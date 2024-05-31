“Mutlu Sonla Masaj” Kötü Bitti: Kadınların Silikonları İçin Teminat İstemişler
“Mutlu Sonla Masaj” Kötü Bitti: Kadınların Silikonları İçin Teminat İstemişler
Tunceli’de B.C. isimli vatandaş, internette gördüğü bir eskort ilanı ile toplam 220 bin lira dolandırıldı. Sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanına kanan ve kadınların göğüs ve dudak silikonları için istenen 50 bin liralık teminatı gönderen vatandaş, sonrasında şantaj sebebiyle 170 bin lira daha gönderdi. B.C.’nin polise başvurusuyla başlayan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tunceli’de B.C. adlı erkek, sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, ‘teminat’ adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderdi.
Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen B.C.'ye, yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidinden bulunularak tekrar para istendi. Bunun üzerine B.C., kredi çekerek şüphelilere 170 bin TL daha gönderdi.
Şebeke üyelerinin o parayla yetinmeyeceğini anlayan B.C., polise giderek şikayette bulundu.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına mağdurlara ulaşıp ‘kapora’ adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
Çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin Kocaeli ve Denizli’deki adreslerine eş zamanlı ‘Silikon’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, şebeke lideri M.K.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli’ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şüphelilerin 81 ilde faaliyet yürüttükleri ve bugüne kadar birçok kişiyi dolandırdıkları, bu yöntemle 2 yılda yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin birbirleriyle yaptıkları görüşmeler de kayıt altına alındı. Şebeke üyelerinden olan ve mağdurlarla telefonda görüşme yapan kadının aylık 60 bin lira aldığı, maaşını az bulduğu için işten ayrılacağını söylediği, bunun üzerine yeniden anlaşma yapılarak elde edilen gelirden yüzdelik pay verilmesi yönünde anlaştıkları belirlendi.
B.C., "Kredi çektim ve toplam 220 bin lira onlara yolladım. Pişmanım, sonuna kadar pişmanım. Çünkü siz bu duruma kapılıyorsunuz. ‘Bin liradan ne olacak’ diyorsun. Ama bir bakıyoruz cebinizden 200 bin lira para gitmiş. Bu durum herkesin başına gelebilir. Hem param gittiği için hem de eşimi aldatmayı seçtiğim için çok pişmanım. En iyisi hiçbir şeye bulaşmayacaksın. Düz bir aile hayatımı sürdüreceğim. Öbür türlü başına her şey gelebilir. Başka şeyler de gelebilirdi. Şebekenin çökertildiğini öğrendim. Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kısa sürede onları yakalamış, çok mutlu oldum. Kendilerini tebrik ederim. Ayrıca bana çok iyi davrandılar, ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın