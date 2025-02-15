Mutlaka Görmen Gereken 13 İngiltere Şehri
Mutlaka Görmen Gereken 13 İngiltere Şehri
İngiltere hem doğası hem kültürü ile herkesin görmek isteyeceği bir ülke. Öyle ki beş çayından, saat kulesine kadar her anı da büyüleyici. İngiltere'ye gitmişken sadece Londra ile sınırlı kalmamak gerekiyor. Peki İngiltere'de nereler görülmeli? Birlikte keşfedelim!
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1. Londra
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2. Cambridge
3. Bath
4. Manchester
5. Oxford
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6. Liverpool
7. Bristol
8. Brighton
9. York
10. Newcastle
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11. Leeds
12. Nottingham
13. Sheffield
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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