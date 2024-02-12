Mutfakta Vakit Geçirmeyi Seven Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?

Sevgiline onun yapmayı en çok sevdiği yemeklerin olduğu bir kitap hazırlayabilirsin. Tarifi kendi anlatım şeklinle şekillendirip ikinizin çektiği fotoğrafları yapıştırabilir ve hatta beraber yemek yediğiniz sofraların fotoğraflarını bile yapıştırabilirsin. Bu fotoğrafların altına o günün tarihini ve nasıl hissettiğini de yazarsan onun için en anlamlı hediyelerden biri olabilir!