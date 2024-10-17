NASA Ay'a Dönüyor: Astronot Kıyafetini Prada Tasarladı
NASA Ay'a Dönüyor: Astronot Kıyafetini Prada Tasarladı
NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'i yakında hayata geçirecek. Geçtiğimiz yıllarda ilk etabı gerçekleştirilen ve astronotların giysi problemi sebebiyle diğer etapları ertelenen programda, NASA bu kez Prada'ya güveniyor.
NASA'nın yeni astronot kıyafetleri, Axiom Space ve Prada ortaklığında tasarlandı.
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NASA, Ay'a dönüş için geçtiğimiz yıllarda Artemis programını başlattı.
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Artemis II görevi, 2025 yılının sonlarına ertelenmiş, uzay aracıyla ilgili güvenlik problemleri ortaya çıkmıştı. Ayrıca astronotların kıyafetleriyle ilgili bazı sorunlar vardı.
NASA'nın yeni uzay görevindeki astronot kıyafetleri sorunu ise Prada Axiom Space çözüyor.
Erkek ve kadın astronotlar için uygun olan yeni kıyafet, astronotların sekiz saate süesince uzay yürüyüşü yapabilmesini sağlıyor.
Astronot kıyafeti, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getiriyor.
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