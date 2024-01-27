Müziğin Dijital Hâli: Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Şarkılara Göz Atıyoruz!
Müziğin Dijital Hâli: Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Şarkılara Göz Atıyoruz!
ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ araçları hayatımızın birçok alanında yer edinmeye başladı. Gerçek bir insan gibi sohbet eden ve hayal gücümüzü zorlayacak şekilde metinden görsel oluşturabilen yapay zekâlar derken şimdi de müzik üreten yapay zekâlar ortaya çıktı. Gelin üretilen şarkılara beraber bakalım!
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Yapay zekâ araçları hayatımızın birçok alanına dahil olmaya başladı.
Barbican Centre ve yapay zekâ geliştiricileri, bir işbirliğine gitti ve müzik üretmeye karar verdi.
Farklı teknikler kullanılarak çeşitli şarkılar üretildi.
Kulağa çok ilginç gelse de ortaya pek de fena olmayan müzikler çıktı. Hemen aşağıda 👇
AllttA - Savages
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Miquela - Not Mine
Hatsune Miku - World is Mine
Daddy's Car
Taryn Southern - Break Free
Sizce yapay zekâ müzik endüstrisinde kullanılmaya devam etmeli mi yoksa piyasa sadece gerçek insanlara mı kalmalı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın!
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