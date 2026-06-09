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Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Sen Aslında Kimsin?

Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Sen Aslında Kimsin?

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Amazon Prime - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 16:58
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Mutfakta yaptığın seçimler aslında senin hakkında çok şey anlatıyor. Mutfak alışkanlıklarına bakarak karakterinle ilgili bir şeyler söylenebilir. Mutfakta neler kullanıyorsun söyle, biz de kim olduğunu söyleyelim!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seç lütfen!

3.

4. Sabah mutfağa girdiğinde ilk ne yapıyorsun?

5. Bu ürünlerden hangisi daha çok ilgini çekiyor?

6. Marketten hangi ürünlere bakmadan çıkmazsın?

7. Tezgahında bunlardan hangisi olur mutlaka?

8. Mutfak için daha çok neye para harcıyorsun?

9. Hangi alet mutfağının olmazsa olmazı peki?

10. Hangisinin kahvesi daha çok hoşuna gider?

11. Son olarak ideal mutfak sence ne demek?

Sen arkadaş canlısı birisin!

Sen yalnızlığı hiç sevmeyen birisin. Hep etrafında insanlar olsun istiyorsun. O yüzden sürekli insanları bir araya getirmeye çabalıyorsun. Evde sürekli misafir ağırlaman, onlara yemek yapman rastlantı değil. Paylaşmayı ve sevdiklerine sahip çıkmayı seviyorsun. Arkadaşlarınla buluşmaları organize eden de hep sensin zaten. Senin yanında herkes kendini rahat ve güvende hissediyor. Bir sofranın etrafında sevdiklerini bir araya getirmek senin en sevdiğin şeylerden biri yani!

Sen meraklı birisin!

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Sen çok meraklısın. Yeni her şeyi merak ediyorsun. Mutfağında yeni çıkan her şeyin olması da bundan zaten. Merakın seni bu yeniliklere yönlendiriyor. Rutinler seni sıkıyor, hep farklılık arıyorsun. Enerjin çok yüksek, sürekli hareket halindesin bu yüzden. Öyle alışkanlıklarına bağlı biri hiç değilsin, hep yeni ve farklı şeyleri deneyimleme peşindesin. Merakın ve enerjin bir araya geldiğinde durmak bilmiyorsun yani!

Sen keyifli birisin!

Senin için hayat keyif almaktan ibaret. Hayatta küçük şeylerle mutlu olan biri varsa o da sensin diyebiliriz.  Mutfakta da keyiflerin var, onlardan hiç vazgeçmiyorsun. Lezzet odaklı birisin ve bu lezzetlerden çok keyif alıyorsun. Günlük hayatında kendine hep keyif alanları yaratıyorsun. Bunların öyle çok lüks keyifler olmasına gerek yok. Güzel bir yemek yemek ya da sevdiğin kahveyi içmek bile senin için oldukça keyifli yani!

Sen kontrolcü birisin!

Sen hayatının kontrolünü hep elinde tutuyorsun. Bir karar verirken tüm detayları analiz ediyor ve öyle kararını veriyorsun. Mutfağında aldığın kararlar da hep böyle. Neyi nasıl tüketeceğini biliyor, mutfak alışverişini ona göre yapıyorsun. Rastgele hareket eden biri değilsin, her kararının arkasında bir plan oluyor. Güvenilir birisin, çevrendekiler sana çok güveniyor. Disiplinli ve planlı bir yapın var yani!

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