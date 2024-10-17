Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolun Philips Çift Hazneli Airfryer'dan Geçtiğini Gösteren 10 Detay
Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolun Philips Çift Hazneli Airfryer'dan Geçtiğini Gösteren 10 Detay
Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakta işleri kolaylaştırmasıyla biliniyor. Hem lezzetli hem kolay yemekler yapabileceğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer ile mutfakta mükemmelliğe ulaşmak mümkün. Gelin sizi bu mükemmelliğe ulaştıracak detaylara birlikte bakalım...
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1. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir akşam yemeğini tek seferde hazırlayabiliyorsunuz.
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2. Her yemeğe uygun farklı boyda 2 haznesi var.
3. Yağsız ve lezzetli yemekler yapmak için size Çift Hazneli Airfryer yeter de artar bile!
4. 8 ön ayarlı dijital ekranı, kullanmanızı kolaylaştırıyor.
5. Tek düğmeyle iki hazne için süre ve sıcaklığı ayarlamanız mümkün!
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