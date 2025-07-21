Ne Can Çeker Ne Pişmanlık Yaşatır: Yaza Uygun Sağlıklı Tatlı Alternatifleri
Tatlı yemek dünyanın en keyifli aktivitelerden biri ama yaz geldiği için kara kara 'Ne yesem?' diye düşündüğünüzü biliyoruz. Hiç endişelenmeyin çünkü tam damak zevkinize hitap edecek sağlıklı tatlı tarifleri burada!
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1. Hurmalı Limonlu Kek
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2. Elmalı Crumble
3. Yaban Mersinli ve Bademli Yulaf Ezmesi
4. Ahududu Rulo Kek ve Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette
5. Dört Malzemeli Meyveli Kek
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6. Dondurmalı Tortilla Kasesi
7. Tatlı Patates Browni
8. Kirazlı Turta
9. Susamlı Ay Keki
10. Fincanda Çikolatalı Kek
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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