Ne Kadar Farklı Olduklarını Verdikleri Örneklerle Şıp Diye Anlamamızı Sağlayan Kişiler
Ne Kadar Farklı Olduklarını Verdikleri Örneklerle Şıp Diye Anlamamızı Sağlayan Kişiler
Sosyal medya sağ olsun, popüler kültür ögeleri bile çok daha hızlı tükenmeye, yenilenmeye başladı. Trendleri takip etmezseniz bu akışın dışında kalmanız an meselesi.
Bazıları ise kendilerinin ne kadar farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. 👇🏻
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Popüler kültürden uzak durarak herkesten farklı olduğunu düşünen bazı insanlar var.
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Mesela;
Of hala okumayan kaldı mı?!
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Türkiye'nin bitki örtüsü.
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Sen gerçekten farklı olabilirsin dostum.
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Sen farklı olmanın hakkını vermişsin diye yorumladım.
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Sen gerçekten farklısın galiba.
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