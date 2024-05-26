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Ne Kadar Galatasaraylısın?

etiket Ne Kadar Galatasaraylısın?

Trex
Trex - Onedio Editörü
26.05.2024 - 22:14

Galatasaraylı futbolcuları ve tüm taraftarı tebrik ediyoruz! Peki bir Galatasaray taraftarı olarak takımını ne kadar iyi tanıyorsun?

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1. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı final maçında ilk penaltıyı kim kullandı?

2. Hangi futbolcu Galatasaray altyapısından yetişmemiştir?

3. Peki ya Galatasaray tarihinin Süper Ligde(Birinci Lig) en çok gol atan futbolcusu?

4. Galatasaray'ın Avrupa'da Süper Kupa'yı kaldırdığı kadroda hangi futbolcu yoktu?

5. Galatasaray'ın 5-0 kazandığı efsanevi Neuchatel Xamax maçını bilmeyen yoktur. Bu maçta 3 golü Tanju Çolak atmıştı. Peki diğer 2 golü kim atmıştı?

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6. Hangisi Galatasaray'da kalecilik yapmamıştır?

7. Ali Sami Yen kimdir?

7. Ali Sami Yen kimdir?

8. Hangi futbolcu Galatasaray formasıyla gol kralı olmamıştır?

9. Hangi Alman Teknik Direktör Galatasaray'ı çalıştırmamıştır?

10. Tarih: 20 Ekim 1993 Yer Odd Trafford. Maç 3-3 bitiyor ve tarih yazılıyor. Galatasaray'ın gollerini kimler atmıştı?

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11. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanırken hangi takımları elemiştir?

12. Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkı hangisidir?

12. Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkı hangisidir?

13. Peki hangi rekor Galatasaray'a ait?

14. Galatasaray'ın namağlup ikinci olduğu sezon hangisidir?

14. Galatasaray'ın namağlup ikinci olduğu sezon hangisidir?

15. Son olarak hangi futbolcu daha önce Galatasaray'da oynamamıştır?

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Sen gerçek bir Galatasaray hastasısın!

Sen gerçek bir Galatasaray hastasısın!

İşte gerçek bir Galatasaraylı! Takımını tanıyor, geçmişini, kupalarını, tüm başarılarından haberdarsın. Adeta kulüp almanağısın. Takım hakkında bilmediğin neredeyse yok. Sen kulüp başkanı olmayı hiç düşündün mü? Kulübüyle bu kadar yatıp kalkan nadir futbolsever vardır. Sen de onlardan birisin. Namı diğer Aslan Pençesi

İşte gerçek bir Galatasaraylı!

İşte gerçek bir Galatasaraylı!

Re-re-re Ra-ra-ra Gassaray Gassaray Cim Bom Bom. Şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam! Galatasaray aşığısın. Takımını seviyorsun tıpkı diğer Galatasaraylılar gibi. Galatasaray hakkında tam bilgi sahibi olmasan da senin için Galatasaray'ın yeri ayrı. Bazı eksik bilgiler olabilir. Önemli olan takımın başarısı!

Galatasaray hayatının bir rengi!

Galatasaray hayatının bir rengi!

Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray! Ne güzel bir tezahürat değil mi? Sen tabi pek Galatasaray tarihini bilmiyorsun ama önemi yok. Önemli olan takımın başarısı. Takım hakkında çok bilgi sahibi olmanın da pek bir önemi yok senin için. 4.yıldızı da taktınız zaten. Oh vur patlasın çal oynasın! Şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam.

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