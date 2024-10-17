Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolun Philips Çift Hazneli Airfryer'dan Geçtiğini Gösteren 10 Detay

2 haznesi olduğundan bahsettik. Bu iki hazne iki farklı boyda. Büyük haznesi 6 litre, küçük haznesi ise 3 litre. Büyük hazne ana yemek, kızartma için ideal, küçük hazne ise sebze ve atıştırmalıklar için ideal. En güzel yanı, ana yemekler ve garnitürleri aynı anda hazırlayabilmek olsa gerek! Ayrıca cihaz iki haznedeki süreleri otomatik senkronize ederek aynı anda servis yapmanızı sağlıyor.