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Nasıl Yağ Yakılır? Yağ Yakmak için Bilimsel Taktikler: “Amaç: Kilo Vermek Değil, Yağ Yakmak!”

etiket Nasıl Yağ Yakılır? Yağ Yakmak için Bilimsel Taktikler: “Amaç: Kilo Vermek Değil, Yağ Yakmak!”

Alican Elkorek
Alican Elkorek - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 02:40

Merhaba Onedio Ailesi!

Bu kış günlerinde, havalar kapanıp soğudukça daha çok yemek yeme, daha çok atıştırma arzularımızın uyanması çok normal 😊 Ama unutmayın ki, yaza yaklaşırken yapılan demode diyetler, mucizevi formüller, çılgın antrenman programları hem fizyolojimize hem psikolojimize daha çok zarar veriyor. O yüzden biz dört mevsim yaşam tarzımızı koruyarak ideal halimizde kalmak için bilimin ışığında neler yapabiliriz bunu öğrenelim.

Amacımız: Kas ve su kaybederek “kilo” vermek değil, yağ yakmak. Ve bu yöndeki alışkanlıklarımızı daima koruyacak bir hayat tarzına sahip olmak!

Bunun için bilim bize ne diyor? Hadi başlayalım 😊

Temel protokoller:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kalori açığı yaratmak:

1. Kalori açığı yaratmak:

Her şeyden önce, kilo vermenin ana formülü kalori açığı oluşturmaktır. Bedenimize, yaktığımızdan çok kalori girerse onu depolar. Yaktığımızdan az kalori girerse, depoları yakar. Kulağa çok basit geldiğini biliyorum ama burada önemli detaylar var;

·      Kalori açığı yaratıp (az yiyerek), başka hiçbir şey yapmadan kilo vermeye çalışırsak çoğunlukla kas kaybederiz.

·      Kalori açığı yaratıp, proteini arttırırsak, biraz yağ, biraz da kas kaybederiz.

·      Kalori açığı yaratıp, proteini artırıp, ağırlık ve/veya direnç egzersizleri yaparsak hem YAĞ kaybederiz hem kas kazanırız.

 

Kas kazandıkça daha çok yağ yakarız. Formül budur. 

2. Kas arttırmak:

2. Kas arttırmak:

Amacımız yağ yakmak olduğu için, en önemli formül; Kas kütlemizi arttırmaya yönelik direnç egzersizleri yapmaktır. Spor salonlarında çılgın gibi ağırlık yapıp şişmekten bahsetmiyorum (isterseniz yapın tabi ki 😊). Bahsettiğim; kas kütlenizi arttırmak veya korumak için “direnç egzersizleri” yapmak. Kendi vücut ağırlığınızla, basit ağırlıklarla, makinelerle, pilates gibi alternatiflerle haftada 2-3 defa ağırlık egzersizi ve yanında 2-3 defa kardiyo egzersizleri yapmak en az kalori açığı yaratmak kadar önemlidir. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrıdır diyebiliriz. Egzersizin sonsuz faydası var.

3. En önemli madde! Sabır / Motivasyon / Denge:

3. En önemli madde! Sabır / Motivasyon / Denge:

Şu anda dünyada yağ yakma araştırmalarında sorulan en sıcak sorulardan biri: Neden bazı insanlar sağlıklı yeni yaşam tarzlarını süresiz olarak sürdürebilirken, diğerleri birkaç hafta veya ay sonra tükeniyor? Bunun sebebi motivasyon eksikliği. Doğal irademizi, yaşama arzumuzu, kendimize olan sevgimizi uyandırmamız gerekiyor. Acele etmeden, kendimize karşı şefkat göstererek, kırılmadan esneklik sağlamaya çalışmalıyız.

Destekleyici / hızlandırıcı formüller:

Destekleyici / hızlandırıcı formüller:

1. Sabahları aç karnına, bol su ve kahve ile antrenman yapın.

(Alışık değilseniz bu süreci kontrollü yönetiniz.)

2. Aralıklı Oruç: Yeterli protein alıyorsanız harika bir formül. 😊

3. Şeker, karbonhidrat ve nişastadan bilinçli olarak uzak durun. Kan şekerini zıplatmamak için öğünlerinize sebze veya salata ile başlayın. Proteini oldukça arttırın. Bir diyet programı vermiyorum, bunlar temel taktikler 😊

4. Antrenmandan önce soğuk, sonrasında sıcak duş alın.

5. Fazla kortizol yağ tutucudur. Stresinizi azaltma yollarını bulun.

Beden kendini güvende hissettiğinde, daha rahat yağ yakar.

6. Uykuda yağ yakarız, uyku kaliteniz çok önemlidir.

7. Direnç egzersizlerine öncelik verin. Ama aynı zamanda her gün uzun yürüyün.

8. Motivasyon bulun. Sürece “dönemsel” olarak değil, hayat tarzı olarak yaklaşın.

Sağlıkla kalın.

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Sevgilerimle,

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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