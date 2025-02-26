Ne Kadar Pratik Bir Kahvaltıcısın?
Ne Kadar Pratik Bir Kahvaltıcısın?
Bazıları kahvaltı yapmadan adım atmazken bazıları ise kahvaltı öğününü geçiştiriyor. Peki senin için kahvaltı uzun uzun yapılması gereken bir öğün mü yoksa atıştırmalık bir öğün mü? Cevabını merak ediyorsan haydi teste!
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1. Hadi başlayalım... Sabah uyandın ve hiiiç kahvaltı hazırlayasın yok, ne yaparsın?
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2. Sabahları kahvaltını nasıl yapıyorsun?
3. Bir kahvaltının olmazsa olmazı ne sence?
4. Kahvaltıda ne içmeyi tercih ediyorsun genelde?
5. Peki ekmek tercihlerini de soralım... Kahvaltıda hangi ekmeği yemek daha çok hoşuna gidiyor?
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6. Hafta içi de kahvaltı yapar mısın?
7. Kahvaltı masasına oturdun, ilk ne yaparsın?
8. Sabah uyandığında aç oluyor musun?
9. Hafta sonu kahvaltısı bir başka oluyor. Peki senin için hafta sonu kahvaltısı ne demek?
Sen çok pratik bir kahvaltıcısın!
Sen kahvaltıda denge ustasısın!
Sen tam bir kahvaltı aşığısın!
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