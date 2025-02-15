Mutlaka Görmen Gereken 13 İngiltere Şehri

İngiltere hem doğası hem kültürü ile herkesin görmek isteyeceği bir ülke. Öyle ki beş çayından, saat kulesine kadar her anı da büyüleyici. İngiltere'ye gitmişken sadece Londra ile sınırlı kalmamak gerekiyor. Peki İngiltere'de nereler görülmeli? Birlikte keşfedelim!