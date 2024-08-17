Neden Yemek Seçiyoruz? Bazı Yemekleri Yemememizin Altında Yatan Sebeplerin Ne Olduğunu Açıklıyoruz!
Neden Yemek Seçiyoruz? Bazı Yemekleri Yemememizin Altında Yatan Sebeplerin Ne Olduğunu Açıklıyoruz!
Bazı yemekleri görünce ağzımız sulanır, bazılarının kokusuna bile dayanamayız. Biyolojik, psikolojik ve çevresel bir sürü nedeni olabilir. Basit nedenlerin yanı sıra karmaşık nedenlerden dolayı da yemek seçmekteyiz. Gelin hep beraber neden yemek seçtiğimize bakalım!
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1. Genetik nedenler
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2. Çocukluk tecrübeleri
3. Duyuların fazla hassas olması
4. Kültürel kurallar nedeniyle uzak durulması
5. Beslenme rutini
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