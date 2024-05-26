Ne Kadar Galatasaraylısın?

Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray! Ne güzel bir tezahürat değil mi? Sen tabi pek Galatasaray tarihini bilmiyorsun ama önemi yok. Önemli olan takımın başarısı. Takım hakkında çok bilgi sahibi olmanın da pek bir önemi yok senin için. 4.yıldızı da taktınız zaten. Oh vur patlasın çal oynasın! Şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam.