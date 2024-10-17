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NASA Ay'a Dönüyor: Astronot Kıyafetini Prada Tasarladı

NASA Ay'a Dönüyor: Astronot Kıyafetini Prada Tasarladı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 15:55

NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'i yakında hayata geçirecek. Geçtiğimiz yıllarda ilk etabı gerçekleştirilen ve astronotların giysi problemi sebebiyle diğer etapları ertelenen programda, NASA bu kez Prada'ya güveniyor. 

NASA'nın yeni astronot kıyafetleri, Axiom Space ve Prada ortaklığında tasarlandı.

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NASA, Ay'a dönüş için geçtiğimiz yıllarda Artemis programını başlattı.

NASA, Ay'a dönüş için geçtiğimiz yıllarda Artemis programını başlattı.

'Artemis I' 2022 yılının Aralık ayında, Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle geçekleştirildi. 

'Artemis II' programında ise Orion uzay aracı, ilk  mürettabatlı misyonunu gerçekleştirecek.

Artemis II görevi, 2025 yılının sonlarına ertelenmiş, uzay aracıyla ilgili güvenlik problemleri ortaya çıkmıştı. Ayrıca astronotların kıyafetleriyle ilgili bazı sorunlar vardı.

Artemis II görevi, 2025 yılının sonlarına ertelenmiş, uzay aracıyla ilgili güvenlik problemleri ortaya çıkmıştı. Ayrıca astronotların kıyafetleriyle ilgili bazı sorunlar vardı.

Programın, 2026'da tamamlanması bekleniyor. Bunun için de NASA tarafında hummalı çalışmalar sürüyor.

NASA'nın yeni uzay görevindeki astronot kıyafetleri sorunu ise Prada Axiom Space çözüyor.

NASA'nın yeni uzay görevindeki astronot kıyafetleri sorunu ise Prada Axiom Space çözüyor.

Prada ve Axiom Space, NASA'nın yeni görevi için AxEMU adlı yeni bir uzay giysisi tasarladı. Özel tasarım uzay kıyafetleri, Milano'da sergilendi.

Erkek ve kadın astronotlar için uygun olan yeni kıyafet, astronotların sekiz saate süesince uzay yürüyüşü yapabilmesini sağlıyor.

Erkek ve kadın astronotlar için uygun olan yeni kıyafet, astronotların sekiz saate süesince uzay yürüyüşü yapabilmesini sağlıyor.

Su altı gibi farklı ortamlarda yapılan testlerden başarıyla geçen astronot kıyafeti, Ay'ın ekstrem sıcaklık değişimlerine karşı en az iki saat dayanabiliyor.

Astronot kıyafeti, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getiriyor.

Astronot kıyafeti, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getiriyor.
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