Senin sahneye çıkışın bile olay olur. Derin davul vuruşları, keskin gitar rifleri ve baş döndüren çığlıklar... Wacken senin doğduğun yer gibi! Kalabalığı bir sel gibi coşturur, sahneye hükmedersin. Kıyafetin siyah, enerjin koyu ama samimiyetin yüksek. Bu festivalde senin gibi bir efsane sahne aldığında sadece ses değil, toprak bile titrer. Senin performansın sonrası seyircinin üstü başı çamur içinde kalır ama ruhu arınmış olur.