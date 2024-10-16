Mutfakta Zaman Yönetimin Ne Kadar İyi?
Mutfakta Zaman Yönetimin Ne Kadar İyi?
Mutfakta zamanı doğru ve etkili şekilde kullanabiliyor musun? Senin mutfaktaki zaman yönetimin nasıl? Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Yemek hazırlarken tarif okuyor musun?
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2. Makarnayı haşlarken ne yaparsın?
3. Yemek yaparken malzemeleri ne zaman hazırlarsın?
4. Market alışverişini nasıl yaparsın?
5. Yemek yaparken mutfak genelde ne durumda?
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