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Mutfakta Yemek Yaparken Müzik Dinlemeyi Sevenler İçin Şeflere Layık 10 Çalma Listesi

etiket Mutfakta Yemek Yaparken Müzik Dinlemeyi Sevenler İçin Şeflere Layık 10 Çalma Listesi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 20:01

Yemek yapmak bir tür sanattır. Kesme, doğrama, karıştırma gibi birçok işlemden sonra ortaya bir sanat eseri konulur. Bu sanat eseri için ilham kaynağı olabilecek şeyler arasında müzik vardır. Mutfakta müzik dinleyerek kendine gelen şeflerimiz için harika çalma listeleri ile sizlerleyiz!

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1. Rahatlatıcı Caz Ritimleri

2. Eski Zamanların Klasikleri

3. İtalyan Mutfağına Uygun Esintiler

4. Enerji Dolu Latin Ritimleri

5. Fransız Şıklığını Yansıtan Esintiler

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6. Hareketli Pop Müzikleri

7. Lo-Fi Chillbeats

8. Büyülü Film Müzikleri

9. Akdeniz Rüzgarları

10. Heyecanlı Rock Tempoları

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asklepiospallas
asklepiospallas
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