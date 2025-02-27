Neden Çok Başarılı İnsanlar Pek Sevilmez?

Bugün size acı bir gerçekle geldim. O da şu:

Çok başarılı olmak istiyorsanız herkesten farklı olacağınızı ve aslında sizi olağanüstü yapan şeyin de bu olduğunu kabul etmeniz gerekiyor.

Hem uyum içinde yaşayıp hem fark yaratan olamazsınız.

Çevrenizdekiler sizi eleştirebilir, değiştiğinizi, eskisi gibi olmadığınızı söyleyebilir. Arkadaş çevreniz değişebilir. Çünkü siz bir yola girmişsinizdir ve o yolculuğa daha fazla odaklanmanız gerekiyordur.

Eskisi kadar buluşamıyor olabilirsiniz mesela veya görüştüğünüzde anlatacak heyecan verici hikayelerden ziyade, bu hafta okuduğunuz kitapları konuşuyor olabilirsiniz ya da ofisteki o büyük projede nasıl sunum yaptığınızı.