Nasıl Yağ Yakılır? Yağ Yakmak için Bilimsel Taktikler: “Amaç: Kilo Vermek Değil, Yağ Yakmak!”

Merhaba Onedio Ailesi!

Bu kış günlerinde, havalar kapanıp soğudukça daha çok yemek yeme, daha çok atıştırma arzularımızın uyanması çok normal 😊 Ama unutmayın ki, yaza yaklaşırken yapılan demode diyetler, mucizevi formüller, çılgın antrenman programları hem fizyolojimize hem psikolojimize daha çok zarar veriyor. O yüzden biz dört mevsim yaşam tarzımızı koruyarak ideal halimizde kalmak için bilimin ışığında neler yapabiliriz bunu öğrenelim.

Amacımız: Kas ve su kaybederek “kilo” vermek değil, yağ yakmak. Ve bu yöndeki alışkanlıklarımızı daima koruyacak bir hayat tarzına sahip olmak!

Bunun için bilim bize ne diyor? Hadi başlayalım 😊

Temel protokoller: