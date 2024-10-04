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Ne Kadar Farklı Olduklarını Verdikleri Örneklerle Şıp Diye Anlamamızı Sağlayan Kişiler

Ne Kadar Farklı Olduklarını Verdikleri Örneklerle Şıp Diye Anlamamızı Sağlayan Kişiler

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 22:53

Sosyal medya sağ olsun, popüler kültür ögeleri bile çok daha hızlı tükenmeye, yenilenmeye başladı. Trendleri takip etmezseniz bu akışın dışında kalmanız an meselesi.

Bazıları ise kendilerinin ne kadar farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. 👇🏻

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Popüler kültürden uzak durarak herkesten farklı olduğunu düşünen bazı insanlar var.

Popüler kültürden uzak durarak herkesten farklı olduğunu düşünen bazı insanlar var.
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Tabii bu insanlar da yalnız değil. Haliyle karşımıza iki grup çıkıyor aslında. Bir, popüler ürünlerin peşinden gidenler. İki, popüler ürünleri umursamayarak 'farklı' olduğunu düşünenler.

Mesela;

Mesela;
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Of hala okumayan kaldı mı?!

Of hala okumayan kaldı mı?!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Türkiye'nin bitki örtüsü.

Türkiye'nin bitki örtüsü.
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Sen gerçekten farklı olabilirsin dostum.

Sen gerçekten farklı olabilirsin dostum.
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twitter.com

Sen farklı olmanın hakkını vermişsin diye yorumladım.

Sen farklı olmanın hakkını vermişsin diye yorumladım.
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Sen gerçekten farklısın galiba.

Sen gerçekten farklısın galiba.
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