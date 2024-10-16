Mutfakta Zaman Yönetimin Ne Kadar İyi?

Sen mutfakta zamanı o kadar iyi kontrol ediyorsun ki, gerçekten tebrik ederiz. Hiçbir şey kolay kolay gözünden kaçmıyor. Senin zaten bir tarzın var, ona uyduruyorsun her şeyi. Böyle olunca da mükemmel bir zamanlama ile her şeyi hallediyorsun. Tıpkı Philips Çift Hazneli Airfryer gibi, aynı anda iki yemeği kolayca yapabiliyor zamanlarını da öyle bir ayarlıyorsun ki yemeklerin hiçbiri soğumuyor!