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Mutlaka Görmen Gereken 13 İngiltere Şehri

etiket Mutlaka Görmen Gereken 13 İngiltere Şehri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 12:16

İngiltere hem doğası hem kültürü ile herkesin görmek isteyeceği bir ülke. Öyle ki beş çayından, saat kulesine kadar her anı da büyüleyici. İngiltere'ye gitmişken sadece Londra ile sınırlı kalmamak gerekiyor. Peki İngiltere'de nereler görülmeli? Birlikte keşfedelim!

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1. Londra

1. Londra

Tabii ki listenin ilklerinden biri de Londra! İngiltere’nin başkenti Londra, tarihi ve modern yapıları bir arada sunduğu için oldukça etkileyici bir şehirdir. Westminster Abbey, Buckingham Sarayı gibi ikonik yerleri ziyaret edebilir, dünyaca ünlü British Museum’u keşfedebilirsin.

2. Cambridge

2. Cambridge

Üniversitesi ile bildiğimiz Cambdrige sadece üniversiteden ibaret değil tabii ki. Nehir kenarında uzanan kolejleri ve yeşil alanlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip bir şehirdir! Punting adı verilen geleneksel kayıklarla nehir turu yaparak şehri daha yakından da tanıyabilirsin. Ayrıca, şehirdeki mimari yapılar ve bahçeler fotoğraf tutkunları için de harika kareler sunar!

3. Bath

3. Bath

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bath, Roma döneminden kalma hamamları ve Georgia tarzı mimarisiyle dikkat çeken şehirlerden biridir. Şehirdeki Roma Hamamları’nı gezebilir ve Thermae Bath Spa’da dinlendirici bir banyo keyfi yapabilirsin. Bath Abbey ve Pulteney Köprüsü de görülmeye değer büyüleyici yerlerdendir.

4. Manchester

4. Manchester

Sanayi devrimi döneminde önemli bir rol oynayan Manchester, günümüzde sanat, kültür ve sporla öne çıkan bir şehirdir. Old Trafford Stadyumu’nda futbol atmosferini yaşayabilir veya şehrin müzik sahnesini keşfedebilirsin.

5. Oxford

5. Oxford

Dünyanın en eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Oxford, etkileyici kütüphaneleri ve tarihi binaları ile İngiltere'nin en büyüleyici şehirlerinden biri! Bodleian Library gibi ünlü yerleri ziyaret edebilir, üniversite kolejlerinin mimari güzelliklerini keşfedebilirsin. Aynı zamanda Oxford, Harry Potter filmlerinin bazı sahnelerine de ev sahipliği yaptı!

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6. Liverpool

6. Liverpool

Beatles’ın doğum yeri olarak bilinen Liverpool, müzik tarihinin izlerini taşıyan efsanevi bir şehirdir! The Cavern Club gibi ünlü mekanları ziyaret edebilir, gitmişken tabii ki Beatles Hikayesi Müzesi’ni de gezebilirsin.

7. Bristol

7. Bristol

Bristol, yenilikçi sanat sahnesi, tarihî limanı ve dinamik kültürel yaşamıyla öne çıkan keyifli bir şehirdir. Şehirdeki SS Great Britain gemisini ziyaret edebilir veya Clifton Suspension Bridge’den muhteşem manzaralara tanık olabilirsin. Aynı zamanda Bristol sokak sanatıyla da ünlü olduğu için sokakta Banksy’nin eserlerini görebilirsin.

8. Brighton

8. Brighton

Sahil şehri Brighton, renkli plajları, tarihi iskeleleri ve eğlence mekanlarıyla tanınır. Aynı zamanda Londra'dan da kısa bir süre içerisinde ulaşılabilir. Brighton Palace Pier’de eğlenceli vakit geçirebilir, The Lanes bölgesinde alışveriş yapabilir ve deniz kenarının keyfini çıkarabilirsin.

9. York

9. York

Ortaçağ surları ile çevrili York, tarihi atmosferi ve York Minster Katedrali ile sizi zamanda yolculuğa çıkaran eşsiz bir şehir! Şehirdeki dar sokaklarda yürüyüş yaparak geçmişe yolculuk edebilir, Viking tarihine dair bilgiler sunan Jorvik Viking Merkezi’ni ziyaret edebilirsin.

10. Newcastle

10. Newcastle

Enerjik gece hayatı ve tarihi köprüleriyle bilinen Newcastle, kültürel etkinlikler ve müzeleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Tyne Nehri üzerinde yürüyüş yapabilir, Baltic Centre for Contemporary Art’ı ziyaret edebilirsin.

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11. Leeds

11. Leeds

Modern bir metropol olan Leeds, alışveriş merkezleri, restoranlar ve canlı müzik sahnesiyle dolu keyifli bir İngiltere şehridir. Şehirdeki Victoria Quarter gibi alışveriş bölgeleri, mimari güzellikleri ve lüks markalarıyla dikkat çeken bu şehir klasiğin dışına çıkmak isteyenler için ideal!

12. Nottingham

12. Nottingham

Robin Hood efsanesiyle bilinen Nottingham, tarihi kaleleri ve ormanlarıyla ünlü oldukça keyifli bir şehir. Nottingham Castle ve Sherwood Ormanı, bu efsanenin izlerini sürmek isteyenler için ideal şehir olarak öne çıkıyor.

13. Sheffield

13. Sheffield

Çelik endüstrisi ile bilinen Sheffield, aynı zamanda geniş yeşil alanları ve müzik sahnesiyle de öne çıkan yerlerden biri. Şehirdeki botanik bahçeleri ve Peak District Milli Parkı, doğa severler için harika seçenekler sunmanın yanı sıra ünlü müzik gruplarının çıkış yaptığı bir şehir!

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Begüm
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