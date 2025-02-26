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Ne Kadar Pratik Bir Kahvaltıcısın?

etiket Ne Kadar Pratik Bir Kahvaltıcısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 19:01

Bazıları kahvaltı yapmadan adım atmazken bazıları ise kahvaltı öğününü geçiştiriyor. Peki senin için kahvaltı uzun uzun yapılması gereken bir öğün mü yoksa atıştırmalık bir öğün mü? Cevabını merak ediyorsan haydi teste!

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1. Hadi başlayalım... Sabah uyandın ve hiiiç kahvaltı hazırlayasın yok, ne yaparsın?

2. Sabahları kahvaltını nasıl yapıyorsun?

3. Bir kahvaltının olmazsa olmazı ne sence?

4. Kahvaltıda ne içmeyi tercih ediyorsun genelde?

5. Peki ekmek tercihlerini de soralım... Kahvaltıda hangi ekmeği yemek daha çok hoşuna gidiyor?

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6. Hafta içi de kahvaltı yapar mısın?

7. Kahvaltı masasına oturdun, ilk ne yaparsın?

8. Sabah uyandığında aç oluyor musun?

9. Hafta sonu kahvaltısı bir başka oluyor. Peki senin için hafta sonu kahvaltısı ne demek?

Sen çok pratik bir kahvaltıcısın!

Sen çok pratik bir kahvaltıcısın!

Senin için her şey pratiklikle alakalı. Kahvaltı için de aynen böyle. Kahvaltı senin için biraz vakit kaybı. O yüzden en pratik şekilde yapıp kalkmak istiyorsun. Hızlı bir bowl, smoothie ya da tost sana yetiyor da artıyor. Çoğu sabah kahvaltı yapmadan da çıktığın oluyor tabii. Öyle büyük kahvaltı sofraları sana göre hiç değil. Pratik tarifler kahvaltı sofranın vazgeçilmezi. Nerede pratik bir tarif görsen hemen yapıyorsun elbette. Senin kadar pratik biri Philips Çift Hazneli Airfryer ile kahvaltılarını çok daha pratik hazırlayabilir.

Sen kahvaltıda denge ustasısın!

Sen kahvaltıda denge ustasısın!

Evet senin için pratiklik önemli ama denge kadar değil. Kahvaltının dengeli olmasını istiyorsun. Yani öyle büyük sofralar pek senlik değil, ama kahvaltı yapmadan da çıkmıyorsun. Senin ihtiyacın olan pratik ve doyurucu kahvaltılar. Yumurta, peynir, birkaç dilim ekmek ve meyve senin için ideal bir kahvaltı. Bu temel malzemelerle pratik ve doyurucu bir kahvaltı hazırlamayı biliyorsun. Dengeli ve pratik bir kahvaltı hazırlarken tüm öğünlerde olduğu gibi Philips Çift Hazneli Airfryer hep yanında!

Sen tam bir kahvaltı aşığısın!

Sen tam bir kahvaltı aşığısın!

Senin kahvaltıda pratiklikle işin olmaz. Sen tam bir kahvaltı insanısın çünkü. 'Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı' diyenlerden birisin sen. Kahvaltı yapmadan asla güne başlamazsın. Ama bu kahvaltı öyle 2 dakikalık bir atıştırmalık değil. Uzun uzun oturacağın ve her şeyin olduğu sofralar tam senlik işte. Peynirden reçele, sucuklu yumurtadan menemene her şeyin olduğu bir sofra senin kahvaltı anlayışına çok uyuyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu ziyafet gibi sofraları hazırlarken artık çok daha rahatsın!

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