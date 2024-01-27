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Müziğin Dijital Hâli: Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Şarkılara Göz Atıyoruz!

etiket Müziğin Dijital Hâli: Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Şarkılara Göz Atıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 22:01

ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ araçları hayatımızın birçok alanında yer edinmeye başladı. Gerçek bir insan gibi sohbet eden ve hayal gücümüzü zorlayacak şekilde metinden görsel oluşturabilen yapay zekâlar derken şimdi de müzik üreten yapay zekâlar ortaya çıktı. Gelin üretilen şarkılara beraber bakalım!

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Yapay zekâ araçları hayatımızın birçok alanına dahil olmaya başladı.

ChatGPT gibi sohbet botları, kullanmasını bilenler için gayet elverişli araçlar. Üstelik ücretsiz versiyonu bile gayet yetenekli.

Barbican Centre ve yapay zekâ geliştiricileri, bir işbirliğine gitti ve müzik üretmeye karar verdi.

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'AI: More than Human' projesiyle yapay zekânın müzik endüstrisi üzerindeki etkilerini incelemek için yola koyuldular. Ekipte Google Arts and Culture Lab bile yer alıyor.

Farklı teknikler kullanılarak çeşitli şarkılar üretildi.

Şarkılar daha sonra yapay zekâ tarafından oluşturulan bestelere kendi yaratıcı dokunuşlarını ekleyen müzisyenlerden oluşan bir ekip tarafından düzenlendi ve üretildi.

Kulağa çok ilginç gelse de ortaya pek de fena olmayan müzikler çıktı. Hemen aşağıda 👇

AllttA - Savages

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Miquela - Not Mine

Hatsune Miku - World is Mine

Daddy's Car

Taryn Southern - Break Free

Sizce yapay zekâ müzik endüstrisinde kullanılmaya devam etmeli mi yoksa piyasa sadece gerçek insanlara mı kalmalı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın!

Sizce yapay zekâ müzik endüstrisinde kullanılmaya devam etmeli mi yoksa piyasa sadece gerçek insanlara mı kalmalı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın!
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