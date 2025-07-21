Ne Can Çeker Ne Pişmanlık Yaşatır: Yaza Uygun Sağlıklı Tatlı Alternatifleri

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

100 gr karamelli kurabiye

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 tutam tarçın, öğütülmüş

50 gr erimiş tereyağı

4 beyaz tortilla

500 ml dondurma

Yapılışı:

1. Kurabiyeleri, esmer şekeri ve toz tarçını mutfak robotuna ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar ufalayın. Tortillaların bir tarafına fırçayla eritilmiş tereyağı sürün ve ufalanmış kurabiye karışımına bulayın.

2. Tortillaların bir kenarından başlayıp ortasına kadar kesin. Kaseye sığması için kenarlarını katlayın. Katladığınız tortillayı bir kaseye yerleştirin, tabanının düz olması için aşağı doğru bastırın. Kalan tortillalalarla da aynı şeyi yapın.

3. Kaseleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 7 dakika 180 derecede pişirin. Kaseleriniz hazır olduğunda tamamen soğumaları için bekletin. Sonra da her tortilla kasesine bir top dondurma yerleştirin.