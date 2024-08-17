Neden Yemek Seçiyoruz? Bazı Yemekleri Yemememizin Altında Yatan Sebeplerin Ne Olduğunu Açıklıyoruz!

Çocukken yenilen bir yemeğin üzerimizde bıraktığı etkiler nedeniyle ön yargılar oluşabilir. Zamanında hoş bulunmayan bir yemeğin zorla yedirilmesi ya da bir yemek yendikten sonra mideye zarar vermesi yetişkinlikte de o yemekten uzak durulmasına neden olur.