Ne Kadar Farklı Olduklarını Verdikleri Örneklerle Şıp Diye Anlamamızı Sağlayan Kişiler

Sosyal medya sağ olsun, popüler kültür ögeleri bile çok daha hızlı tükenmeye, yenilenmeye başladı. Trendleri takip etmezseniz bu akışın dışında kalmanız an meselesi.

Bazıları ise kendilerinin ne kadar farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. 👇🏻