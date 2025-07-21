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Ne Can Çeker Ne Pişmanlık Yaşatır: Yaza Uygun Sağlıklı Tatlı Alternatifleri

etiket Ne Can Çeker Ne Pişmanlık Yaşatır: Yaza Uygun Sağlıklı Tatlı Alternatifleri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 19:02

Tatlı yemek dünyanın en keyifli aktivitelerden biri ama yaz geldiği için kara kara 'Ne yesem?' diye düşündüğünüzü biliyoruz. Hiç endişelenmeyin çünkü tam damak zevkinize hitap edecek sağlıklı tatlı tarifleri burada!

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1. Hurmalı Limonlu Kek

1. Hurmalı Limonlu Kek

Hazırlanma Süresi: 52 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 50 gr badem

  • 200 gr hurma çekirdeksiz

  • 100 ml ayçiçek yağı

  • 3 orta boy yumurta

  • 200 gr kavuzlu buğday unu

  • 2 limon 

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi şurubu 

Yapılışı: 

1. Bademleri mutfak robotuyla öğütün. Daha sonra hurmaları aynı şekilde yapın. 

2. Bir kasede yumurtaları ayçiçek yağıyla elektrikli bir çırpıcı kullanarak karıştırın. Daha sonra hurma posası, çekilmiş badem, kavuzlu buğday unu, limon kabuğu rendesi, taze sıkılmış limon suyu, bir tutam tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Bu karışımı hamur elde edene kadar karıştırın.

3. Hindistan cevizi şurubunu hamura ekleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 32 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun!

2. Elmalı Crumble

2. Elmalı Crumble

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 520 gr kırmızı elma

  • 40 gr un

  • 40 gr şeker

  • 50 gr durum buğdayı irmiği

  • 6 gr kabartma tozu

  • 30 gr tereyağı

Yapılışı:

1. Elmaları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Elmaları rendeleyin. Küçük bir kapta un, irmik, şeker ve kabartma tozunu birleştirip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içini kuru karışımın üçte biriyle eşit şekilde kaplayın.

3. Rendelenmiş elmaların üçte birini karışımın üzerine serpin. Daha sonra elmaların üzerine ince bir tabaka kuru karışımı serpin. Bu adımı üç kez veya hiç elma kalmayana kadar tekrarlayın. Pastayı kuru karışım tabakasıyla birleştirin. 

4. Elmayı crumble'nin üzerine biraz soğuk tereyağı rendeleyin. 50 dk 150 derecede pişirin. Afiyet olsun!

3. Yaban Mersinli ve Bademli Yulaf Ezmesi

3. Yaban Mersinli ve Bademli Yulaf Ezmesi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 120 gr kayısı

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 150 ml badem süt

  • 1 yemek kaşığı yaban mersini

  • 1 yemek kaşığı badem

Yapılışı:

1. Kayısıları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve kesin. Yulaf ezmesini karbonatla ve bitkisel sütle karıştırın.

2. Bademleri büyük büyük doğrayın. Bir kasede yulaf ezmesi karışımını kayısı, yaban mersini ve badem parçalarıyla karıştırın.

3. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a boşaltın ve belirtilen derecede pişirin. Yüzey kıtır ve altın renginde olduktan sonra kahvaltınız hazır, bu lezzetin keyfini çıkarın!

4. Ahududu Rulo Kek ve Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

4. Ahududu Rulo Kek ve Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 40 gr tereyağı

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 25 gr ahududu

  • 275 gr milföy hamuru

Yapılışı:

1.Ahududuları çatalla püre haline getirin, süzgeçten geçirin, çekirdeklerini çıkarın ve elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle karıştırın.

2.Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar halinde kesin. 

3. Hamurlara fırça yardımıyla ahududu karışımından sürün. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin. Hamuru rulo haline getirin, katmanların dış taraftan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru muffin kabına alın.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 160 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

5. Dört Malzemeli Meyveli Kek

5. Dört Malzemeli Meyveli Kek

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 190 gr un

  • 150 gr şeker

  • 3 yumurta

  • 200 gr çilek

  • 1 çay kaşığı soğuk tereyağı

Yapılışı:

1. Un, şeker ve yumurtaları elektrikli mikser yardımıyla karıştırın. Çilekleri küçük parçalar halinde dilimleyin ve hepsini spatulayla kek karışımına katın.

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'a tereyağıyla yağladıktan sonra kek karışımını içine dökün. Çilekli keki önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta pişirin!

Afiyet olsun!

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6. Dondurmalı Tortilla Kasesi

6. Dondurmalı Tortilla Kasesi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 gr karamelli kurabiye

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 tutam tarçın, öğütülmüş

  • 50 gr erimiş tereyağı

  • 4 beyaz tortilla

  • 500 ml dondurma

Yapılışı: 

1. Kurabiyeleri, esmer şekeri ve toz tarçını mutfak robotuna ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar ufalayın. Tortillaların bir tarafına fırçayla eritilmiş tereyağı sürün ve ufalanmış kurabiye karışımına bulayın.

