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Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolun Philips Çift Hazneli Airfryer'dan Geçtiğini Gösteren 10 Detay

etiket Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolun Philips Çift Hazneli Airfryer'dan Geçtiğini Gösteren 10 Detay

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 19:01

Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakta işleri kolaylaştırmasıyla biliniyor. Hem lezzetli hem kolay yemekler yapabileceğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer ile mutfakta mükemmelliğe ulaşmak mümkün. Gelin sizi bu mükemmelliğe ulaştıracak detaylara birlikte bakalım...

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1. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir akşam yemeğini tek seferde hazırlayabiliyorsunuz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın en güzel yanı iki yemeği tek seferde hazırlayabilmek. Bu sayede yemeğiniz aynı anda hazır ve sıcak olacak! Aileyseniz ana yemeği büyük haznede, yan yemekleri küçük haznede yapabilirsiniz. Ya da tek kişiyseniz yan haznede tatlı yaparken büyük haznede yemeğinizi hazırlayabiliyorsunuz. Bu ürün sayesinde artık ana yemek ve garnitürü aynı anda pişirebileceksiniz!

2. Her yemeğe uygun farklı boyda 2 haznesi var.

2. Her yemeğe uygun farklı boyda 2 haznesi var.

2 haznesi olduğundan bahsettik. Bu iki hazne iki farklı boyda. Büyük haznesi 6 litre, küçük haznesi ise 3 litre. Büyük hazne ana yemek, kızartma için ideal, küçük hazne ise sebze ve atıştırmalıklar için ideal. En güzel yanı, ana yemekler ve garnitürleri aynı anda hazırlayabilmek olsa gerek! Ayrıca cihaz iki haznedeki süreleri otomatik senkronize ederek aynı anda servis yapmanızı sağlıyor.

3. Yağsız ve lezzetli yemekler yapmak için size Çift Hazneli Airfryer yeter de artar bile!

%90'a varan daha az yağ ile yemekler yapabileceğiniz Çift Hazneli Airfryer sağlıklı yemekler yapmanızı sağlıyor. Sağlığınıza dikkat ediyorsanız o zaman bu cihaz mutfakta en büyük yardımcınız olacak. Dışarıdan yağ eklemenize gerek kalmayacak Çift Hazneli Airfryer sayesinde lezzetten ödün vermeden sağlıklı yemekler yemek mümkün oluyor.

4. 8 ön ayarlı dijital ekranı, kullanmanızı kolaylaştırıyor.

4. 8 ön ayarlı dijital ekranı, kullanmanızı kolaylaştırıyor.

Dokunmatik ekranı olan Çift Hazneli Airfryer size birçok farklı tarif için ayarlanmış sıcaklıklar ve süreler sunuyor. Kullanımı kolay olduğu için herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Tam bir kullanıcı dostu dijital ekranı ile pişirme sıcaklığını ve sürelerini ayarlayabiliyorsunuz. İki haznesi için farklı ayarlar yapmanız da mümkün.

5. Tek düğmeyle iki hazne için süre ve sıcaklığı ayarlamanız mümkün!

Kopyalama işlevi sayesinde aynı süre ve sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Birçok pişirme seçeneğini desteklediği için farklı yemekleri kolayca pişirebiliyorsunuz. Çift haznesinde ister ayrı ayrı ister aynı süre ve derecede sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. 2 hazneli yapısı sayesinde Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak Airfryer'a kıyasla daha hızlı yemekler pişirebileceksiniz.

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6. Sıcak Hava Teknolojisi yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlıyor.

6. Sıcak Hava Teknolojisi yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde çıtır, yumuşak ve eşit derecede yemekler pişirebiliyorsunuz. Yemeklerinizin hep mükemmel olması için size Çift Hazneli Airfryer yetiyor. Artık yemekleri yakma ya da yetersiz pişirme derdi son buluyor. Bu özel teknoloji sayesinde ısı sadece yemeklerin etrafında dolanmıyor, aynı zamanda içinden de geçiyor.

7. Tek haznede 1,5 kg tavuk pişirmek mümkün!

Büyük bir tavuğu nasıl pişireceğim diye düşünüyorsanız cevabı basit. Çift Hazneli Airfryer size bu konuda çok yardımcı oluyor. Tek bir haznede 1,5 kiloya kadar tavuk pişirilebiliyor. Büyük haznesi 6 litre olan Çift Hazneli Airfryer evde yemek işlerini çok kolaylaştırıyor. Aynı anda 2 haznesinde yemek yaptığınız için süre kısalıyor ve zamandan da tasarruf ediyorsunuz.

8. Mutfakta hız sizin için her şeyden önce geliyora o zaman Çift Hazneli Airfryer size şart!

2 haznesiyle öğünleri tek seferde pişirmek bile hızlanmanız için yeterli. Ama bunun yanında yemekleri çok hızlı pişiriyor. 2 hazneli yapısı sayesinde hem enerjiden hem zamandan tasarruf etmek mümkün. Rakipsiz hızı ile çok kısa sürelerde tam öğünler pişirebileceksiniz. Enerji tasarrufu sağlayan Çift Hazneli Airfryer, az enerji ile yemeklerinizi mis gibi pişiriyor.

9. HomeID uygulaması ile her tarif cebinizde!

Bugün ne pişirsem derdi sizi de çok yormuyor mu? Çift Hazneli Airfryer sizi bu dertten kurtarıyor. HomeID uygulaması sayesinde birçok Airfryer tarifine hızlıca ulaşabiliyorsunuz. En iyi tarifleri bulabileceğiniz Çift Hazneli Airfryer uygulaması ile kolayca tarifleri uygulayabiliyorsunuz. Tüm reçetelere kolayca erişebileceğiniz HomeID uygulamasında Airfryer'ınıza uygun birçok tarif var.

10. Ve en güzel özelliğine geldik...

Çift Hazneli Airfryer'ın birçok parçası bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bu işinizi çok kolaylaştırıyor elbette. Yemek yaparken zaten sizi hiç yormayan Çift Hazneli Airfryer, temizlik aşamasında da sizi yormuyor. Yemek sonrası temizliği hiç sevmiyorsanız o zaman Çift Hazneli Airfryer sizi büyük dertlerden kurtarıyor.

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