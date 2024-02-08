Nasıl Yağ Yakılır? Yağ Yakmak için Bilimsel Taktikler: “Amaç: Kilo Vermek Değil, Yağ Yakmak!”
Nasıl Yağ Yakılır? Yağ Yakmak için Bilimsel Taktikler: “Amaç: Kilo Vermek Değil, Yağ Yakmak!”
Merhaba Onedio Ailesi!
Bu kış günlerinde, havalar kapanıp soğudukça daha çok yemek yeme, daha çok atıştırma arzularımızın uyanması çok normal 😊 Ama unutmayın ki, yaza yaklaşırken yapılan demode diyetler, mucizevi formüller, çılgın antrenman programları hem fizyolojimize hem psikolojimize daha çok zarar veriyor. O yüzden biz dört mevsim yaşam tarzımızı koruyarak ideal halimizde kalmak için bilimin ışığında neler yapabiliriz bunu öğrenelim.
Amacımız: Kas ve su kaybederek “kilo” vermek değil, yağ yakmak. Ve bu yöndeki alışkanlıklarımızı daima koruyacak bir hayat tarzına sahip olmak!
Bunun için bilim bize ne diyor? Hadi başlayalım 😊
Temel protokoller:
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kalori açığı yaratmak:
2. Kas arttırmak:
3. En önemli madde! Sabır / Motivasyon / Denge:
Destekleyici / hızlandırıcı formüller:
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