2. Tortillaların bir kenarından başlayıp ortasına kadar kesin. Kaseye sığması için kenarlarını katlayın. Katladığınız tortillayı bir kaseye yerleştirin, tabanının düz olması için aşağı doğru bastırın. Kalan tortillalalarla da aynı şeyi yapın. 

3. Kaseleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 7 dakika 180 derecede pişirin. Kaseleriniz hazır olduğunda tamamen soğumaları için bekletin. Sonra da her tortilla kasesine bir top dondurma yerleştirin.

7. Tatlı Patates Browni

7. Tatlı Patates Browni

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük parçalara bölün.Tatlı patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen süre ve sıcaklıkta kavurun. (18 dakika, 180 derece)

2.Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Hurmaları mutfak robotunda tatlı patates parçaları ve tuzla homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu patates püresinin üzerine bastırın. Patates püresine biraz limon kabuğu rendesi ekleyip iyice karıştırın. 

3. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın. Çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de ekleyin. Bir yumurta ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Fındıkları ve çikolatayı hamura ekleyin. 

4. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekkleyin. Brownie'yi 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.  

Afiyet olsun!

8. Kirazlı Turta

8. Kirazlı Turta

Hazırlanma Süresi: 50 dakika

Pişirme Süresi: 2 saat 7 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 250 gr un

  • 100 gr soğuk tereyağı

  • 2 gr vanilin

  • 120 gr şeker

  • 50 ml soğuk su

  • 600 gr kiraz

  • 1 limon

  • 30 gr mısır nişastası

  • 1/2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Un, küp küp kesilmiş tereyağı, vanilin, şeker ve bir tutam tuzu mutfak robotuna koyun. 1 dakika boyunca çırpın. Karışımı bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. 

Üzerini kapatın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

2.Kirazların çekirdeklerini çıkarın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Mısır nişastası ve kalan şekerleri karıştırın. Kirazları, limon kabuğu ve suyunu, vanilya ekstraktını ekleyin ve iyice çırpın. 

3. Hamuru iki parçaya bölün, bir hamurun yaklaşık 2/3'ü kadar olacak şekilde daha büyük, diğeri hamurun yaklaşık 1/3'ü kadar olacak şekilde daha küçük olsun.

Büyük parçayı 24x24 cm'lik bir kare şeklinde çaın ve yağlanmış Philips Çift Hazneli Airfryer'a dikkatle aktarın. Hazırladığınız kirazlı dolguyu hamurun üzerine yayın. 

4. Kalan hamuru 20 cm'lik bir dikdörtgen şeklinde açın. 1,5 cm kalınlığında şeritler keserek kirazlı dolgunun üzerine örgü deseninde yerleştirin. Fazla hamuru kestikten sonra turtanın üzerine çırpılmış yumurta sürün. 

5. 47 dakika pişirdikten sonra  afiyetle yiyin!

9. Susamlı Ay Keki

9. Susamlı Ay Keki

Hazırlanma Süresi: 2 saat

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 200 gr çörekotu

  • 190 gram pasta unu

  • 100 gram tereyağı

  • 15 gr yumurta

  • 45 gr pudra şekeri

  • 20 gr yoğun krema

  • 10 gr hindistan cevizi sütü

  • 216 gr çörekotlu ay keki dolgusu

  • 24 gram çörekotu tozu

Yapılışı:

1.Uygun miktarda çörekotunu folyoya sarın. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 5 dakika, 160 derece pişirin. 

2.Çörekotunu malzemelerle karıştırın ve karışımı 20 gr'lık parçalara bölün. Parçaları top halinde yuvarlayıp buzdolabında bekletin.  Kek unuyla çörekotu tozunu karıştırıp ekelyin.

3.Tereyağı yumuşayana kadar oda sıcaklığında bekletin.  Pudra şekerini ekleyip tereyağı dökün. 

4. Çırpılmış yumurta, krem şanti, hindistancevizi sütünü içine karıştırın.

5. Elenmiş kek unuyla çörek otu tozunu karıştırıp ekleyin. Karışımı yoğurun. Yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında bekletin.  Kek hamurunu buzdolabından çıkartın da ve her biri 28 gr olacak şekilde parçalara bölün ve top haline getirin.

6. Hamuru merdane ile açın ve içine çörekotlu dolgudan sarın. Ay kekinin ve kalıbının üzerine un serpin. Silindir şeklinde yoğurup kalıba yerleştirin.

7. Kalıbı ters çevirin, 10 kez bastırın ve ay kekini çıkarın. 10 dakika 200 derece olacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. Afiyet olsun...

10. Fincanda Çikolatalı Kek

10. Fincanda Çikolatalı Kek

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 8 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 6 yemek kaşığı kakao tozları

  • 8 yemek kaşığı süt

  • 6 yemek kaşığı çikolatalı fındıklı krema

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yumurta

Yapılışı: 

1. Tüm malzemeleri bir araya getirin ve homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın. Karışımı fincanlara eşit bir şekilde dağıtın.

2. Fincanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 14 dakika, 160 derecede pişirin. Afiyet olsun!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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