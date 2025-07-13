Ne Kızartma Ne Kalori Bombası: Yazın Sıkılmadan Yapabileceğiniz Sağlıklı ve Hafif Atıştırmalıklar
Günün en güzel öğünü kimilerine göre ara menülerde tüketilen ufak atıştırmalıklar. Özellikle vücudun sürekli tuz, su ve besin kaybettiği yaz aylarında sık sık ve az az bir şeyler tüketmek en iyisi. Fakat bunu yaparken ipin ucunu kaçırmaktan ve gün sonunda aşırı kalori almaktan korkuyorsanız, merak etmeyin. Çünkü yağsız pişirme teknolojisine sahip Philips Çift Hazneli Airfryer ile onun da çözümü var. İşte yaz sıcaklarında doyasıya yiyeceğinizi kalorisi düşük, sağlıklı ve bir o kadar leziz atıştırmalık önerileri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kabak Mücver ve Ispanaklı Fit Kiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Falafel ve Kurutulmuş Ananas
3. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi
4. Çıtır Parmak Tavuk ve Peynirli Kabak Kroket
5. Peynirli Mini Börek ve Şekersiz Kurabiye
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın