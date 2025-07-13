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Ne Kızartma Ne Kalori Bombası: Yazın Sıkılmadan Yapabileceğiniz Sağlıklı ve Hafif Atıştırmalıklar

etiket Ne Kızartma Ne Kalori Bombası: Yazın Sıkılmadan Yapabileceğiniz Sağlıklı ve Hafif Atıştırmalıklar

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 19:01

Günün en güzel öğünü kimilerine göre ara menülerde tüketilen ufak atıştırmalıklar. Özellikle vücudun sürekli tuz, su ve besin kaybettiği yaz aylarında sık sık ve az az bir şeyler tüketmek en iyisi. Fakat bunu yaparken ipin ucunu kaçırmaktan ve gün sonunda aşırı kalori almaktan korkuyorsanız, merak etmeyin. Çünkü yağsız pişirme teknolojisine sahip Philips Çift Hazneli Airfryer ile onun da çözümü var. İşte yaz sıcaklarında doyasıya yiyeceğinizi kalorisi düşük, sağlıklı ve bir o kadar leziz atıştırmalık önerileri!

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1. Kabak Mücver ve Ispanaklı Fit Kiş

1. Kabak Mücver ve Ispanaklı Fit Kiş

Yazın yemyeşil olan pazar tezgahlarının en hafifi şüphesiz kabak. Kabak sevmeyenlerin bile bayılarak tüketeceği bu mücverin yanına çay saatlerine uygun bir kiş yaparak, gün içinde ihtiyacınız olan tüm motivasyonu edinebilirsiniz. Hem de düşük kalori ve yüksek lezzet artısıyla!

Kabak Mücver

Malzemeler:

  • 4 kabak

  • 1 havuç

  • Yarım demet dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • Yarım bardak un

  • 1 yemek kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tutam karbonat

Yapılışı:

1. İlk olarak kabak ve havuçları rendeledikten sonra suyunu sıkın.

2. Dereotunu ince ince kıyın, sarımsağı ezin ve tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. 

4. Karışımdan ufak parçalar koparıp köfte şekli verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirin. 

5. Bu şekilde 200 derecede 20 dakika pişirin ve üstü kızarında servis tabaklarına lın.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer minimum yağ ile harikalar yaratan havayla ısıtma teknolojisi, malzemelerin dışını çıtır yaparken içini sulu bırakır. Böylece hafif, besleyici ve doyurucu öğünler hazırlar; üstelik bunu normalden çok daha kısa sürede yaparsınız.

Ispanaklı Fit Kiş

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

  • 1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Karabiber, muskat rendesi, tuz

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırpın, yoğurt ve zeytinyağı ile karıştırın.

2. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın. İçine ıspanak ve peyniri ilave edin.

3. Her iki karışımı birleştirin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine uygun bir kap alın, altına yağlı kağıt serin ve içine karışımı dökerek 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun. 💚

2. Falafel ve Kurutulmuş Ananas

2. Falafel ve Kurutulmuş Ananas

Eğer bir yandan tatlı, bir yanda tuzlu tarifler hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şeyin Philips Çift Hazneli Airfryer olduğunu bilmelisiniz. Çünkü hazneler arasında koku ve tat karışımı olmasını önleyen bu yenilikçi teknoloji, elinizin altında iki farklı cihaz var gibi çalışır. Böylece tek seferde hem tatlınızı hem tuzlunuzu hazırlamanıza imkan tanır. İşte ara öğünler için harika bir ikili!

Falafel

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı nohut konservesi

  • 1 soğan

  • Yarım demet maydanoz 

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Un dışındaki malzemelerin hepsini blendera alıp çekin. Son aşamada unu ekleyip köfte harcı elde edin.

2. Bu harçtan küçük köfteler yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 180 derecede 15-20 dakika pişirin. 

3. Üzeri kızarınca dışarı alıp, yanına istediğiniz sosla birlikte servis edin.

Kurutulmuş Ananas

Malzemeler:

  • 350 gram ananas

Yapılışı:

1. Ananasları soyup dilimler halinde kesin kesin.

2. Her dilimi dörde bölün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alın.

3. 80 derecede 90 dakika pişirin. İşte bu kadar! 

Afiyet olsun. 💚

3. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi

3. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi

Yaz aylarında fast food tipi beslenmek istediğiniz günler olmayacak diye bir şey yok. Ama bunu yaparken kaloriden tasarruf etmek, hem leziz hem fit bir şeyler tüketmek isterseniz bu ikiliyi kesinlikle denemelisiniz!

Sebzeli Pizza

Malzemeler:

  • 1 adet tam buğday lavaş veya küçük pizza tabanı

  • 1/2 su bardağı domates sosu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 1/2 adet kırmızı biber 

  • 1/2 adet kabak 

  • 1/2 adet soğan 

  • 1 adet domates

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Lavaş veya pizza tabanını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine yerleştirin.

2. Üzerine domates sosunu sürüp üstüne mozzarella peyniri serpiştirin.

3. Doğranmış sebzeleri de peynirin üzerine yerleştirin ve baharatları ekleyin.

4. 180 derecede 8-10 dakika peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.

Patates cips

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri ince ince dilimleyip soğuk suya koyun ve nişastasını alın. Ardından suyunu süzüp kurulayın.

2. Üzerine zeytinyağı ve baharatlar ekleyip harmanlayın.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yan yana dizin ve 160 derecede 10-12 dakika kadar pişirin. 

Not: Cihazın kullanıcı dostu dijital menüsü üzerinden tüm pişirme ayarlarını saniyeler içinde yapabilir, kendi favori pişirme modlarınızı oluşturabilir ve işlem süresini minimuma indirebilirsiniz.

Afiyet olsun. 💚

4. Çıtır Parmak Tavuk ve Peynirli Kabak Kroket

4. Çıtır Parmak Tavuk ve Peynirli Kabak Kroket

Mevsim favorisi kabaklarla bu aylarda yapılacak tariflerin sonu yok. Onlardan biri olan hafif ve fit kabak kroketlerin yanına, bol protein deposu parmak tavuklar ekleyerek hem hafif öğle menüleri hem de parti havasında akşam sofraları hazırlayabilirsiniz.

Çıtır Parmak Tavuk

Malzemeler:

  • 400 gram tavuk

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 100 gram galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavukları ince ince dilin ve baharatlarla tatlandırın.

2. Bir kaseye unu, diğerine yumurtaları, başka birine ise galeta ununu koyun.

3. Tavukları sırasıyla bu kaselere batırıp çıkarın ve her taraflarının eşit şekilde bulandığından emin olun.

4. Buladığınız tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yerleştirin. Üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürün.

5. 180 derecede 16-18 dakika pişirin. 

Kabak Kroket

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 30 gram Gouda peyniri

  • 1 yumurta

  • 25 gram galeta unu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyip fazla suyunu sıkın, üzerine peyniri rendeleyip yumurta ve baharatlarla birleştirin.

2. karışıma galeta unu ekleyerek kolay şekillendirilen bir karışım elde edin.

3. Karışımın içinden ufak parçalar koparıp Philips Çift Hazneli Airfyer'ın diğer haznesine alın ve 180 derecede 16-18 dakika pişirin.

Not: Cihazın kopyalama özelliğinden faydalanarak bir hazne için belirlediğiniz ayarları diğerine uygulayacağınızı unutmayın. Bu sayede sadece birkaç dokunuşla tüm süreci kontrol eder ve işleri en kısa sürede tamamlarsınız. 

 Afiyet olsun. 💚

5. Peynirli Mini Börek ve Şekersiz Kurabiye

5. Peynirli Mini Börek ve Şekersiz Kurabiye

Çay saatlerine fit kaçamak arıyor, tek taşla iki kuş vurmak istiyorsanız işte tatlıyı ve tuzluyu birlikte yapacağınız bir öneri!

Peynirli Mini Börek 

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 150 gr beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz (doğranmış)

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Yufkaları üçgen şeklinde kesin.

2. Bir kapta beyaz peyniri ve maydanozu karıştırıp yufkaların içine koyun, ardından yufkaları rulo şeklinde sarın.

3. Üzerlerine zeytinyağı ve yumurta sarısı sürerek Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın ve 180 derecede 12-15 dakika pişirin.

Şekersiz Muffin

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 50 ml pekmez

  • 50 ml tahin

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, pekmez ve tahini bir kapta karıştırın. İçine buğday unu, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. 

2. Hazırladığınız karışımı minik muffin kaplarına eşit şekilde dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alın.

3. 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

Not: Cihazın farklı ebatlardaki haznelerini malzeme miktarınıza göre kullanabilir, bir yanda tatlınızı bir yanda tuzlunuzu hazırlayabilirsiniz. Tek seferde kalabalık arkadaş etkinliklerine yetecek kadar fit atıştırmalık hazırlayabilir ve hem vakitten hem faturadan tasarruf edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 💚

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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