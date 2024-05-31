“Mutlu Sonla Masaj” Kötü Bitti: Kadınların Silikonları İçin Teminat İstemişler

Tunceli’de B.C. isimli vatandaş, internette gördüğü bir eskort ilanı ile toplam 220 bin lira dolandırıldı. Sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanına kanan ve kadınların göğüs ve dudak silikonları için istenen 50 bin liralık teminatı gönderen vatandaş, sonrasında şantaj sebebiyle 170 bin lira daha gönderdi. B.C.’nin polise başvurusuyla başlayan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.