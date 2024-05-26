Ne Kadar Galatasaraylısın?
Ne Kadar Galatasaraylısın?
Galatasaraylı futbolcuları ve tüm taraftarı tebrik ediyoruz! Peki bir Galatasaray taraftarı olarak takımını ne kadar iyi tanıyorsun?
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1. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı final maçında ilk penaltıyı kim kullandı?
2. Hangi futbolcu Galatasaray altyapısından yetişmemiştir?
3. Peki ya Galatasaray tarihinin Süper Ligde(Birinci Lig) en çok gol atan futbolcusu?
4. Galatasaray'ın Avrupa'da Süper Kupa'yı kaldırdığı kadroda hangi futbolcu yoktu?
5. Galatasaray'ın 5-0 kazandığı efsanevi Neuchatel Xamax maçını bilmeyen yoktur. Bu maçta 3 golü Tanju Çolak atmıştı. Peki diğer 2 golü kim atmıştı?
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6. Hangisi Galatasaray'da kalecilik yapmamıştır?
7. Ali Sami Yen kimdir?
8. Hangi futbolcu Galatasaray formasıyla gol kralı olmamıştır?
9. Hangi Alman Teknik Direktör Galatasaray'ı çalıştırmamıştır?
10. Tarih: 20 Ekim 1993 Yer Odd Trafford. Maç 3-3 bitiyor ve tarih yazılıyor. Galatasaray'ın gollerini kimler atmıştı?
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11. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanırken hangi takımları elemiştir?
12. Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkı hangisidir?
13. Peki hangi rekor Galatasaray'a ait?
14. Galatasaray'ın namağlup ikinci olduğu sezon hangisidir?
15. Son olarak hangi futbolcu daha önce Galatasaray'da oynamamıştır?
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