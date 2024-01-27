Müziğin Dijital Hâli: Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Şarkılara Göz Atıyoruz!

ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ araçları hayatımızın birçok alanında yer edinmeye başladı. Gerçek bir insan gibi sohbet eden ve hayal gücümüzü zorlayacak şekilde metinden görsel oluşturabilen yapay zekâlar derken şimdi de müzik üreten yapay zekâlar ortaya çıktı. Gelin üretilen şarkılara beraber bakalım!