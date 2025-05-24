Müzik Zevkine Göre Hangi Festivalde Sahne Almalısın?
Hepimiz kendimizi bir sahnede binlerce kişinin önünde, spot ışıklarının altında, elimizde mikrofon ya da gitarla hayal etmişizdir. Peki sahne ışıkları tam olarak hangi festivalde seni bekliyor olabilir? Bu testin sonunda, hangi festival senin ruhunla birebir eşleşiyor göreceğiz. Haydi başlayalım! 👇
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1. Sabah gözünü açtın, ilk açtığın müzik ne olur?
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2. Peki senin favori konser atmosferin hangisi?
3. Söyle bakalım, sahne tarzın nasıl olmalı?
4. Çalışırken rahatlamak için hangi şarkıyı tercih edersin?
5. Hangi ünlü ismin sahne şovunu canlı izlemek isterdin?
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6. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisini çalmak isterdin?
7. Senin kulis isteğin hangisi olurdu?
8. Peki, konser sonunda seyirciye ne söylerdin?
Coachella!
Tomorrowland!
Glastonbury!
Wacken Open Air!
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