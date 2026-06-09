Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Sen Aslında Kimsin?
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Mutfakta yaptığın seçimler aslında senin hakkında çok şey anlatıyor. Mutfak alışkanlıklarına bakarak karakterinle ilgili bir şeyler söylenebilir. Mutfakta neler kullanıyorsun söyle, biz de kim olduğunu söyleyelim!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seç lütfen!
3.
4. Sabah mutfağa girdiğinde ilk ne yapıyorsun?
5. Bu ürünlerden hangisi daha çok ilgini çekiyor?
6. Marketten hangi ürünlere bakmadan çıkmazsın?
7. Tezgahında bunlardan hangisi olur mutlaka?
8. Mutfak için daha çok neye para harcıyorsun?
9. Hangi alet mutfağının olmazsa olmazı peki?
10. Hangisinin kahvesi daha çok hoşuna gider?
11. Son olarak ideal mutfak sence ne demek?
Sen arkadaş canlısı birisin!
Sen meraklı birisin!
Sen keyifli birisin!
Sen kontrolcü birisin!
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