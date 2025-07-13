Ne Kızartma Ne Kalori Bombası: Yazın Sıkılmadan Yapabileceğiniz Sağlıklı ve Hafif Atıştırmalıklar

Yazın yemyeşil olan pazar tezgahlarının en hafifi şüphesiz kabak. Kabak sevmeyenlerin bile bayılarak tüketeceği bu mücverin yanına çay saatlerine uygun bir kiş yaparak, gün içinde ihtiyacınız olan tüm motivasyonu edinebilirsiniz. Hem de düşük kalori ve yüksek lezzet artısıyla!

Kabak Mücver

Malzemeler:

4 kabak

1 havuç

Yarım demet dereotu

1 diş sarımsak

1 yumurta

Yarım bardak un

1 yemek kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tutam karbonat

Yapılışı:

1. İlk olarak kabak ve havuçları rendeledikten sonra suyunu sıkın.

2. Dereotunu ince ince kıyın, sarımsağı ezin ve tüm malzemeleri bir kapta yoğurun.

4. Karışımdan ufak parçalar koparıp köfte şekli verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirin.

5. Bu şekilde 200 derecede 20 dakika pişirin ve üstü kızarında servis tabaklarına lın.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer minimum yağ ile harikalar yaratan havayla ısıtma teknolojisi, malzemelerin dışını çıtır yaparken içini sulu bırakır. Böylece hafif, besleyici ve doyurucu öğünler hazırlar; üstelik bunu normalden çok daha kısa sürede yaparsınız.

Ispanaklı Fit Kiş

Malzemeler:

3 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı yulaf unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Karabiber, muskat rendesi, tuz

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırpın, yoğurt ve zeytinyağı ile karıştırın.

2. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın. İçine ıspanak ve peyniri ilave edin.

3. Her iki karışımı birleştirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine uygun bir kap alın, altına yağlı kağıt serin ve içine karışımı dökerek 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun. 💚