zorlanması ve istemediğini belirten davranışlar göstermesi çocuğun da o yiyeceği tercih etmemesine yol açar.

10. Alerjinin olması

Gıda alerjileri ve intoleranslar bazı yiyeceklerden uzak durulmasının en önemli nedenlerinden biri. Sağlık sorunları baz alınarak yemek tercihleri yapılır ve bazı yiyeceklere tamamen güle güle demek zorunda kalınır.

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